Europa (y el mundo) se prepara para un 'frenazo' laboral: los gigantes del empleo anuncian un gran enfriamiento

El mercado laboral parece indestructible. La creación de empleo ha sido uno de los factores decisivos en Occidente para mantener intactas las economías tanto de Europa como de Estados Unidos a medida que los tipos de interés han ido subiendo. En ese sentido, todos los meses surge el debate de cuándo y en qué términos acabará sucediendo un enfriamiento del mercado laboral que no termina de materializarse. Sin embargo, la voz de alarma la han dado las principales empresas relacionadas con el mercado laboral, que están advirtiendo a sus inversores de una potente caída de su facturación debido a una gran desaceleración general que empezará a producirse en el segundo semestre de 2024.

El último en dar la alerta ha sido PageGroup. El gigante de los recursos humanos anunció que sus ganancias a nivel global caerían para este año un 50%. El pasado martes en un comunicado de la firma, esta anunciaba que el beneficio operativo caería hasta los 77 millones de dólares. El motivo que esgrimía la propia firma es que sus clientes ya les estarían transmitiendo un frenazo en las contrataciones debido a las condiciones económicas, la incertidumbre y el contexto actual de mercado (con falta de mano de obra y unos tipos de interés más altos que lastran la capacidad de las firmas de endeudarse).

"La conversión de entrevistas en ofertas aceptadas es el área de mayor desafío, ya que la confianza de los candidatos y los clientes sigue siendo baja, lo que refleja la incertidumbre macroeconómica en la mayoría de nuestros mercados", dijo el director ejecutivo Nicholas Kirk. Pagegroup no espera "ninguna señal inmediata de mejora" en la mayoría de sus mercados, afirmó. La contratación permanente está sufriendo más que la contratación temporal, ya que las empresas buscan opciones más flexibles y los que ocupan puestos permanentes siguen reacios a cambiar de trabajo. Además, a pesar de que se trate de una firma británica, comentan que la tendencia va mucho más allá de sus fronteras y todos sus negocios en otras regiones también están viviendo esta situación, particularmente Europa.

José Castellanos, managing director de PageGroup comenta en declaraciones a elEconomista.es que "la ralentización del mercado es algo que nosotros ya notábamos desde el año pasado". El experto explica que tras la pandemia, con las plantillas reestructurándose, las contrataciones vivieron un auténtico boom. Sin embargo "este año ya se está añadiendo un factor extra que está acelerando el proceso".

Las causas detrás de este problema son múltiples y para Castellanos se explican en parte con "unas previsiones económicas algo peores para toda Europa, con un crecimiento menor". Sin embargo, a este factor se han sumado otros dos grandes factores, por un lado, una situación geopolítica complicada "con dos guerras activas y grandes elecciones en curso (como las de EEUU)" que "están frenando la inversión".

Por otro lado está el sector tecnológico, que se había convertido en el gran agitador del mercado laboral a nivel mundial. Esto se ha visto con despidos generalizados en el sector desde principios de 2024, con firmas internacionales como Microsoft, Paypal, Amazon o Alphabet deshaciéndose de unos 39.000 empleados según datos de Bloomberg.

En ese sentido, desde PageGroup señalan que este tipo de empresas que contrataron de forma acelerada "ahora han frenado de forma muy clara los procesos para ampliar sus plantillas". Una tendencia que es la que ha terminado llevando a despidos y ajustes de plantilla, generando que el sector tecnológico sea el líder de la ralentización. Sin embargo este problema de unas plantillas 'sobrecargadas' es algo que no ha pasado solo en este área y desde la firma señalan que este problema es transversal.

Además, el enfriamiento del mercado laboral no es algo que vaya íntegramente de empresas contratando menos, la realidad es que estas compañías también lamentan que cada vez menos trabajadores se lanzan al mercado para mejorar su posición. Esto sumado a una situación demográfica como la que existe y la escasez de trabajadores en determinadas áreas han generado un descenso de la oferta laboral que también está afectando a su actividad. "Las ofertas de trabajadores se contraen, las vacantes no se cierran", comenta Castellanos.

Según datos de Eurostat cerca del 75% de las empresas de los 21 países más grandes de la UE se encontraron con que no pudieron encontrar trabajadores con las habilidades que buscaban para cubrir sus vacantes. Esto supone un impulso enorme en comparación con la era prepandemia, cuando la cifra era de un 42%.

"El lento crecimiento económico y la escasez de personal son los principales retos para el sector (de RRHH) este año"

Además los perfiles de más alto nivel son los que más están sufriendo esta situación pues "ya casi no hay puestos directivos y la contratación se está reduciendo". Por su parte los trabajos más manuales y automatizados también estarían sufriendo siendo la 'clase media' de los puestos laborales aquellos en los que menos se estaría notando el cansancio del mercado laboral.

