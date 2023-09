La Seguridad Social recibe ingresos récord por las cotizaciones sociales y las ayudas de Estado

La Seguridad Social se apunta un tanto con ingresos récord. Esta partida de la Administración de las pensiones se sustenta, esencialmente, por las cotizaciones sociales y las transferencias del Estado. En concreto, las cuotas de los trabajadores aumentaron un 10,2% hasta julio, sumando casi 89.000 millones de euros. Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 32.351 millones, con un aumento del interanual 20%, siendo las ayudas del Estado las más significativas.

Así se desprenden los datos de Ejecución Presupuestaria de la Seguridad Social hasta el fin de julio, de los que el departamento del ministro en funciones, José Luis Escrivá, presume de ser "el mayor incremento [de ingresos] en los últimos 16 años". La favorable evolución del empleo y la inflación, que empuja las mejoras salariales, acompaña a esta tendencia de mayores ingresos.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo, a 31 de julio de 2023, de 4.774 millones, equivalentes un 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 123.307 millones (+13,7%), y obligaciones reconocidas de 118.533 millones (+10,1%).

Puntualizando, eso sí, que las ayudas del Estado crecen a un mayor ritmo (+23,4%) que los ingresos generados a partir de las cuotas de trabajadores y empresas. Estas transferencias siguen el principio de separación de fuentes, aunque no solo financian gastos que no corresponden a la Administración (no contributivos) y se espera que el año próximo se repitan estas transferencias por valor cercano a 39.000 millones.

Así, a grandes rasgos, la comparativa entre los ingresos no financieros de carácter contributivo, de unos 83.700 millones (+10,3%), sigue siendo inferior al desembolso en pensiones y prestaciones contributivas, que acumula 101.700 millones (+9,3%) en los siete primeros meses del ejercicio. Esta tendencia implicará, previsiblemente, un aumento de los números rojos de carácter contributivo de la Seguridad Social.

Fedea alerta de un "preocupante" incremento de los números rojos de esta Administración, cuyo déficit básico excluyendo las transferencias del Estado vía impuestos es del 4% del PIB , más de 50.000 millones de euros, un 32,6% más. El sistema es deficitario desde hace más de una década, pero la situación se ha agravado también por el golpe de la pandemia, pese a que el empleo haya mejorado los ingresos por cotizaciones sociales.