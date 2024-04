Extremadura vende a Cataluña 15 millones de litros de vino base para hacer cava

Extremadura, en concreto la zona de Tierra de Barros, lleva vendiendo desde hace un par de años vino base a las bodegas catalanas para hacer cava, la sequía ha agravado el problema, y los viticultores y bodegueros de Cataluña no tienen uvas suficiente para elaborar el cava que les demanda el mercado.

Ante esta situación las bodegas inscritas en la Denominación de Origen Cava han puestos sus ojos en las plantaciones y bodegas extremeñas, también inscritas en la misma DO, según afirma Juan Antonio Álvarez, vocal suplemente de la Candidatura a la DO Cava Requena-Almendralejo, quien destacó que "no es novedad" el efecto de la sequía porque ya llevan varias campañas "tirando del vino base de la DO Cava en Extremadura".

Está situación tendrá un fuerte impacto económico en los viticultores y bodegueros extremeños, porque se está produciendo "una subida de precio de la uva y del vino base", algo que destacó que ya se producía en la anterior campaña y "esperan consolidarlo en ésta".

Desde Extremadura, Juan Antonio Álvarez pidió a la Denominación de Origen "altura de miras para que la tierra no sea un limitante", por ello siguen insistiendo en que "se abra la mano a las limitaciones de plantación en Tierra de Barros".

Almendralejo, capital de la comarca Tierra de Barros, es la única localidad autorizada en la región por la DO para la producción de cava, pero con la legislación vigente ya tiene ocupado el 100% del terreno permitido para su cultivo, unas 1.700 hectáreas.

Álvarez destacó que en Extremadura se producen 20 millones de litros de cava, y las bodegas extremeñas inscritas en la DO sólo embotellan 6 millones de litros, por lo que están enviando a otras zonas, sobre todo a Cataluña "15 millones de litros de vino base" en cada campaña.

La gran parte de la producción extremeña "sale fuera", pero este movimiento dentro de las zonas inscritas en la DO Cava "existe y es legal". Cataluña cuenta con el 85% de la producción de cava en España, pero la sequía de los últimos años está teniendo efectos negativos y las previsiones apuntan a un descenso aproximado del 30% este año, según Álvarez.

Además, mientras el grupo Freixenet, líder mundial en la producción de cava, ha presentado esta semana un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), en Extremadura la nueva bodega 'Viticava' espera crear en el próximo año entre 50 y 60 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Antonio Ortiz, uno de los promotores, ha explicado a EFE que la finalidad de este proyecto es que el agricultor reciba la plusvalía de la venta de los vinos y que hay más de 250 cavistas en el municipio, a los que quieren aglutinar en esta nueva bodega, que se ubicará en las instalaciones de la antigua Cooperativa San Marcos.

Las obras conllevarán una inversión de 2 millones de euros, que no saldrá de los agricultores porque cuenta con la financiación de Cajalmendralejo, y tendrá una capacidad de 9 millones de kilos, por lo que podrá absorber casi la mitad de la producción del cava en Almendralejo".