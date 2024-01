El salario mínimo subirá un 5% en 2024 tras un acuerdo bipartito entre Trabajo y sindicatos

Fin de las especulaciones. El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 5% en 2024 tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La revalorización, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, elevará la renta mínima desde los 1.080 euros mensuales actuales hasta los 1.134 euros en 14 pagas.

El decreto de subida del SMI deberá pasar ahora por unos trámites y procesos formales de consultas y audiencias públicas por lo que el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha descartado durante el anuncio del acuerdo que vaya a ir al Consejo de Ministros del próximo martes.

Las patronales CEOE y Cepyme se han desvinculado finalmente de la subida de 54 euros al mes del SMI después de que no prosperaran las dos propuestas que los representantes de los empresarios plantearon al proponer un alza de entre el 3% y el 4%. Trabajo, que ha intentado hasta el último momento rascar el apoyo de la CEOE, no ha aceptado ni la indexación del SMI a los contratos públicos ni las bonificaciones para el sector del campo a cambio de elevar la renta mínima. En este sentido, el mecanismo del SMI no se ha tocado. El acuerdo con los sindicatos 'toca' solo la cuantía y no se mete en otros aspectos que Trabajo reconoce sí que habrá que abordar en otro momento.

Pérez Rey ha agradecido a la CEOE su presencia en la mesa de negociación y su "esfuerzo" por intentar llegar al entendimiento pero ha sido a los sindicatos a quienes ha felicitado por su "altura de miras y por estar a la altura de su país" por acompañar a Trabajo en la revalorización del salario mínimo. El 5% era el nivel mínimo de subida que tanto CCOO como UGT avisaron de que aceptarían después del aviso de Trabajo a la patronal para que aceptara una subida del 4% o asumiera que negociaría un aumento mayor con los sindicatos.

Las estimaciones del Gobierno, que ha subido el SMI un 52% desde la legislatura pasada) apuntan a que el alza beneficiará a 2,5 millones de personas. Pérez Rey ha indicado, además, que un tercio de esos beneficiarios son mujeres y jóvenes. "Esta es la política útil, la que se hace con hechos, no con palabrería, la que consigue cambiar las condiciones materiales de la gente".