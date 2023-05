Una joven del movimiento 'Taxmenow' rechaza una herencia de 4.000 millones: "No quiero ser tan rica, el dinero no hace feliz"

Por una parte, están los superricos que se sienten cómodos con sus millones y que son capaces de ocultarlos en paraísos fiscales para evadir impuestos. Por otra, aquellos que lograron ser multimillonarios por herencias, o por el motivo que fuese, y que son capaces de exigir a los gobiernos que les cobren una mayor tasa impositiva como una medida de "justicia". En este último grupo, entra Marlene Engelhorn y su movimiento 'Taxmenow'.

Engelhorn, de 30 años, es la legítima heredera de la fortuna de los fundadores de BASF, la mayor empresa química del planeta. Hasta aquí, todo correcto. La noticia saltó cuando esta estudiante de Lengua y Literatura alemana rechazó una herencia de 4.000 millones o, mejor dicho, el 90% de ese monto como una medida de "justicia distributiva".

La austroalemana, heredó una parte de la fortuna de su abuelo Friedrich Engelhorn, fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BASF, quien falleció en 1902. "No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", aclaró Engelhorn, quien consideró que "tanto dinero no hace feliz". De esta manera, esta joven hizo un llamamiento a todos aquellos que quieran lograr la redistribución de la riqueza en el mundo y que los ricos paguen más impuestos para conseguir "una sociedad más justa".

Pagar impuestos

"No he trabajado ni un día por mi herencia y no pago ni un centavo por ella. Ya es hora de que me hagan pagar impuestos", señaló la descendiente del dueño de la mayor fábrica química del mundo.

Engelhorn explicó que no se trata de una cuestión de querer, sino de "justicia", por esta razón exige que los gobiernos corten una parte mucho mayor de su fortuna heredada, argumentando que estos dineros no ganados deberían ser asignados democráticamente por el Estado.

"No puede ser que en una democracia se desarrollen élites autoproclamadas. Para mí no es una cuestión de por qué lo regalo o no. Es una barbaridad que no se grave y se ponga a disposición del erario público", declaró a Frankfurter Rundschau.

Y como ella existen más. Otros jóvenes, también millonarios, se suman a que se les tribute más para establecer la medida de "justicia distributiva", así surge el movimiento 'Taxmenow'.

Movimiento 'Taxmenow'

Con toda esta línea de defensa, la austroalemana cofundó en 2021 un movimiento llamado 'Taxmenow', una suerte agrupación alemana de personas ricas que exige que los gobiernos se queden con una parte mucho mayor de su patrimonio heredado.

"Somos ricos y abogamos por una mayor tributación de la riqueza para permitir más oportunidades, participación e inversiones futuras para todos. Ya sea que nos hayamos enriquecido a través del trabajo, la herencia, el espíritu empresarial o la inversión", manifiesta en su página web el movimiento, mediante un documento sobre la apelación de impuestos.

Acciones del movimiento

Entre las misiones de la asociación que se destacan, está la de recoger firmas para una petición que permita mejorar la "justicia fiscal". Actualmente tienen 80.000 firmas, 62 de las cuales son de millonarios.

Entre otras cosas, 'Taxmenow' solicita la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio para activos, limitación de las exenciones de los activos empresariales y otras normas especiales en los impuestos sobre sucesiones y donaciones, así como tipos impositivos progresivos en lugar de un tipo único para el impuesto sobre las plusvalías.