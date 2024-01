Díaz dice que "hay que tener un debate" sobre los sueldos de los empresarios durante la firma del SMI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, formalizaron la firma del acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5%, elevándolo a 1.134 euros al mes distribuidos en catorce pagas. Este aumento tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Durante su intervención, Díaz habló de que "sería bueno hablar de los salarios que se perciben en un consejo de administración" de una empresa, "de los que nunca hablamos", ha precisado.

"Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas. Pero debemos tener un debate en nuestro país sobre los elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país, porque cuando hablamos de una redistribución más justa también tendremos que tener en cuenta lo que está presente en nuestro país", ha dicho la ministra, añadiendo que es un reto reducir la brecha de la desigualdad en nuestro país.

Después de la firma del acuerdo, la ministra Díaz también expresó su agradecimiento a los sindicatos por su compromiso con los intereses generales, destacando su enfoque "por encima de las lógicas particulares". Enfatizó que la elevación del Salario Mínimo amplía los derechos de los trabajadores con salarios más bajos.

La vicepresidenta señaló que nadie que trabaje a jornada completa en España podrá percibir menos de 1.134 euros mensuales en 14 pagas, equivalente a un salario medio anual de 15.876 euros. Destacó que este aumento beneficiará a uno de cada siete asalariados, beneficiando a más de 2,5 millones de personas en 2024, con un tercio de ellas siendo mujeres y jóvenes.

Reducción de jornada

La vicepresidenta anunció también la convocatoria de la mesa de diálogo social, la cual abordará la reducción de la jornada laboral y está programada para el próximo jueves 25 de enero. Díaz destacó que esta iniciativa marca el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales con el propósito de reducir una jornada laboral que ha estado "congelada" durante 40 años en España.

La vicepresidenta recordó que esta medida forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, firmado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ella misma en calidad de líder de Sumar. Específicamente, el acuerdo contempla la reducción de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas para el año 2025 sin afectar los salarios.

Díaz enfatizó que la intención es disminuir la jornada laboral que ha permanecido invariable durante cuatro décadas en el país, sin afectar los ingresos, ya que esto contribuirá al aumento continuo de los salarios en España. Asimismo, la ministra expresó que el objetivo de su Departamento es establecer un modelo de relaciones laborales que mejore la productividad, ya que España presenta un diferencial negativo de seis puntos en comparación con Europa. Concluyó reafirmando el compromiso de seguir trabajando en la ampliación de los derechos laborales y sociales en el país.

Impacto en mujeres y jóvenes

Durante la firma del acuerdo, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, subrayaron que la subida del SMI tiene un impacto significativo en mujeres y jóvenes, especialmente aquellos con contratos temporales en sectores como comercio, hostelería y agroalimentarios.

Los líderes sindicales resaltaron que el SMI es esencial para la justicia social y la distribución de la riqueza, con efectos positivos en la economía, contribuyendo al consumo, la reducción de desigualdades y el impulso de la productividad. Unai Sordo destacó la correlación entre la subida de salarios más bajos y la mejora de la productividad empresarial.

Álvarez advirtió sobre la "ambición desmedida" de los empresarios y abogó por regular legalmente la integración automática de aumentos salariales en las escalas salariales de convenio afectadas por el SMI. Ambos líderes sindicales insistieron en que el SMI no debe desvincularse del 60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea.

Lamentaron que CEOE y Cepyme no se sumaran al acuerdo, a pesar de las facilidades brindadas, expresando la esperanza de que su ausencia no afecte otras mesas de diálogo social. Tras la firma formal, el Gobierno presentará el decreto de subida del SMI al Consejo de Ministros la próxima semana para su aprobación. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no respaldaron el acuerdo, argumentando la falta de atención a sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo.