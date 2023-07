Trinidad Jiménez (Telefónica): "Pedimos a los gobiernos de América Latina seguridad para poder invertir"

Trinidad Jiménez (Málaga, 1962) fue ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación entre 2010 y 2011 durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ahora ocupa el cargo de directora de Estrategia Global y Asuntos Públicos de Telefónica, además de ser la presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y de la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE). Su vinculación e interés con Latinoamérica es parte de su recorrido profesional y elEconomista.es da cuenta de ello en esta entrevista dentro del marco del VIII Encuentro de empresas multilatinas celebrado en Santander.

¿Cuáles son las relaciones actuales entre España y Latinoamérica?

Yo tendría que decir que es un saldo positivo en el sentido de que a medida que han ido pasando los años se han ido fortaleciendo las relaciones. Es verdad que a veces la percepción es diferente, pero puede ocurrir que en Europa, por temas como como la tragedia de la invasión rusa de Ucrania, esté más volcada esté más centrada en los temas que le afectan más de cerca, pero nunca ha dejado de mirar hacia América Latina. La Unión Europea, con carácter general, pero sobre todo algunos países, quizás el principal es España, pero también Portugal y también Italia o Francia. Quiero decir, la Unión Europea es el principal socio inversor en América Latina, con lo cual la relación ha ido creciendo.

Precisamente, por la coyuntura actual y el cambio de paradigma en el mundo parece que se está mirando mucho más hacia esta región.

Como digo, la relación se ha fortalecido a lo largo de los años. Ahora con motivo de la guerra de Ucrania, la relación se puede ver más intensa. América Latina tiene una despensa alimentaria natural en el caso de Brasil, de una manera muy notable, pero también en el caso de Argentina o Paraguay, creo también que tiene reservas de tierras raras, tiene litio o energía. La mayor reserva de biodiversidad que hay en el mundo, en fin, tiene unas características que la hacen muy atractiva en un momento de escasez y para esta apuesta por una transición en verde.

Pero todavía hay una asignatura pendiente con el libre comercio. ¿Qué pasa con el tratado UE-Mercosur y por qué no sale adelante?

Ahí tendríamos que hacer una llamada de atención a los países que están bloqueando el acuerdo por razones de interés social. No es de recibo, no es admisible que un acuerdo que se ha estado negociando durante los últimos 20 años, que supondría un enorme progreso para todos los países implicados, no solamente para los cuatro países del Mercosur, sino también para el conjunto de la Unión Europea. La apertura del comercio traería desarrollo. Por tanto, yo apelo a la necesidad de elevar el tono para fortalecer y cerrar las relaciones y para cerrar ya este capítulo y confío que si esto se ha negociado durante los últimos 20 años, aunque haya algunos elementos de última hora que se puedan incorporar, esto no suponga un bloqueo y una excusa para volver a renegociar lo que ya ha sido aprobado.

España tiene ahora la presidencia del Consejo y este tema es central en esta etapa. ¿Cree que si hay un cambio de Gobierno el 23-J esto seguirá presente en la agenda?

Yo creo que da igual el signo que tengamos, hemos estado especialmente comprometidos para lograr este acuerdo y creo que ya es una cuestión de Estado y así lo han visto todos los presidentes. Hablamos con todos nuestros colegas en el seno de la Unión Europea y en ese momento en que España asume la presidencia del Consejo ha intensificado los contactos y está trabajando, por supuesto, con Francia, que todos sabemos el pronunciamiento que ha hecho es super proteccionista, yo lo lamento. Pero es que además algunos presidentes de América Latina que tienen una posición muy relevante, como es el caso de Lula, ha tomado parte y se ha reunido con el presidente Macron también para tratar de avanzar y desbloquear este acuerdo que sería fundamental para las dos regiones. Por eso digo que tenemos que hacer una apelación a aquellos países que tienen una visión a corto plazo. Esto va más allá de las diferencias políticas, va sobre la necesidad de avanzar en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina sobre la necesidad de desbloquear las los problemas comerciales. Como digo, esto es un tema de Estado y así se ha tratado siempre.

Telefónica está muy presente en América Latina. ¿Cómo ven, por ejemplo, la reciente reforma fiscal aprobada en Brasil?

Es cierto, estamos muy presentes en América Latina y seguimos avanzando. Pero somos un sector crítico, un sector regulado y necesitamos tener una colaboración permanente con los gobiernos que nos permita seguir avanzando en las inversiones y que nos permita tener una cierta previsibilidad y que haya una seguridad en la cual esa inversión que hacemos podamos avanzarla a lo largo de los años. Por tanto, nosotros pedimos siempre seguridad y pedimos certeza, pedimos previsibilidad y también justicia o equilibrio regulatorio que nos permita permanecer en los países en condiciones de igualdad con el resto de los operadores digitales que ya están presentes en la región.

La gran empresa está muy presente en la región, pero ahora entra un nuevo actor, que son las pymes.

Yo animo siempre y sobre todo desde la Cámara de Brasil, España. Yo animo mucho a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas a avanzar en ese proceso de internacionalización, porque hay enormes oportunidades en Brasil. Es un país muy dinámico, muy rico y diverso donde hay muchas oportunidades en todos los sectores y como la digitalización en nos ofrece muchas facilidades para iniciar ese proceso de internacionalización yo creo que es el momento para seguir insistiendo en ello.