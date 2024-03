Imanol Pradales (PNV): "Impulsaremos un 'fondo soberano vasco' para apoyar las operaciones relevantes"

Imanol Pradales (Santurce, 1974), candidato a lehendakari por el PNV para las elecciones vascas del próximo 21 de abril, quiere liderar una Euskadi del bienestar que aborde la nueva reindustrialización en línea con las transiciones digital y energética, y que sea un actor global en Europa. Para lograrlo es consciente de la necesidad de tener una base financiera fuerte para atraer inversión, capital y talento, y proteger a la vez el arraigo y crecimiento de la industria vasca.

Tras lo vivido los últimos años con proyectos empresariales vascos como Siemens Gamesa o Euskaltel, en los que ha faltado un respaldo financiero a estas industrias u otros como ITP Aero, apoyo que resulta limitado ante un private equity como Bain, el candidato a lehendakari por el PNV cree que es el momento de dar un paso hacia adelante. "Hay capacidades de capital para crear 'un fondo soberano vasco' y tener fuerza cada vez que ocurren operaciones relevantes", asegura Imanol Pradales.

La conectividad es otro de sus grandes retos para lo que se trabaja en una macrorregión europea que impulse las conexiones ferroviarias y energéticas. En plena revisión fiscal, Pradales cree que todavía hay que sacar "más chispas" al Concierto Económico y ayudar a las empresas en sus inversiones en la nueva transición industrial.

Sobre los resultados de los comicios del 21 de abril, afirma que ganará "sin duda" y defiende su acuerdo de gobernabilidad con los socialistas, aunque avisa: "Si alguien cambiara las opciones, el PNV también podría jugar".

La economía vasca ha crecido en 2023 un 1,8%, por debajo del resto de España. ¿Está perdiendo Euskadi peso económico?

No hay que mirar un año en términos de PIB, sino la evolución de los últimos años y las tendencias globales. Para 2024 las previsiones vascas son superiores frente al Estado. De todas formas, un crecimiento en torno al 1,8%, teniendo en cuenta las características vascas, con una industria exportadora, que nos ha lastrado una Alemania en recesión técnica, no es tan mala cifra. La economía vasca sigue teniendo una renta per cápita muy superior a la española, con un PIB industrial superior, con indicadores de I+D+i entre los mejores de Europa y un ratio deuda de PIB saneado. Que tenemos que tener una mayor capacidad de crecimiento, seguro que sí, pero también tenemos nuestras dependencias en términos europeos y hay que poner ese filtro.

Si llega a ser 'lehendakari', ¿qué retos se fija para su mandato?

De forma muy general, una nueva Euskadi del bienestar, fiable y que sea un actor global recogen los ingredientes principales. En bienestar, enfocar hacia una reindustrialización del país aprovechando las transiciones digital, energética y social. También hacer frente al reto demográfico, con un envejecimiento de la población y una baja natalidad. Necesitamos una estrategia vasca de atracción de talento y ser más proactivas en términos de inmigración.

¿Qué frenos puede encontrarse el talento que llegue a Euskadi?

El mayor freno es el idioma, que no sepan castellano, pero con el inglés no hay problema. Con la gente extracomunitaria hay problemas de visado, idiomas superiores, etc. También hay que generar un entorno para la familia, colegios internacionales, integrar a su pareja en el ámbito laboral, etc. Tenemos experiencia con Bizkaia Talent y las iniciativas desarrolladas.

Transferencias: "La gestión de puertos y aeropuertos son materias muy importantes para la competitividad"

¿Y el euskera no supone problema?

Eso es un mito. Yo no conozco a nadie que por el euskera no haya podido acceder a un puesto de trabajo. En el ámbito privado no es freno y en el público en aquellos ámbitos en los que hay mayor presión por encontrar profesionales, como el sanitario, el euskera no es una barrera de entrada al sector público. En educación sí, porque se exige un perfil determinado que eligen el 90% de las familias. Por ejemplo, Ikerbasque, la fundación vasca para la ciencia, atrae profesionales de todas partes del mundo.

Una región fiable, ¿en qué sentido?

Creo que tenemos que seguir siendo un país fiable y jugar la carta de la estabilidad en el Estado y en Europa. El marco de fiabilidad que hoy ofrece Euskadi en su marco fiscal, su política industrial y apuesta por la I+D+I, por la colaboración público-privada, etc. La estabilidad y fiabilidad de un país permite también atraer profesionales, inversión, turismo, etc. Iñigo Urkullu ha sido capaz de generar estabilidad, ha sido un hombre prudente que no ha experimentado, que nunca ha puesto en riesgo lo importante, y esos elementos hay que mantenerlos.

Explique eso de ser un actor global.

