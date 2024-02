La Generalitat dispara un 75,6% los intereses de la deuda en 2024 hasta 1.372 millones

La Generalitat deberá pagar en 2024 un 75,6% más que en 2023 por los intereses de la deuda, hasta 1.372 millones, 591 más que el año anterior, según el proyecto de Presupuestos aprobado este miércoles por el Govern y remitido al Parlament.

Así, el pago de intereses supone un 15,4% del incremento del gasto de la Generalitat en 2024, en un ejercicio en el que no se computa impacto en caja de la condonación de 15.000 millones del FLA (el 20% del total) pactada con el PSOE pero todavía en negociación para su aplicación.

La Generalitat acabó 2023 con una deuda de 86.166 millones, y prevé incrementarla hasta 86.568 millones este 2024, mientras que quedaría en 69.254 millones con la condonación del FLA. Respecto al peso de la deuda sobre el PIB catalán, se reduce del 31,1% de 2023 al 29,5% este año, y con la condonación del FLA será del 23,6%, según las estimaciones de la Generalitat.

Presupuesto récord

En el último año de permisividad expansiva antes de que en 2025 se vuelvan a aplicar las reglas de estabilidad presupuestaria fijadas por la UE, el presupuesto de la Generalitat para 2024 es de 43.673 millones de euros, su máximo histórico, con un aumento del gasto primario (sin intereses de la deuda ni el fondo extraordinario de 800 millones para enjuagar gasto desplazado de Salud) de 2.443 millones, un 6,3% más que en 2023.

Si se suman los intereses y el fondo para Salud, el incremento interanual del gasto es de 3.834 millones, un 9,6% más. Del total, las consejerías prevén gastar 35.266 millones, un 7,9% más.

Teniendo en cuenta que la Generalitat toma como referencia un déficit del 0,1% del PIB (293 millones), este incremento del gasto se sustenta en un alza de los ingresos no financieros del 9,7% hasta los 41.887 millones, pese a la ralentización económica prevista, con un avance del PIB catalán del 1,8% en 2024, frente al 2,6% de 2023.

Ello se traduce en que la recaudación estimada de los impuestos propios y cedidos será de 4.839 millones, un 2,5% menos, principalmente por la caída del mercado inmobiliario. Suponen el 14% de los ingresos no finalistas, frente al 88% de los recursos procedentes del sistema de financiación, con una liquidación del ejercicio 2022 que duplica la aportación respecto al año precedente (de 1.980 millones a más de 4.000). Este año no se incluyen en el presupuesto fondos ligados a los fondos Next Generation, aunque sigue el despliegue de convocatorias de años anteriores.

Además de las partidas departamentales prioritarias anunciadas en el marco del acuerdo presupuestario entre ERC y PSC, con Educación y Salud al frente, la Generalitat prevé elevar un 9,7% la inversión hasta 3.064 millones, la cifra más elevada desde 2011. Además, las partidas para I+D superan los 1.000 millones.

Con todo, el peso del gasto social cae al 72,6% del presupuesto (frente al 73,2% en 2023 y el 74,6% en 2022), principalmente por el incremento de los intereses de la deuda y por el aumento de las políticas para combatir la sequía (1.045 millones en 2024).

El presupuesto catalán se eleva a 48.492 millones con todo el sector público autonómico, formado por 207 entidades, en un año en que el personal registra un nuevo récord hasta 290.196 trabajadores, un 2,3% más, con la incorporación de 7.309 personas (la mayoría en Salud y Educación).

Reducción del IRPF y aumento del recibo del agua

La Ley de acompañamiento de los Presupuestos, que incluye las políticas fiscales, introduce las medidas ya anunciadas de reducción del tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas y el aumento de deducciones al alquiler para colectivos vulnerables.

También incorpora un aumento del canon agua del 30%, de aplicación progresiva por tramos de consumo. La Generalitat destaca que este canon estaba congelado desde 2017, y que el impacto en la factura de los hogares será de un incremento del recibo de un euro más al mes.

La tramitación parlamentaria de las cuentas catalanas se iniciará este jueves, y el debate final está previsto para el pleno agendado entre el 9 y el 11 de abril, si ningún grupo acude al Consejo de Garantías Estatutarias.