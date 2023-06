Gobierno y sindicatos sacarán adelante el Estatuto del Becario sin la patronal

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos habrían alcanzado un preacuerdo para la aprobación del conocido como Estatuto del Becario, que regula las condiciones de los estudiantes que se encuentran en prácticas, sin el apoyo de los empresarios. El documento comprende multas de hasta 225.018 euros para aquellas empresas que realicen "infracciones muy graves", según recoge el texto.

Estas multas irán, desde 7.501 euros a 30.000 euros, las más leves; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en las de mayor gravedad irán de 120.006 euros a 225.018 euros.

Por su parte, las practicas extracurriculares, que han lastrado toda la negociación, también podrán acogerse al estatuto; siempre y cuando no "superen el 15 % de las horas en que se concreten los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) de la titulación", recoge el borrador.

UGT ha sido el primer sindicato en confirmar la noticia. "después de mucho más de un año de negociación, se encuentra a punto de culminar por lo que el acuerdo es inminente. El texto recogerá gran parte de las demandas sindicales como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio", dicen desde la organización liderada por Pepe Álvarez.

Por su parte, desde CCOO, el Secretario de Juventud del sindicato, Adrià Junyent, ha avanzado que "estamos muy cerca de un acuerdo, aunque aún quedan flecos para cerrarlo. El Ministerio se ha precipitado en dar por hecho el acuerdo, pero nosotros seguiremos trabajando para que los becarios no tengan una entrada en el mundo laboral por la vía de la precariedad y la explotación".

Tras el adelanto electoral, la CEOE, con Antonio Garamendi a la cabeza, había descartado la aprobación de este texto y había comunicado que no seguiría en la negociación hasta después de los comicios porque no tenía sentido aprobar la norma con las cortes disueltas.

Durante más de un año, que lleva la negociación en curso, los empresarios chocaban con Gobierno y sindicatos, principalmente, en cuanto a las prácticas extracurriculares, que no computan como formación.

CEOE contrario al acuerdo

Por el contrario, la postura de la CEOE es "contraria" a este acuerdo, en primer lugar "por la forma", ya que considera que "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad".

En segundo lugar, la patronal no apoya este acuerdo "por el fondo" ya que cree que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo".

"Además hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto", advierte la CEOE.

El pasado viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pidió a la patronal CEOE que recapacitasen para "sacar adelante" el Estatuto del Becario, a pesar del adelanto de las elecciones generales. Un texto que en su departamento veían lo suficientemente avanzado y consensuado para que reciba luz verde antes de los comicios.

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, remarcó que pese a la convocatoria anticipada de elecciones el Gobierno "está intacto y sigue operativo" y no renunciaba a alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales en el Estatuto del Becario, con el apoyo de los empresarios, y pidió a CEOE que no se "autoexcluyese" de la negociación. "no puede hacer una dejación de funciones", incidió.

"El diálogo social es muy útil y no debería terminar de manera abrupta. Seguiremos convocando", remarcó, en respuesta a las afirmaciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que no veía "mucho sentido" a que se citase a sindicatos y empresarios para sentarse en una mesa de diálogo social y llegar a acuerdos que podrían verse "interrumpidos" o ser aprovechados con fines electorales.

En este sentido, Pérez Rey insistió en que el Estatuto del Becario es la "crónica del anuncio anunciado" por lo avanzado de la negociación y los puntos de acuerdo entre Gobierno, empresas y sindicatos para mejora la inclusión laboral y reducir el fraude, una postura que al CEOE compartía. "Esta autoexclusión de la patronal no llega a entenderse", según el número dos de Yolanda Díaz.

Nueva aprobación por decreto ley

Una vez se oficialice el acuerdo, se espera que el texto se apruebe a través de un Real Decreto Ley y será tramitada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.