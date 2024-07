Alfredo Ruiz de Azúa (Abante): "La fiscalidad y la conectividad frenan la llegada de inversión a Euskadi"

Alfredo Ruiz de Azúa es el nuevo socio director de Abante País Vasco. Este nombramiento como ejecutivo de la firma de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios coincide con la integración definitiva de Dux Inversores, agencia de valores que presidía Ruiz de Azúa, en Abante. Ambas organizaciones cerraron este acuerdo en 2020 y recientemente se acaba de completar y aprobar por la CNMV.

A partir de ahora, el socio director en País Vasco liderará el crecimiento en este mercado, un territorio en el que el nuevo Gobierno autonómico quiere potenciar el ecosistema financiero e inversor, negociado de interés para Abante. Ruiz de Azúa aplaude este objetivo, pero reclama herramientas para la iniciativa privada y para atraer inversiones, entre ellas, una política fiscal más ventajosa y la mejora de las comunicaciones, con un impulso definitivo a la alta velocidad vasca. Además, cree que es necesario abordar ya el problema del absentismo y acordar soluciones.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, Alfredo Ruiz de Azúa ha trabajado en empresas industriales, agrícolas, de energías renovables, capital riesgo y finanzas. También, compagina la actividad profesional con la docencia en la Deusto Business School.

¿Qué supone su nombramiento como socio director?

Cuando acordamos la operación de integración de Dux Inversores no estaba firmado que iba a ser socio de Abante, pero tres años después han decidido mi incorporación, un reconocimiento que agradezco. Abante cogió el 70% de Dux y ahora se ha formalizado el 30% restante. Ha coincidido la compra plena con el nombramiento como director. En Abante ya somos 34 socios y el proyecto sigue creciendo.

¿Cuáles son los objetivos para el mercado vasco?

Abante nació en 2002 y ya tenemos diez oficinas, activos en asesoramiento y bajo gestión por 12.000 millones, de ellos unos 1.000 millones están en País Vasco, y 300 profesionales, la mayor parte en Madrid. Uno de los retos es incrementar el negocio en el mercado vasco, donde estamos 15 profesionales y estamos en proceso de selección de personal. En la zona norte contamos con oficinas en Pamplona, Logroño, Cantabria y Bilbao.

¿Por qué quiere crecer Abante en Euskadi?

Euskadi es uno de los centros de actividad más importantes de España, teniendo en cuenta la alta concentración de empresas, profesionales y actividad. Y tiene muchos retos por delante con la creación de una industria inversora, el clúster financiero, etc.

¿Qué servicios ofrece?

Abante ofrece un servicio 360 muy diferencial, conjugando la parte de asesoramiento patrimonial con el corporativo y apoyado por departamentos como el inmobiliario y el capital riesgo. Hay compañías que les hacemos un acompañamiento a lo largo de su crecimiento. En Euskadi ayudamos a la empresa familiar y familia empresaria con el departamento corporativo, asesoramiento financiero, son empresas que suelen tener un family-office que es capital riesgo, tienen un proyecto inmobiliario, etc. Hablamos de asesoramiento financiero, inmobiliario, estrategia, M&A, etc.

Se dice que el dinero no es un problema, que dinero hay.

Hay dinero sí, pero sobre todo hay saber para que quieres ese dinero y cómo lo implantas de una manera que lo gestiones bien, que enriquezca el territorio, que genere empleo, actividad, formación, más inversión...

Alfredo Ruiz de Azúa, socio director de Abante País Vasco.

En este dinamizar la economía, ¿qué opina sobre la creación del cluster financiero e inversor vasco?

Todo lo que se haga por dinamizar la economía bienvenido sea, pero yo soy más partidario de fomentar la iniciativa privada y que eso permita crear empresas. Creo que el clúster financiero dará ese respaldo que necesita la iniciativa privada para generar actividad y todo lo que sea alrededor de eso para ayudar a la empresa está muy bien.

Servirá para frenar deslocalizaciones empresariales, por ejemplo.

Hay que cuidar a las empresas y hay que conseguir que sigan generando riqueza en el territorio.

¿Y qué le parece la idea de un fondo soberano para respaldar proyectos estratégicos?

Creo más en la iniciativa privada y que se necesita generar un ambiente amable, reforzar la competitividad industrial, contar con mano de obra cualificada, porque tenemos capacidad de generar talento, pero hay que conseguir que quiera quedarse. No solo una cuestión de talento sino también de talante, tenemos que abordar el problema del alto absentismo en Euskadi, que responde a mi juicio a una falta de motivación del trabajador. Es un gran problema no solo económico porque el tema salarial, sino también desde el punto de vista organizativo de las empresas.

¿Mantiene Euskadi su atractivo para la inversión y el talento?

Crecimos mucho hace años porque había mano de obra cualificada y, además, era un polo de atracción de talento. Ahora hay varios frenos para que Euskadi atraiga inversión.

¿Cuáles son los mayores frenos a la llegada de capital?

El primer freno es la fiscalidad. Tenemos un instrumento como el Concierto Económico que es un hecho diferencial y que hay que aprovecharlo al máximo. Necesitamos una fiscalidad más atractiva, no hay más que mirar a nivel internacional qué regiones están creciendo más y porqué. El clúster financiero debe ayudar a conseguir esas herramientas fiscales. También son un freno el tema de las comunicaciones y la conectividad. La alta velocidad vascas tiene ya un problema de credibilidad y debe haber más comunicación vía aérea. Las conexiones frenan mucho también la atracción de talento e inversión. Y, por supuesto, el absentismo.

¿Cómo ve la economía vasca en el contexto nacional e internacional?

Cuando las cosas van bien tienes el riesgo de caer en la autocomplacencia, por ello a nivel personal, de empresa, de territorio, tienes que querer ser siempre el mejor, no por el hecho de ser mejor que los demás, si no porque si puedes crecer hay que hacerlo, con mejores salarios, invirtiendo más, etc.