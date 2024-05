Quién es quién en el Club Bilderberg, la cumbre secreta en Madrid de empresarios y líderes políticos donde se decide el futuro de la economía

El Club Bilderberg, también conocido como grupo, conferencia o foro, es una reunión anual mediante invitación de las 130 personas más influyentes del mundo. Si bien sus oficinas se encuentran en la ciudad neerlandesa de Leiden, los asistentes se reúnen cada año en un complejo de lujo de un país distinto, pudiendo ser en tres regiones: Europa, Asia Occidental o Norteamérica. La 70 edición de la cita ha empezado hoy en España. La localidad elegida ha sido Mirasierra, Madrid, donde llegarán 10 líderes españoles, tres más que la edición de Lisboa del año pasado.

Cientos de representantes del más alto nivel del mundo empresarial, financiero, político y académico de Europa y EEUU se dan cita a partir de este jueves en la septuagésima Reunión Bilderberg, que en esta ocasión tiene lugar en Madrid y cuenta con una nutrida representación española.

Esta exclusiva reunión, que se caracteriza por el secretismo en torno al contenido de las intervenciones, se prolongará hasta el 2 de junio y en ella los participantes debatirán sobre la evolución y los retos que supone el despegue imparable de la inteligencia artificial, sobre el cambio climático, los conflictos bélicos que azotan Oriente Medio y Ucrania y los desafíos económicos que afrontan Europa y EEUU.

Fundada en 1954, la Reunión Bilderberg es una conferencia anual -que suele citarse entre mayo y junio- diseñada para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Cada año se invita a participar a algo más de un centenar de líderes políticos y expertos de la industria, las finanzas, el trabajo, el mundo académico y los medios de comunicación.

La armada española

De España, se cuenta en esta ocasión con la participación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el exsecretario de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, siempre según la información facilitada por la organización.

Completan la representación española la presidenta de Banco Santander, Ana Botín; el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras; Sol Daurella Comadrán, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, la mayor embotelladora del gigante de refrescos; el presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales; y el director de El Español, Pedro J. Ramírez.

En sus 70 ediciones, esta es la tercera ocasión que se celebra en España, después de que en 1989 se diera cita en el Balneario Isla de La Toja (Pontevedra) y en 2010 en el Hotel Dolce de Sitges (Barcelona).

Máximos responsables de gigantes empresariales

La representación del ámbito empresarial, financiero e inversor es notable, lo que sumado al ámbito académico, divulgativo y activista favorece que tan sólo una cuarta parte de los asistentes proceda de la política y las administraciones públicas.

Destaca, de hecho, la participación de consejeros delegados (ceo), fundadores y presidentes de decenas de grandes grupos empresariales y fondos de inversión a nivel internacional como Musafa Suleyman (Microsoft IA), Murray Auchincloss (BP), Daniel Ek (Spotify); Albert Bourla (Pfizer), Mark J. Carney (Brookfield), David H. Petraeus (KKR Global Institute), Jane Fraser (Citigroup), Stacey Abrams (Sage), Roger C. Altman (Evercore), Marco Alverà (zhero.net).

También ha confirmado su asistencia a este evento otras figuras empresariales como Valérie Baudson (Amundi); Lorenzo Bini Smaghi (Societé Générale); Charlene de Carvalho (Heineken), Demis Hassabis (Google DeepMind), Colm Kelleher (UBS), Kasia Kieli (Warner Bros), Michael O'Leary (Raynair), Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Wael Sawan (Shell) o Christian Sewing (Deutsche Bank).

El mundo político, también presente

Desde diferentes países europeos -que en conjunto suponen cerca de dos tercios de los asistentes- acuden el presidente finlandés, Alexander Stubb; José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Portugal (hoy presidente del Goldman Sachs Internacional); la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas; el exprimer ministro italiano Mario Monti; y el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte.

También participan otros ministros europeos como el finlandés Anders Adlercreutz (Asuntos Exteriores), el ministro alemán Marco Buschmann (Justicia); el irlandés Simon Coveney (Empresa, Comercio y Empleo); el polaco Andrzej Doma?ski (Inversiones); la griega, Niki Kerameus (Interior); la francesa Agnès Pannier-Runacher (Transición Energética) y el turco Mehmet ?im?ek (Finanzas).

También está prevista la participación del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones; el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe; el subsecretario general adjunto de Innovación de la OTAN, James Appathurai; Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde europeo y Relaciones Interinstitucionales y Previsión, Maroš Šef?ovi?.

Los comisarios europeos de Economía, Paolo Gentiloni; de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, y de Interior, Ylva Johansson, también tienen confirmada su participación.

Procedentes de Norteamérica acuden el subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo; el comandante general del Ejército de EEUU en Europa, Christopher G. Cavoli; el director de Tecnología y Seguridad Nacional de EEUU, Tarun Chhabra; el ministro de Innovación canadiense, François-Philippe Champagne; y la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras, Jen Easterly, entre otros.

Igualmente, acuden Alexander Gabuev, director del Programa Rusia y Asia-Pacífico en el Centro Carnegie de Moscú; la coordinadora Humanitaria y de Reconstrucción de la ONU para Gaza, Sigrid Kaag, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

¿Qué es la Reunión Bilderberg?

Según el registro histórico del foro, el 29 de mayo de 1954 tuvo lugar la primera reunión, propuesta por el exiliado consejero político polaco Józef Retinger. Este, preocupado por el antiamericanismo que estaba causando el Plan Marshall en Europa, decidió reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el entendimiento entre ellos. Entre los invitados estuvieron el príncipe neerlandés Bernardo, que decidió promover la idea, David Rockefeller, quien financió la reunión, y el primer ministro belga Paul van Zeeland. La idea era que los invitados fueran dos de cada país, uno conservador y el otro progresista.

En la actualidad, la Reunión Bilderberg es un foro para discusiones informales sobre temas de gran calado, según explica la organización, que mantiene la norma de que las reuniones se llevan a cabo bajo la Regla de Chatham House, que establece que quienes participan son libres de utilizar la información recibida, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del orador ni de ningún otro participante.

Con ello se busca que los participantes lo hagan a título individual y, por tanto, no están obligados por las convenciones de su cargo ni por posiciones preacordadas. Además, no hay una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se emiten declaraciones de políticas y, obviamente, no se facilita la cobertura periodística.