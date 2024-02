Los 500 euros por plaza que atrapan a los alumnos de la FP pública en un callejón sin salida ni prácticas

El limbo en el que se encuentran cientos de estudiantes de la rama sanitaria de Formación Profesional (FP), en su mayoría en la Comunidad de Madrid, tiene su origen en el precio por plaza que piden algunos hospitales para que los alumnos puedan realizar las prácticas finales. El convenio de al menos un centro sanitario refleja un importe de 500 euros por alumno, según confirman a este medio fuentes del sindicato CCOO, precio inasumible para los centros de estudios públicos.

El debate ha tomado relevancia en el marco de las protestas estudiantiles que han tenido lugar esta semana (el martes frente a la Consejería de Educación y el jueves a las puertas de la Asamblea de Madrid), aunque las primeras advertencias sobre la situación de los alumnos de centros públicos ya las lanzaron los sindicatos a finales del año pasado.

A diferencia de los centros privados, los centros de estudios públicos no pueden asumir el precio por plaza que solicitan los centros sanitarios públicos de gestión privada. La situación que deja en torno a 800 estudiantes sin la posibilidad realizar el módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT), de carácter obligatorio en todos los ciclos de FP para poder obtener el título. Y sin título, la posibilidad de acceder a la universidad o de encontrar un empleo relacionado con los estudios se esfuma.

Madrid niega tener constancia del cobro

Esta diferencia en la capacidad entre centros públicos y privados para pagar por las plazas para las prácticas ha llevado a 24 centros de la región a unirse a la protesta, de los que más de 10 se han declarado en huelga.

El Gobierno regional niega que exista esta prioridad de acceso a prácticas a los alumnos de la FP privada. Tras el Consejo de Gobierno del miércoles, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, aseguró que la Consejería de Educación y la de Sanidad están trabajando conjuntamente para que todos los alumnos "puedan cursar esas plazas" en los centros sanitarios madrileños y "se pueda garantizar para que puedan terminar sus estudios de FP". García también aclaró que la Comunidad de Madrid "no cobraría" por las prácticas de esos alumnos de la FP privada.

En este sentido, el portavoz Popular Carlos Díaz-Pache, número dos de Ayuso en la Asamblea, reconoció que existen "ciertos problemas" y "cierta tensión" en los hospitales para acoger a todos los alumnos de FP ante el auge de la demanda de estos estudios por sus elevados niveles de empleabilidad, pero negó igualmente que al Gobierno regional le constara la existencia de tales tasas: "En los hospitales públicos de la región no existen ese tipo de pagos. No sé si hay algún caso particular que debamos revisar, yo lo desconozco".

Las explicaciones son insuficientes para la oposición. Juan Lobato (PSOE) indicó durante el pleno de la Asamblea del jueves que esos pagos serían "ilegales" y contrarios a la Ley de Tasas y al servicio público y anunció haber solicitado la comparecencia del consejero de Educación, Emilio Viciana, para que explique en el pleno del día 15 "un caos que no es nuevo [...] y exponga las soluciones que va a dar de forma inmediata". Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, aprovechó el pleno para criticar los "privilegios" hacia los estudiantes de la escuela privada.