Existe la necesidad de tener voz propia en aquellos organismos en los que se deciden temas que nos afectan, como por ejemplo el Ecofin. Es una mesa para los Estados, pero tenemos capacidades propias en el ámbito fiscal y financiero y es importante participar para defender las competencias propias. En el acuerdo entre el PNV y Sánchez para la investidura se recoge este tipo de acciones en el ámbito europeo. También en la defensa del Eje Atlántico con la creación de una macrorregión. Hay cuatro en la UE y aspiramos a conformar una quinta bajo el liderazgo de Euskadi. Cada vez hay más necesidades de interconexión ferroviaria, energética, de relaciones logísticas, y de capacidades que se pueden compartir en términos de clusterización económica, y la macrorregion nos ayudaría a avanzar en ellas, con Francia y Portugal. Es una gran oportunidad para rebascular el peso europeo, que se está yendo al centro-este. La macrorregión atlántica permitirá focalizar los problemas como la conectividad a todos los niveles.

En su opinión, ¿qué sucede con la alta velocidad vasca y el hecho de que nunca acabe de llegar?

La alta velocidad vasca nunca ha estado en la agenda de las prioridades del Estado y de Madrid; cada gran partido político español tiene su granero y Euskadi no es uno de ellos. Inauguró Felipe González con Sevilla y la Expo del 92 y si había alguna conexión en alta velocidad que no tenía mucho sentido era la de Madrid-Sevilla. Como no está en la agenda, los impulsos a la alta velocidad vasca vienen cuando hay una debilidad del Gobierno español y la insistencia de los acuerdos del PNV. ¿En qué punto estamos? Se habla que la red esté finalizada para 2027 y que los trenes puedan funcionar, con estación provisional en Basauri. Pero una cosa es la Y y otra es la conexión hacia Francia y Madrid, donde volvemos a estar en manos del Estado que no lo tiene entre sus prioridades.

Concierto Económico: "Para atraer inversión, capital y talento vamos a sacarle más 'chispas'"

Sobre el Concierto Económico, ¿van a buscar fórmulas para atraer inversión y capital a Euskadi?

Tenemos que ser un territorio atractivo para la inversión y para eso contamos con instrumentos que derivan del Concierto Económico, a los que les tenemos que sacar todavía más chispas. Hay elementos en práctica en emprendimiento y atracción de talento, que indican que tenemos potencialidades. Con el respeto a que las competencias están en los territorios y en las juntas, sí creo que debemos demostrar mayor ambición para explotar las potencialidades del Concierto para atraer inversión, capital, talento y acompañar la reindustrialización.

También hay una revisión de la fiscalidad en marcha. ¿Algo que nos pueda adelantar al respecto?

Hay que alinear la fiscalidad a los retos que tiene Euskadi: el demográfico, la atracción de talento, la transición digital y energética, etc. Acompañar desde la fiscalidad a las empresas que van a hacer inversiones relevantes en ese sentido, descarbonización, etc.

Iñigo Urkullu: "Ha sido prudente y ha generado estabilidad, elementos que hay que mantener"

¿Ayudará a captar inversión y proyectos el nuevo clúster financiero?

Este clúster busca elevar la competitividad, el arraigo, etc., y es una oportunidad en el ámbito financiero. En estos momentos hay capital en los mercados y también en Euskadi con capacidad y ganas de hacer inversión industrial y tecnológica. Las fundaciones bancarias disponen del entorno de 1.000 millones de euros, las EPSV más de 28.000 millones de los ahorradores vascos, están los instrumentos del Gobierno como Finkatuz, la capacidad fiscal, los family office, los instrumentos privados como Kutxabank y demás. No tenemos problemas de capital, sino de foco y de alineamiento estratégico. Creo que hay buenas bases para crear ese fondo soberano vasco del que se ha hablado. Tenemos capacidades para alinear esos fondos y cuando haya una operación relevante de crecimiento de la industria, de apoyo, arraigo, o lo que sea, podamos activar el conjunto de recursos y tener potencia. Con ITP Aero y Bain poco podíamos hacer ante el precio de la operación. Hay que activar todas las capacidades, vamos a ver cómo podemos alinear y vamos a poner el foco en lo importante.

Pactos tras el 21-A: "Tenemos un acuerdo global con los socialistas. Si alguien cambia, el PNV podría jugar"

Firmados los tres traspasos acordados para el primer trimestre, ¿para cúando el régimen económico de la Seguridad Social?

El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social no implica ruptura de cajas únicas y de nada que se le parezca. Hablamos de elementos de gestión y de proveer un mejor servicio a la ciudadanía. Sobre el déficit hay que señalar que durante décadas hemos contribuido más de lo que aportaba el sistema. Hay que ver la fotografía global. Desde el punto de vista del autogobierno, más allá de una transferencia es más importante el conjunto de materias pendientes que deben transferirse. Por ejemplo, la gestión de puertos y aeropuertos son muy importantes para nuestra competitividad.

Las encuestas dan una dura lucha entre PNV y EH Bildu en las elecciones vascas. ¿Cree que ganará las elecciones?

La encuesta que vale es la del 21 de abril. Cada vez más población decide su voto en la última semana y sí, sin duda ganaré las elecciones.

¿Y qué pasará el 22? ¿Es posible un gobierno PNV-EH Bildu?

Tenemos un pacto de gobernabilidad con los socialistas en diferentes ámbitos y estamos satisfechos. En el Gobierno Vasco, con Sánchez en Madrid para su legislatura y en el ámbito municipal y foral. No obstante, si alguien cambiara las opciones, el PNV también podría jugar y cambiar.