Katinka Jongkind, analista de ING, hablaba de "perspectivas sombrías" para las empresas relacionadas con el ámbito laboral. "Esperamos que continúe la congelación de la contratación de trabajadores. El lento crecimiento económico y la escasez de personal son los principales retos para el sector este año" comenta Jongkind. En particular, la firma holandesa señala que Europa sería, especialmente, uno de los mercados más complicados y en el que más se notará este "enfriamiento".

Otro de los grandes imperios internacionales de los recursos humanos, Hays, también lanzaron una alerta parecida a comienzos de año. En particular, la firma alertó de una "contexto desafiante" a medida que la "desaceleración en las contrataciones y una perspectiva económica débil" se hacen presentes en todos sus mercados. "La toma de decisiones de clientes y candidatos se desaceleró", dijo el director ejecutivo Dirk Hahn en un comunicado comercial.

Sin embargo desde la firma muestran un enfoque más optimista. Óscar Cebollero, Director de Perm Recruitment de Hays, explica en declaraciones a elEconomista que "si tomamos como referencia los años anteriores tras la pandemia, sí que se está dando una ralentización". Sin embargo, "nosotros damos una lectura muy positiva a esta ralentización ya que consideramos que responde a una estabilización del mercado. Durante los meses más duros de la pandemia se redujeron muchas plantillas y, con la vuelta a la normalidad, los sectores que estuvieron más parados tuvieron la necesidad de recuperar el volumen de trabajadores, lo que disparó el número de contrataciones".

En ese sentido defienden que tanto en España como en Europa lo que vienen son meses de cierta "estabilidad" con el 66% de las firmas contratando este año. Además, afirman que, particularmente en España, la ralentización ha venido más de la mano de falta de trabajadores de un perfil específico que de una mayor debilidad de las empresas. "Hay una gran escasez de talento en muchos perfiles y sectores y las empresas están aprovechando esta situación de estabilidad para redimensionar sus plantillas tras el volumen de contrataciones postcovid y, por consecuencia, están desacelerando las contrataciones".

Por su parte, Valentín Bote, director de Randstad Research, coincide en que "estamos viendo una ralentización y el mercado laboral en Europa está más complicado ahora que respecto hace unos meses". En ese sentido, aunque las cifras de paro en general parecen mostrar fortaleza, el experto comenta que son las tasas de vacantes donde se está viendo esta ralentización con una menor oferta de trabajadores y empresas cada vez contratando menos.

"El contexto no es favorable, hasta ahora había mucha euforia ante la posibilidad de una potente recuperación económica aupada por una bajada de los tipos de interés, algo que no se está produciendo", comentan desde Randstad. En ese sentido Bote defiende que en España este mercado laboral declinando puede hacerse más evidente que en sus vecinos los próximos meses debido a que "aunque crecemos más las empresas pueden afrontar más problemas relacionados con la caída de productividad con propuestas como la reducción de jornada".

"Las empresas de la eurozona han estado acumulando mano de obra y podrían reducir rápidamente la plantilla si la demanda agregada decepciona"

El analista explica que ahora con la situación estacional que trae el verano los efectos de la ralentización aún tardarán un tiempo en notarse en el caso de España. Si en general las firmas de RRHH están hablando de un mercado aletargando ya desde junio, en el caso del país ibérico este descenso quedaría aplazado hasta otoño. "Estacionalmente ahora tendremos un momento de pico, pero pensamos que la piedra de toque estará en otoño cuando la hostelería deje de ser el impulsor y el resto de sectores tengan que afrontar un contexto más complicado".

Más allá de estos gigantes del sector, otro tipo de analistas también están dando cuenta del agotamiento. Un ejemplo es de los expertos de Fitch Ratings, que también tienen claro que el viejo continente está expuesto a clara ralentización. En un informe de hace un mes, la agencia explica que "las empresas de la eurozona han estado acumulando mano de obra y podrían reducir rápidamente la plantilla si la demanda agregada decepciona, y con la oferta laboral creciendo sólidamente, esto podría aumentar el riesgo de aumento de las tasas de desempleo" en la segunda mitad del año.

De cara al futuro, desde Morningstar, también anticipan un mercado laboral cada vez más débil en los próximos meses a nivel general. "La desaceleración del crecimiento del PIB en 2024 obligará a las empresas a reducir la contratación para evitar un deterioro de las ganancias. A medida que el crecimiento económico se acelere nuevamente en 2025-26, esperamos que se reanude la recuperación del mercado laboral".

¿Bajón en el mercado laboral?

