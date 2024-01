El país que no celebra la Navidad pero gana miles de millones gracias a ella quiere ir más allá

La economía de China parece estar siempre en el lugar adecuado y en el momento idóneo para 'sacar partido' de las necesidades del profundo bolsillo de Occidente. Desde el boom de la ropa low cost, pasando por los juguetes, la tecnología, ahora el coche eléctrico… y por su puesto la Navidad, la fiesta del consumismo en los países que celebran esta festividad religiosa. China tiene un dominio casi total de los objetos de decoración navideños. Esto resultan un tanto paradójico: un país que no celebra la Navidad es el número uno mundial produciendo y exportando Papás Noel, bolas de Navidad, luces, etc. Es más, este tipo de exportaciones parecen estar dando algo de aire a una industria (la industria china en general) que estaba cerca del ahogamiento. Por ello, los productores chinos quieren ir más allá y mejorar estas decoraciones para seguir dominando el mercado y, sobre todo, obtener una mayor rentabilidad por unidad vendida.

La cartera de exportaciones de China en Navidad es amplia, y abarca miles de productos, algunos de gran valor añadido (como la electrónica), y otros que son más baratos y tienen unos márgenes inferiores, pero que se venden en cantidades masivas (como los objetos de decoración de Navidad). Sin embargo, en la última parte del año cobran importancia una serie de bienes que iluminan, nunca mejor dicho, las vidas de millones de occidentales: los adornos de Navidad.

En el encantador brillo de la temporada navideña en Europa, EEUU o Australia, la omnipresencia de adornos navideños que llevan con orgullo la etiqueta Made in China deja a la luz una narrativa de audacia estratégica que se extiende más allá de los simples volúmenes de producción. China ha logrado un récord de exportación de objetivos relacionados con la decoración en Navidad en 2023. Se estima que este año las exportaciones podrían haber superado los 10.000 millones de dólares a falta de los datos de diciembre.

Las exportaciones de China a EEUU

En medio de la desaceleración económica global, las exportaciones de China a EEUU en noviembre han sido como un soplo de aire fresco para una industria que estaba perdiendo impulso a pasos agigantados. Las ventas del 'gigante asiático' a EEUU pusieron fin a 14 meses de caída y registraron un crecimiento del 9,6% gracias a la Navidad. China controla la mayor parte, contribuyendo con el 66% de las exportaciones mundiales de juegos de iluminación para árboles de Navidad y un casi 90% de las exportaciones de otras decoraciones navideñas, excluyendo velas y árboles naturales.

Este impresionando dato revela hasta qué punto la estrategia de China de producirlo todo puede generar situaciones en el mercado de enorme dependencia del 'gigante asiático'. Sin China, hoy la decoración navideña no sería tan masiva ni tan barata. Aun así, los expertos aseguran que China busca cambiar este tipo de objetos por otros más sofisticados, que incluyan tecnología, que estén alimentados por fuentes de energía renovables (luces u objetos con paneles solares incorporados) y que generen un mayor valor añadido para los productores. El objetivo es que cada producto navideño vendido al exterior sea más rentable. Es decir, China quiere cambiar poco a poco el volumen por la calidad, lo insostenible por lo sostenible. Una misión compleja, pero que si alguien puede lograrla es la industria de este país.

El éxito de China

La perspicacia estratégica de China para posicionarse como el epicentro de la fabricación navideña mundial ha sido asombrosa. "Durante décadas, China ha cultivado meticulosamente una infraestructura manufacturera sólida y altamente eficiente, complementada por una fuerza laboral masiva, relativamente barata y cualificada para este tipo de tareas. Esta confluencia ha facilitado una producción en masa rentable, dotando a China de la capacidad de fabricar bienes en una escala que a sus rivales les resulta difícil igualar", asegura Jimmy Zhu, estratega jefe de Fullerton Research en un artículo de opinión.

La piedra angular de la destreza manufacturera de China reside en su compromiso inquebrantable con el avance tecnológico. Las importantes inversiones en la mejora de las tecnologías de fabricación, junto con la adopción generalizada de maquinaria y automatización avanzadas, han impulsado a la nación a convertirse en un centro de producción puntero. Este impulso de modernización ha producido resultados tangibles: mayor eficiencia, mejor calidad del producto y mayor capacidad para satisfacer la creciente demanda global.

