China le roba la Navidad a EEUU: así ha ampliado Pekín su dominio de los sectores estratégicos globales

La guerra comercial entre Washington y Pekín constituye el telón de fondo de las diversas pugnas protagonizadas por ambas potencias en sectores como el tecnológico. Con el objetivo de dejar al régimen de Xi Jinping en fuera de juego, la Casa Blanca ha anunciado una serie de sanciones a las exportaciones hacia China de determinados productos, y ha ofrecido subvenciones para la atraer la inversión extranjera. Sin embargo, la organización ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) ha comunicado recientemente que China controla la mayor parte de las industrias estratégicas más importantes del mundo, ampliando su ventaja en una carrera cuyas consecuencias, en caso de perder, serían "catastróficas" para EEUU.

El informe Hamilton Index de ITIF, 'think thank' sin ánimo de lucro fundado por Robert D Atkinson, señala que China controlaba, en 2020, 7 de las 10 principales industrias estratégicas del mundo. Según el texto, el régimen de Xi Jinping fue aquel año el mayor productor en el sector de la fabricación de ordenadores y productos electrónicos; maquinaria y equipamiento; motores de vehículos; metales básicos; fabricación de metales; y equipamiento eléctrico. Es decir, China dominaba un 8,26% de la economía global, lo cual contribuyó al incremento de su producción en un 47% más sobre la media.

Por contra, Estados Unidos fue el principal productor del sector farmacéutico; de las tecnologías de la información y del transporte, los cuales constituyeron el 2,94% de la economía mundial, según ITIF, organización fundada en 2006 con sede en Washington. Además, el país de las barras y estrellas produjo un 13% menos que la media global, lo cual ha generado inquietud en los autores del texto, quienes señalan que "el tiempo se acaba" para que EEUU consiga darle la vuelta a esta situación.

En este sentido, ITIF considera que la década de los 2020 parece ser decisiva porque "una vez China obtenga una cuota de mercado suficiente, la producción de EEUU y sus aliados corre el riesgo de quedar permanentemente debilitada". Asimismo, el texto alerta de que la concentración de producción general a nivel global cayó del 24% en el último tramo de los años noventa al 15% entre los años 2010 y 2020.

Paralelamente, China ha logrado esta ampliación de su concentración de las industrias estratégicas, precisamente en detrimento de Estados Unidos y otros países de la OCDE como Japón, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido. En este sentido, entre 1995 y 2020, la cuota de mercado de los países de la OCDE cayó un 26,8% según el índice Hamilton de ITIF, mientras que la de China se incrementó un 21,9% en el mismo periodo. Además, entre los países de la OCDE, la mayor reducción se produjo entre los países del G7, cuya cuota de mercado disminuyó un 27,9%.

En este sentido, el mayor declive para los países integrantes de la OCDE se produjo en los metales básicos, con una reducción de su concentración de mercado del 46,2% entre 1995 y 2020; y en el equipamiento eléctrico, que experimentó un declive del 40,1%. En lo que respecta a los países del G7, la mengua fue del 41,5% en el primer caso y del 38,8% en el segundo caso. De nuevo, China fue el país quien se hizo con la mayor parte de esas cuotas, ya que sus mayores alzas en cuanto a concentración de mercado a nivel global se produjeron en los metales básicos, con un aumento del 39,5%, y en el equipamiento eléctrico, con un alza del 32,4%.

De hecho, China es un "70% más especializada que EEUU" en relación a las industrias analizadas. Para que Washington alcanzara a Pekín en esta cuestión, debería expandir su producción en 1,5 billones de dólares. En este sentido, si bien la organización cree que el Congreso debería de aplicar políticas en esa dirección, asume que es difícil que algún político "comprometa el déficit presupuestario masivo con el objetivo de liberar fondos necesarios para esa estrategia".

Por otro lado, ITIF indica que, las diez industrias analizadas concentraban el 11,9% de la economía global en 1995, mientras que en 2020 esa ratio era del 11,8%. Según la organización, esto indica que la carrera por la ventaja global en estos sectores constituye "una competición de suma cero". Sin embargo, el 'think thank' estadounidense recuerda que existe una correlación entre estos datos y el músculo de dichas industrias y países en su balanza comercial. Además, ITIF destaca que el volumen del sector IT ha crecido un 34% desde 2022, mostrando la importancia de este ámbito en la actual coyuntura económica global.