Hasta ahora las contracciones en la UE, Reino Unido y EEUU se mantienen fuertes. En particular, la eurozona muestra una tasa de desempleo en mínimos históricos (6,4%). Por su parte, la tasa de vacantes han empezado a caer al 2,6% el primer trimestre de 2024, frente a los máximos del 3% de 2022 y del 2,8% en 2023. Aunque hay un leve descenso, aún se encuentran muy por encima de las cifras prepandemia donde apenas llegaba al 2%.

Sin embargo, a pesar de que lo estrecho que está resultando el mercado laboral no ha permitido que este factor impulse el paro, la realidad es que las ofertas y contrataciones por parte de las empresas van a la baja. Los datos de índice sobre ofertas de empleo de Indeed muestran que tanto los principales países de Europa (aunque no dan datos de España) como en EEUU, las cifras de empleo muestran una caída desde sus máximos alcanzados entre 2022 y el arranque de 2023. Eso sí, aún están lejos de las cifras pandémicas.

A nivel general la OCDE afirmó a comienzos de este mes que la ralentización del mercado laboral es una realidad a nivel general, alegando que aunque el mercado "sigue siendo bastante sólido" está viviendo "una lenta relajación". El motivo que esgrimió la institución es que "el número de vacantes está disminuyendo en relación al número de personas que están buscando trabajo". Así lo explicaba en su informe anual sobre el mercado laboral publicado este mes de julio. . En los 38 países del grupo, este prevé que el empleo crecerá un 0,7% este año y el próximo, tras haber aumentado un 1,7% en 2023.

Sin embargo, para entender el motivo detrás del frenazo general es que el mercado laboral viene de una etapa en el que las cifras de empleo son muy altas. Respecto a los datos oficiales un ejemplo claro es Alemania donde el crecimiento ha ido estrechándose hasta el 0,3% en mayo, según los últimos datos de Destatis, cuando en 2022 se vivían avances en este área superiores al 1,6% mientras que en la era prepandemia había avances de más del 1%. En general, la tasa de paro del país germano se sitúa en el 3,3%, prácticamente en pleno empleo aunque repuntando ligeramente los últimos meses. En Francia el desempleo se ha mantenido totalmente atrapado en el 7,5% . En España el desempleo cayó por debajo de los 2,6 millones de personas, un récord desde 2008.

"En Reino Unido están apareciendo unas grietas en su mercado laboral que podrían indicar una tendencia más alta en la región"

Desde Randstad matizan esa buena situación española alegando que aunque se esté creando empleo las horas trabajadas están a la baja, concretamente el primer trimestre del año se cedieron un 0,3% según datos de la EPA. "Si ponen un poco de 'zoom' se ve que la situación no es tan buena debido a que aunque hay más trabajadores la realidad es que el número de horas no acompaña, con fenómenos como el pluriempleo o la alta contratación del sector público rebajando esta estadística". Además Bote señala las cifras de fijos-discontinuos como otro factor que explica también en parte de los datos. "Hay cierto maquillaje dado que hay 665.000 parados extra que ahora se cuentan como demandantes de empleo".

En Reino Unido es el único lugar donde esta 'ralentización' ya se está manifestando de forma más clara. Tras tocar mínimos históricos en diciembre (3,8%), el desempleo ya ha remontado con claridad hasta el 4,4%. Unas cifras, que a pesar de ser todavía muy bajas, son las más elevadas desde septiembre de 2021. Desde TS Lombard afirman que el caso británico no es más que la antesala de lo que va a pasar en Europa el "canario en la mina" de la ruta monetaria. "En este país están apareciendo unas grietas en su mercado laboral que podrían indicar una tendencia más alta en la región".

En cualquier caso, la última encuesta de ManPower Group coincide con las preocupaciones de las principales empresas de RRHH. Esta muestra en el último sondeo para el tercer trimestre de 2024 de Expectativas Netas de Empleo (empresas que quieren contratar menos aquellas que quieren reducir plantilla) se encuentra en positivo en el 22%. En ese sentido la ralentización es una realidad con una caída del 6% a nivel minimalismo respecto al tercer trimestre de 2023 y con EEUU y España cayendo un 5%, Suecia y Alemania un 6%, Reino unido un 9%, Países Bajos un 11%. Por otro lado, los países europeos que mejoran sus perspectivas son Francia y Polonia (+2%), aunque el líder absoluto es Italia (+6%).

Sin embargo, las dudas con el mercado laboral son algo que se han ido manteniendo repetidamente en el último año y medio y, hasta ahora el este se ha mantenido fuerte, como un bastión de fortaleza económica, que ha permitido que se disipen los peores augurios de la enorme subida de tipos que emprendieron los bancos centrales. Queda por ver si esta vez la 'alerta' será la definitiva y ya empezará a flaquear o mantendrá su rumbo inalterable.