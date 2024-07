Algunos afectados por el regadío de Tierras de Barros piensan que "está muerto y nadie ha ido al entierro"

El proyecto de regadío de Tierra de Barros (Badajoz) se encuentra paralizado hasta la espera de una nueva financiación, los 104 millones de euros que la Junta de Extremadura tenía destinado a financiarlo serán utilizados en otros proyectos para cumplir, según la Administración Regional, con los plazos del Programa de Desarrollo Rural y no tengan que ser devueltos a Europa. En estos momentos, toda la comarca está a la espera.

Engañados y desesperados, así se sienten muchos de los afectados por el regadío de Tierras de Barros, el mayor proyecto de transformación agraria de Extremadura y parado desde que se anunció en el año 1999. Este proyecto contaba con más de 250 millones de euros de financiación, cerca de 1.200 agricultores afectados, 15.500 hectáreas de cultivo implicadas y 12 municipios beneficiados.

Juan Gabriel Castro García es uno de los afectados por las expropiaciones para el regadío, familiar directo de regantes y que trabaja a varios regantes de la zona. En una entrevista para elEconomista.es afirma que "tenían puestas muchas esperanzas en este proyecto" pero en este punto "se siente engañados" por todas las partes implicadas en este proyecto.

Fue una de las personas que en el año 2021 se movilizó en Villafranca de los Barros para exigir a la anterior Consejería de Agricultura unos precios justos para las expropiaciones y tras varias reuniones con la anterior Junta de Extremadura y con la Comunidad de Regantes, lograron subir los precios.

Ahora, tras el conocimiento de que la Junta de Extremadura destinará esos 104 millones de euros presupuestados para ejecutar otras medidas "para los extremeños, los agricultores y ganaderos y los vecinos de los pueblos", se sienten "engañados", no entienden como "para el regadío de Monterrubio si se puede utilizar y para el de Tierra de Barros no". Y aunque está a la espera de la próxima Comisión de Investigación demuestre el porqué; en este momento, Juan Gabriel Castro García "cree que es mentira".

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, afirmó que esta medida se adoptó por el "consejo" de la Comisión Europea de que se reprogramaran esos fondos en otras medidas "porque no se iba a poder ejecutar con ese dinero el regadío de Tierra de Barros" y, por tanto, para evitar perder a fecha de 31 de diciembre de 2025 esos 104 millones.

Este anuncio levantó ampollas, y no sólo entre los afectados. El socio de Gobierno del PP, Vox, dio un ultimátum a María Guardiola, "o financiaban el regadío de Tierra de Barros o no aprobará los Presupuestos de Extremadura".

Castro García, se siente engañado, y no es el único, no sólo le echa la culpa al PP y Vox, afirma que aquí "todos tienen responsabilidades", porque este proyecto que se anunció por primera vez en 1999 sigue parado. Según relata "José Antonio Monago no puso ni un euro y ahora los euros se han ido".

Lo están dejando morir

Ante esta situación, el panorama es desalentador, según afirma ven como "están dejando morir" al proyecto más importante de transformación agraria, y cree que "no va a resucitar". Porque se han perdido otros cuatros años, y cada vez los regantes "son más mayores" y muchos ya no "estarán", afirma Juan Gabriel Castro García, lamentando que llevan 8 años detrás y ahora serán otros 4 años más.

Llegados a esa situación "habrá que rehacer el proyecto", destaca, porque "el elenco de parcelas cambiaría y ya no sería viable", por lo que ha destacado al elEconomista.es que en estos momentos "está muerto y nadie a ido al entierro", pero que "echa de menos las manifestaciones" en defensa del regadío, preguntándose porqué las organizaciones agrarias, los agricultores y la Comunidad de Regantes siguen callados.

Reconoce que este proyecto de regadío es más caro que otros "porque afecta a 12 municipios", pero ha sido una decisión que se ha tomado para no localizar en las parcelas de Almendralejo y Villafranca de los Barros, sino para desarrollarlo desde un punto de vista comarcal. Porque según cuenta, "el regadío da vida, da trabajo y empleo, y ahora hemos perdido una oportunidad grandísima para crecer". Frente a esto, el panorama no es bueno, "las tierras valen menos" y "ya no hay esa alternativa de cambio de cultivo para poder cambiar y ampliar para potenciar así la eliminación de viñedos que sobran frente a otros con riegos de apoyo", destaca.

Dudas sobre el proyecto

Europa no ha mirado nunca bien los cultivos de regadíos, el agua es un bien escaso y cada vez vivimos en una sequía más acuciante. Según Bruselas, las predicciones que maneja sobre el caudal de agua de la cuenca del Guadiana de aquí a 2039 señalan que el recurso habrá disminuido notablemente como consecuencia del cambio climático y exige que este impacto en las masas quede recogido en el Plan Hidrológico.

Pero no sólo está esta duda, según informó el Ejecutivo Autonómico, en 2021, el anterior Gobierno, recibió una notificación de Europa, en la que le señalan que reciben "con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto regadío en Tierra Barros", así como "el compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la comisión". Por lo que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, afirmó que en la actualidad está "pendientes de que el impacto ambiental que nos tiene que dar Europa sea positivo".

Ante esta acusación, la actual secretaria de Estado de Agricultura y otrora consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, confirmó que este proyecto está listo para licitarse, negando que el anterior gobierno paralizara las obras puesto que en junio de 2023 ya tenía los informes de las modificaciones del Programa de Desarrollo Rural, el presupuesto y la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, todo listo para licitarse".

Bernal insistió en que es un proyecto "riguroso, serio y que tiene garantizado el interés social, económico y medioambiental", una iniciativa que cuenta su declaración de impacto ambiental y la concesión de agua autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con 2.765 metros cúbicos por hectárea para riego localizado de apoyo.

Los afectados ven como este proyecto ha saltado al ruedo político, PP-Vox y el PSOE lo utilizan como arma arrojadiza sin pensar en las consecuencias directas que tendrá para la economía extremeña. Por lo que piden urgencia y seriedad para hacer frente a uno de los retos más importantes del campo extremeño.