La reducción de jornada, "siguiente paso" de Trabajo: Díaz avanza el inicio de las negociaciones

Con el acuerdo del salario mínimo (SMI) ya en el bolsillo, la reducción de jornada es la siguiente en la lista de tareas del Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda y ministra de esa cartera, Yolanda Díaz, ha avanzado este lunes la convocará una mesa de diálogo con los agentes sociales como primer paso para abordar uno de los pesos pesados que intentará sacar adelante su departamento, aunque ha evitado ponerle fecha.

La medida, que del programa electoral de Sumar pegó el salto al acuerdo de Gobierno con el PSOE, contempla una reducción paulatina de la jornada laboral, que pasaría por mermar desde las 40 horas semanales actuales a 38,5 horas este año para llegar a las 37,5 horas en 2025.

Al plan, sin embargo, le queda un largo recorrido. Primero, porque Díaz tiene que desatascar la reforma del subsidio por desempleo que debe a Bruselas a cambio del siguiente desembolso de los fondos europeos después de que esta no saliera adelante tras no conseguir el apoyo de Podemos, que votó en negativo junto a PP y Vox. Y segundo, porque después de la negociación con patronal y sindicatos, Díaz llevará la medida a examen en el Congreso de los Diputados, al que trabajará para llegar con los apoyos necesarios para evitar precisamente un nuevo varapalo parlamentario que dé al traste con sus planes.

Para los sindicatos no hay tiempo que perder. La semana pasada ya plantearon la necesidad de iniciar ya esta negociación durante la presentación de los hitos que tanto CCOO como UGT marcan este año en sus agendas. De hecho, el secretatio general de UGT, Pepe Álvarez, avisó de que si no se convoca la mesa de manera inmediata, el recorte planteado para este año no llegaría a tiempo.

En una entrevista para Antena 3, Díaz ha insistido en la reducción de jornada como un paso "clave" para el mercado de trabajo ya que, según ha señalado, supondrá "más tiempo de vida y menos de trabajo manteniendo el salario", y ayudará a solucionar el "problema de productividad" que sitúa a España atrás con respecto a vecinos europeos.