Yolanda Díaz adelanta que subirá "mucho" el salario mínimo el próximo viernes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adelantado este miércoles que el Gobierno "va a subir mucho" el salario mínimo interprofesional (SMI) "el próximo viernes". La patronal CEOE se desmarcó ayer del 'ultimatum' lanzado por Trabajo y los sindicatos mantienen su postura de subir el SMI un 5%. Con este órdago de la gallega, la cuantía mínima para una jornada a tiempo completo debería alcanzar 1.134 euros al mes (en catorce pagas) o 15.876 euros al año. Este mismo viernes se reune Díaz con los agentes sociales para cerrar la subida.

La titular de Trabajo se ha defendido en una entrevista con 'La Sexta' sobre el rechazo de Podemos a la reforma del subsidio por desempleo que vota hoy el Congreso. La formación morada, partido del que formaba parte la gallega, critica al Gobierno de coalición que la configuración del nuevo subsidio supone un recorte de las futuras pensiones.

Mientras el trabajador cobra esta ayuda por paro de larga duración, el SEPE cotiza por contigencias comunes (jubilación) el 120% de la base mínima que marca el SMI. Pero este porcentaje descenderá progresivamente hasta ser el 100% de la base mínima en 2028. Antes de la reforma del PP, el porcentaje aplicado era el 125% de la base mínima. Por este motivo, Podemos critica que afecta a la base reguladora para calcular la pensión y resulta en una menor prestación de la Seguridad Social en el futuro.

A cambio, Díaz ha defendido que el Gobierno está elevando el salario míninimo de forma considerable (más del 40% desde 2018 a expensas de la nueva subida) y, como resultado, la base de cotización más baja también se actualiza al alza.

El SMI es actualmente de 1.080 euros al mes por catorce pagas. Trabajo planteó en su día una subida del 4%, hasta los 1.123 euros al mes, con la idea de que este porcentaje atraería a la CEOE a un acuerdo con sindicatos y Gobierno. No obstante, el rechazo patronal a este porcentaje por no venir acompañado de sus demandas (indexación del SMI a contratos públicos y bonificaciones al campo), podría llevar a que esta cifra se incremente a un 5% o más allá, como piden los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ya dijo el pasado lunes que si CEOE no aceptaba el 4%, se desvincularía de esta propuesta para ir a una subida del SMI "más ambiciosa".