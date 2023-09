La FP sigue ganando terreno a la Universidad: estudios hasta con un 100% de empleabilidad

¿Es la Formación Profesional (FP) la clave para asegurar un empleo en el futuro? No se puede ser tan grandilocuente al hablar de empleo, pero parece claro que hace mucho que la FP dejó de ser el patito feo al que solo iban quienes no podían alcanzar la universidad para ser mucho más atractiva en muchos casos que los estudios más superiores.

La FP se ha consolidado como una de las opciones educativas más atractivas y prometedoras en comparación con los estudios universitarios, alcanzando una tasa de empleabilidad del 100% en algunos grados, según el Observatorio de la Formación Profesional.

Este logro es destacable, especialmente cuando la inserción laboral de la FP se encuentra en un 42,2%, superando el 38,5% de los titulados universitarios, según el propio SEPE. Ante este escenario, muchos se preguntan, ¿está España preparada para cubrir la demanda de profesionales con formación profesional en el 2030?

Un informe reciente de la Comisión Europea, el Skills Forecast, refrenda el papel crucial de la FP en el futuro del mercado laboral, indicando que para 2030 las empresas requerirán que un 65% de sus profesionales tengan preparación en este tipo de formación.

Qué FPs aseguran más empleabilidad

Grados de FP como Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Administración y Finanzas y Educación Infantil, resaltan por su alta tasa de inserción laboral, según UNIVERSAE, un centro de estudios que ha recopilado varias estadísticas en torno a los grados.

Los títulos que prometen formar parte del ranking de grados con mayor nivel de empleabilidad son ahora mismo Automoción, Desarrollo de Aplicaciones, Emergencias y Protección Civil, y Ciberseguridad, de forma presencial y a distancia.

Su empleabilidad de hecho ha superado a la de los titulados universitarios, en una tendencia que irá al alza en los próximos años, donde las ofertas de empleo de las empresas con exigencia de titulación en Formación Profesional van a alcanzar el 50% del total en un plazo de apenas cuatro años, mientras que las titulaciones universitarias se van a mantener en los actuales niveles o incluso se van a reducir por la evolución del mercado académico y profesional.

Así lo pone de manifiesto un análisis elaborado por un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, en el que se destaca que la Formación Profesional está experimentado tasas de crecimiento en los últimos años en torno al 6% anual y en los próximos años todo indica que se va a producir un incremento de este ritmo de crecimiento.

De ese modo, podrá alcanzar en un plazo estimado de cuatro años esa cota del 50% de exigencia de titulación en la oferta laborar que las empresas colocan en el mercado. Uno de los elementos esenciales para justificar este ritmo de crecimiento está en el alto grado de empleabilidad que está consiguiendo la Formación Profesional, con una media por encima de 70% y con algunas titulaciones y niveles de formación que se aproximan al 90% de empleabilidad.