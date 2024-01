Milei descarta un 'plan B' en Argentina: "Voy a privatizar todo lo que pueda"

Javier Milei, presidente de Argentina, tiene claro que su plan para la economía del país seguirá adelante. "No hay plan B", señaló el representante del Partido Libertario en una entrevista con el Wall Street Journal publicada este domingo. "Si el plan B es empezar a hacer las cosas más o menos o negociar... esa es la historia de Argentina", reconoció. "Este proceso puede durar cerca de dos años", apuntó, reiterando sus planes para devolver a manos privadas empresas de la talla de Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación. "Seguiré adelante todo lo rápido que pueda", apuntó con respecto a los planes de privatización de estas compañías. "Todo lo que pueda privatizar, lo voy a hacer. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales en cuestión de tiempos".



Con respecto a los resultados de estos acuerdos, que han creado un importante revuelo en el país, Milei se mostró sorprendido por los resultados. "Cuando nosotros empezamos a ver los datos y cómo se está comportando la inflación... nosotros mismos estamos sorprendidos de la velocidad a la que se están produciendo resultados", apuntó.



En su discurso en el Foro de Davos hace solo unos días Milei apuntó a los inversores extranjeros para tratar de atraer parte de ese dinero a su país, idea en la que se reafirma. "Necesitaríamos inversiones. Una de las cosas que nos sucede es que cuando se hace un ajuste fiscal se aumenta el ahorro. Si el ahorro no tiene contrapartida de inversión, aparece la caída del empleo y los salarios reales", apuntó.

Dolarización de la economía

Otra de las medidas estrella que incluyó en su programa electoral fue la dolarización de la economía. En este sentido, Milei recordó que "siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos" y anunció que en el último mes Argentina compró 5.000 millones de dólares, cunado la base monetaria del país se sitúa, de acuerdo con sus propios datos, en los 7.500 millones de dólares. "Si termináramos de limpiar todos los pasivos del banco central estaríamos en posición de dolarizar la economía", señaló durante la entrevista con el WSJ.

Relaciones internacionales

Las relaciones internacionales de Argentina se han visto alteradas desde la llegada de Milei al poder. En este sentido, China, uno de sus grandes aliados comerciales, ha sido foco de la polémica después de que el propio presidente del país rechazase "aliarse con los comunistas". "Es cierto que yo no voy a estar aliado con los comunistas y que rechazamos ser parte del BRICS [alternativa al G7], pero siempre hemos sostenido que el comercio no tiene que verse afectado. No considero que sea nuestro socio estratégico. Hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial", reconoció.

Con respecto al otro gran conflicto en sus relaciones internacionales, el que mantiene con Reino Unido por las Islas Malvinas, Milei apuntó que "hemos decidido tener una relación adulta en la que trabajar de forma conjunta en lo comercial y tener una charla en la agenda territorial".