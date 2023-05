Infidelidad financiera, la tendencia que crece entre las parejas: así podrás evitar que te 'pongan los cuernos' con el dinero

La infidelidad llega a la cuenta corriente. Así es, cada vez son más los casos de parejas que confiesan tener secretos financieros que van desde una deuda o morosidad, mentir sobre los ingresos, saldos reales de las tarjetas bancarias, préstamos a escondidas a hábitos de compras compulsivas. Una práctica que aumenta y que "pone en riesgo" la confianza en la pareja y su situación, según expertos.

Un estudio de la consultora estadounidense creditcards.com lo afirma: "una de cada cinco personas reconoce haber escondido una deuda, saldo en tarjetas de crédito o hábitos de compras compulsivas". De esta forma, y según cuenta a la BBC Ted Rossman, analista a cargo del informe, "existe una tendencia al aumento de la infidelidad financiera en los últimos años".

El experto argumenta que este fenómeno ocurre especialmente porque los millennials (entre 18 y 37 años), tienden a guardar más secretos que las generaciones anteriores. Incluso en las aplicaciones de citas como Tinder, hay jóvenes que ponen en su perfil "no tengo deudas", un indicativo informal de que el tema del dinero entre las parejas no es menor.

Por otra parte, el analista también explica que existen casos de personas que ahorran sin decirle a su pareja, en caso de que la relación no funcione. "Es como un fondo de libertad", argumenta Rossman. "Eso es un error, porque es asumir que la relación puede fallar". Esos fondos escondidos, agrega, "podrían ser utilizados, por ejemplo, para la jubilación o para la universidad de los hijos".

El fallo de esconder la tarjeta de crédito

La manera más común de engaño financiero es esconder una tarjeta de crédito, dice el medio británico. Un tema complicado, considerando que casi "dos tercios de quienes usan tarjetas, arrastran deudas de un mes al otro". Esconder tarjetas de crédito es una de las peores infidelidades en términos matemáticos, comenta el analista financiero. "Las tasas de interés son tan altas que cuando arrastras deuda, los intereses se acumulan y las cosas pueden terminar en un desastre", agrega Rossman.

Engaño financiero en cifras

Por su parte, otro estudio, hecho por Harris Poll a requerimiento de The National Endowment for Financial Education (NEFE), una organización sin fines de lucro, señala que el 41% de los adultos reconoce haber incurrido en un engaño financiero con su pareja.

"La infidelidad financiera podría parecer benigna. Quizás alguien esconde una compra, una boleta, o un poco de dinero. Pero la infidelidad puede escalar a un nivel más grave", advierte al medio Ted Beck, presidente y director ejecutivo de NEFE. "Esto tiene un impacto en la relación más allá de la magnitud. Provoca discusiones, daña la confianza y en algunos casos lleva a la separación o el divorcio".

En esta línea, otro estudio, llamado "Infidelidad Financiera en Relaciones de Parejas", hecho en la Universidad de Mississippi y publicado en la revista Journal of Financial Therapy, llegó a la conclusión de que el 27% de los participantes en la investigación ha escondido algún tipo de secreto financiero.

Superar la infidelidad financiera

Si te has visto afectado por estos antecedentes, es hora de plantear un plan financiero o un tipo de terapia financiera. Entre otras técnicas financieras, muchas parejas deciden mantener cuentas bancarias separadas. La idea de "mi dinero, tu dinero, nuestro dinero", puede funcionar, dicen los expertos financieros, si los dos están de acuerdo en esa forma de organizar los ingresos.

Por ejemplo, es posible que una pareja decida dejar un porcentaje del salario para ahorrar en conjunto o que cada uno deje una parte de sus ingresos para usarlos libremente. Las fórmulas son casi infinitas, pero lo recomendado es establecer el plan con anticipación.

Respecto a las terapias financieras, se trata de un nuevo campo de especialización que reúne dos mundos: terapia psicológica y manejo del dinero. Muchos de los pacientes son parejas que están en crisis por problemas económicos, personas con tendencia a las compras compulsivas, infieles financieros o simplemente recién casados que quieren planificar su futuro, detalla la BBC.

Dinero como símbolo de poder

"Las peleas por dinero siempre son muy ofensivas. El dinero no es solo un pedazo de papel", dice Megan McCoy, psicóloga especializada en terapia financiera y profesora de la Universidad de Kansas, en conversación con BBC Mundo."El dinero es un símbolo de poder, control, seguridad. Entonces cuando tienes una pelea por dinero, suelen haber otros niveles de conflicto que salen a flote".

Por esta razón, "mientras más claramente hablen las parejas de dinero, las cosas serán más fáciles", recomienda McCoy. Sin embargo, las cosas se pueden poner mucho más difíciles, si la infidelidad financiera esconde otros problemas, como "adicción al alcohol o a las drogas". "Finalmente, este tipo de infidelidad, siempre es la expresión de un síntoma", sentencia.