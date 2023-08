UPN comunica al rey Felipe VI su intención de apoyar a Feijóo en una investidura

El rey Felipe VI ha comenzado hoy su ronda de contactos con los partidos para proponer un candidato a la investidura para presidente del Gobierno. El monarca se reunirá con los partidos por orden de menor a mayor representación, comenzando por los navarros de UPN y Coalición Canaria antes del mediodía de hoy. Los partidos ERC, Bildu, Junts y BNG han decidido no acudir a la cita para informar al Rey de su voto de investidura. En la primera reunión de hoy, UPN ya ha confirmado su intención de apoyar a Feijóo en una posible investidura.

Los eventuales socios del PSOE no van a informar al Rey de sus planes. Los independentistas ERC, Junts y Bildu, así como los nacionalistas del BNG, no reconocen autoridad política al jefe del Estado y, en el caso de los paridos catalanes, mantienen un boicot desde su discurso posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

UPN confirma su apoyo a Feijóo

El presidente de Unión del Pueblo Navaro (UPN), Javier Esparza, ha trasladado al Rey que su formación mantiene su intención de respaldar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que prefiere repetir las elecciones generales antes que un Gobierno de Pedro Sánchez apoyado en Bildu y en un "prófugo de la justicia" como el expresidente Carles Puigdemont, de Junts.

Esparza, que ha comparecido junto con el diputado Alberto Catalán y la senadora María Caballero, ha recordado que desde antes de las elecciones UPN ya había dejado claro su respaldo a la investidura de Feijóo y considera que "lo mejor para este país" sería que PP y PSOE pactaran unos mínimos para no depender de los independentistas, aunque admite que eso parece "imposible".

Esparza, que ha criticado la posibilidad de que finalmente gobierne un candidato que no ha ganado las elecciones, también ha advertido a Sánchez de que España es un Estado de Derecho y "tiene que cumplir la ley, más allá de sus intereses partidistas y políticos". "No se puede ceder al independentismo cuestiones que puedan ser inconstitucionales", ha resumido.

Pero, en cualquier caso, Esparza ha querido dejar claro que UPN apoyará cualquier decisión que tome el Rey sobre el candidato a la investidura.

Ronda "precipitada"

De momento, y por la falta de presencia de los nacionalistas en independentistas, el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, llegará con mayores apoyos explícitos a la ronda de consultas que los socialistas.

En la mañana de hoy, El líder del PNV ha ratificado en una entrevista en la radio que hasta el momento no ha establecido comunicación alguna con la dirección de Ferraz. Aitor Esteban ha expresado: "Con el PSOE no hemos empezado a hablar, no hemos tenido ni una sola reunión y creo que el resto del arco parlamentario tampoco". Además, ha evaluado como "precipitadas" las reuniones entre Felipe VI y los grupos políticos presentes en el Congreso.

Por otro lado, el exmandatario de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado que en caso de que el expresidente Carles Puigdemont sea arrestado "haría saltar por los aires todas las negociaciones" de Junts y ERC con el PSOE para la investidura, por lo que los supuestos apoyos a Sánchez pueden quedar muy en entredicho ha dicho este lunes durante el evento organizado por la Universitat Catalana de l'Estiu (UCE) que se celebra en el sur de Francia.

En este sentido, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, subrayó hoy que "nuestra prioridad radica en hallar el enfoque legal que nos permita abordar esta coyuntura" para que los independentistas apoyen al bloque de izquierda en la investidura.

Con este propósito en mente, su partido ha constituido un equipo de trabajo conformado por más de 20 especialistas, con el fin de evaluar "las diferentes posibilidades" conociendo que es un tema "técnicamente complejo". Además enfatizó que no pueden ser "prisioneros de lo que es la palabra amnistía" y que la propuesta que se pueda plantear debe tener encaje constitucional.

El Congreso elige, el Rey propone

El Congreso es el encargado de seleccionar al próximo presidente del Gobierno, mientras que es el Rey quien determina quién será sometido al proceso de investidura. Hasta este punto, la elección era sencilla, con un único aspirante sobre la mesa: el candidato más respaldado en las elecciones. Posteriormente, el éxito de su candidatura en la votación del Congreso era una cuestión aparte.

Solo en una ocasión, en enero de 2016, el vencedor de las elecciones informó al monarca su decisión de no presentarse como candidato debido a la insuficiencia de votos. Este caso involucró a Mariano Rajoy. En respuesta, el jefe de Estado tuvo que llevar a cabo una segunda ronda de consultas y brindar la oportunidad al segundo en las elecciones, Pedro Sánchez, quien finalmente no logró la investidura.

En esta situación actual, tanto el ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, como Pedro Sánchez, quien afirma contar con opciones para superar la votación de investidura, han expresado públicamente su disposición para enfrentar el proceso de investidura.

El Partido Popular defiende que Feijóo fue el triunfador en las elecciones del 23 de julio y ya cuenta con el apoyo de 171 diputados (PP, Vox y UPN), con la posibilidad de sumar a Coalición Canaria. Resaltan que el Partido Socialista aún no asegura el respaldo de gran parte de sus potenciales aliados, y mucho menos de los independentistas de ERC y Junts, ni de los nacionalistas del PNV y el BNG. Estos partidos se resisten a otorgar apoyos incondicionales.

Por su parte, Pedro Sánchez critica el vínculo entre el PP y Vox, a los que considera fracasados, y califica de "conjeturas fantasiosas" los cálculos del PP. Los socialistas argumentan que la votación en la Mesa del Congreso ejemplifica esto: Vox no respaldó al PP, que solo logró 139 votos, mientras que el PSOE obtuvo 178 escaños, constituyendo la mayoría absoluta en la Cámara.