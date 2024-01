El Gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras comprar GIP

El Gobierno está analizando la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras la adquisición por parte del fondo estadounidense de Global Infrastructure Partners (GIP), que posee una participación del 20% en la energética española, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía.

GIP, fondo también estadounidense, forma parte del accionariado de Naturgy desde 2016, cuando adquirió una participación del 20% de la energética por 3.800 millones.

Este posible cambios de mano de la titularidad de esta participación en Naturgy ha suscitado ya las críticas de los socios de Gobierno del PSOE. Así, el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, pidieron al Gobierno que impida a BlackRock adquirir esta participación del 20% en manos de GIP.

"El Gobierno debe impedir la toma de control del 20% de Naturgy por BlackRock", afirmó Martín en un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter.

El diputado por Madrid del grupo plurinacional consideró que el fondo de inversión tiene "dimensiones colosales y participaciones significativas" en 19 empresas importantes del país.

Entre otras participaciones, BlackRock ostenta participaciones por encima del 5% en Iberdrola, ACS, Repsol o Santander, según consta en los registros de las Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), siendo así de los principales inversores en empresas del Ibex 35.

Naturgy, una empresa estratégica para el Gobierno

El Gobierno ya dejó claro el carácter estratégico de Naturgy en la OPA parcial que lanzó el fondo australiano IFM en 2021 y que recibió el visto bueno, finalmente, aunque con salvedades.

En aquel caso la operación debía contar con esta autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permitía al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.

No obstante, en este caso no tendría lugar exactamente una modificación del accionariado de Naturgy, ya que GIP ya está presente en el capital y BlackRock está adquiriendo este fondo, no entrando directamente en la energética.

El pasado viernes, BlackRock anunció un acuerdo para adquirir por 12.500 millones de dólares (11.413 millones de euros) el fondo de inversión GIP, propietario del 20% del capital de Naturgy.

La transacción consistirá en un pago en efectivo de 3.000 millones de dólares (2.739 millones de euros) y de, aproximadamente, 12 millones de acciones de BlackRock con un valor de unos 9.500 millones de dólares (8.674 millones de euros).

Además, el actual presidente y consejero delegado de GIP, Adebayo Ogunlesi, se incorporará al consejo de administración de BlackRock una vez concluya la operación, previsiblemente, antes de que finalice el tercer trimestre de 2024.