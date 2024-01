Trabajo arremete contra Fedea y rechaza sus cálculos de gasto en subsidios de paro

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha arremetido duramente contra el análisis de Fedea de la reforma de los subsidios por desempleo, cuyas cifras considera "desproporcionadas" y ha acusado al 'think tank' de "cuestionar desde un punto de vista neoliberal" las instituciones laborales para "estigmatizar" a los parados y "culparles" de su propia situación.

Durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación de diciembre, el número dos de Yolanda Díaz ha criticado el informe, elaborado por el investigador y profesor de la URJC, Miguel Ángel García Díaz, que estimaba un incremento de coste anual de 2.500 millones de euros, un 0,17% del PIB, por el mayor número de beneficiarios.

La cifra apuntada por Fedea es casi cuatro veces superior a la que estima el propio Gobierno, que en la memoria económica de la norma limita este impacto a 642 millones de euros, ya que el mayor gasto se vería compensado por la supresión de otras ayudas, como la Renta Activa de Inserción.

"Me parece más un opinión personal del autor que un artículo sosegado y riguroso", ha remarcado Pérez Rey ha asegurado que los cálculos de Fedea implican que el número de beneficiarios aumentaría un 56%, algo que "no es previsible". Sin embargo, la "hipótesis" de 400.000 nuevos beneficiarios esgrimida por García Díaz responde a la cifra que el propio ministerio de Trabajo difundió durante la negociación del subsidio y no corrigió.

Ignora las críticas por la falta de ofertas

En cualquier caso, Pérez Rey ha defendido la validez de las cifras que recoge la memoria económica del decreto, muy inferiores a las anotadas por Fedea y que equivaldrían a un incremento de 100.000 nuevos beneficiarios, un 13%, cuatro veces inferior al defendido hace semanas por el propio Gobierno.

El secretario de Estado ha defendido que el incremento del coste en protección social es "muy rentable", como quedó claro durante la pandemia con medidas como los ERTEs. "La inversión en protección social nos ha permitido tener el mercado laboral que tenemos hoy", ha remarcado.

Lo que no ha entrado a responder es la segunda parte de las críticas de Fedea, las relativas a los inventiovs a la búsuqeda de empleo de los parados que más tiempo llevan sin trabajo, ni la censura por la falta de eficacia de los servicios públicos de empleo para ofrecer vacantes a los parados casi un año después de la entrada en vigor de la Ley de Empleo.