La ciudad de la Navidad en China

La ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, produce el 60% de las decoraciones navideñas mundiales. Esta zona ha experimentado un crecimiento notable de alrededor del 20% en las exportaciones navideñas en comparación con los niveles previos a la pandemia, según ha publicado el diario Global Times a través de fuentes locales.

Los expertos han asegurado a este diario que el aumento de las exportaciones refleja el desarrollo estable de las exportaciones de objetivos relacionados con la Navidad en China este año en medio del debilitamiento de la demanda global. El comercio exterior del país en 2024 se mantendrá estable, impulsado por los esfuerzos para una mayor apertura, así como por la vitalidad de las principales empresas exportadoras, señalaron.

Jiang Jiangping, un productor de disfraces navideños en el Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, aseguraba al Global Times que su facturación ha aumentado un 20% en comparación con los niveles previos a la pandemia. "Además de los mercados tradicionales europeos y americanos, este año ha habido un crecimiento en clientes de Oriente Medio, Egipto, Irán, Tailandia y Filipinas", asegura Jiang.

En lo que va del año, ha habido un aumento notable en el número de minoristas individuales de varios países, lo que ha dado lugar a un mercado más diversificado. Los proveedores han destacado la creciente presencia de clientes de América Latina como un punto positivo en sus negocios.

Tecnología navideña

Además, "las exportaciones navideñas de China ya no son simplemente sinónimo de asequibilidad: son cada vez más celebradas por su calidad excepcional. La adopción de maquinaria de última generación, automatización y procesos de fabricación digital ha permitido a los fabricantes chinos producir bienes con una precisión, coherencia y excelencia sin precedentes", asegura Zhu.

"La temporada navideña de este año ha sido extremadamente ocupada y agotadora", explicaba al Global Times Lu Minying, fabricante de árboles de Navidad en el Mercado de Comercio Internacional de Yiwu. "En general, nuestro negocio ha crecido entre un 10 y un 20% en comparación con los niveles previos a la pandemia. Tanto Brasil como México han mostrado una demanda significativa", aseguraba Lu.

Muchos proveedores aseguran que ya han recibido pedidos para el próximo año, puesto que los compradores extranjeros comienzan a visitar el mercado en busca de nuevas variedades (mejoradas y con mayor tecnología) para el próximo año.

"Estoy aquí para echar un vistazo a los nuevos productos. Tenemos una gran demanda de productos chinos, por lo que quería venir personalmente a China este año para comprobarlo por mí mismo y realizar compras sin pasar por intermediarios", André Rizzo, un comerciante brasileño, en declaraciones de hace unos días al Global Times.

"Tenemos algunos extranjeros que vienen ahora para comprobar los pedidos del próximo año. Ahora mismo hemos recibido un pedido por valor de más de 100.000 yuanes (14.000 dólares), nuestro primer pedido para el próximo año, y vino de México. Es un comienzo prometedor", comenta Sun Xudan, un productor de árboles de Navidad en Yiwu.

La gran esperanza de la industria china

"Los pedidos navideños generalmente reflejan el estado básico de la demanda global de productos chinos. Creo que la creciente demanda de productos de Yiwu no es un fenómeno aislado y refleja el crecimiento estable del comercio exterior de China", asegura Li Yong, investigador principal en la Asociación China de Comercio Internacional.

"En el gran tapiz del comercio global, la historia del dominio de la fabricación navideña de China no se trata simplemente de volúmenes de producción; es una narrativa de brillantez estratégica, artesanía de calidad y una sinfonía logística que resuena más allá de las fronteras. Mientras desenvolvemos nuestros regalos adornados con esa familiar etiqueta, Made in China, somos testigos no solo de los productos sino de la culminación del viaje de fabricación de una nación, un viaje que ha dejado una marca indeleble en las celebraciones festivas de millones de personas en todo el mundo", sentencia Jimmy Zhu.