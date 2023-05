El crédito se restringió aún más en EEUU en el primer trimestre: "Esto aumenta las probabilidades de recesión"

La Reserva Federal de EEUU confirmó este jueves lo que ya era un secreto a voces: que los bancos han informado de un endurecimiento en las normas de concesión de créditos y de una menor demanda de préstamos en el primer trimestre, prolongando una tendencia que comenzó antes de que surgieran las recientes tensiones en el sector bancario a raíz de las agresivas subidas de tipos del banco central desde la primavera de 2022.

La proporción de bancos estadounidenses que endurecieron las condiciones de los préstamos comerciales e industriales para medianas y grandes empresas aumentó hasta el 46%, frente al 44,8% del cuarto trimestre de 2022, según la encuesta Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS), -Encuesta de Opinión de Altos Ejecutivos de Crédito-, publicada este lunes por la Fed.

El informe también muestra una demanda de crédito mucho más débil en el arranque de 2023. La proporción de bancos que informaron de una menor demanda de préstamos comerciales e industriales entre las grandes y medianas empresas aumentó al 55,6% en el primer trimestre, la más alta desde 2009, durante la crisis financiera mundial. Esa proporción fue del 31,3% en el cuarto trimestre, según la encuesta.

Las cifras de la encuesta se calculan como porcentajes netos, es decir, la proporción de bancos que informan de condiciones más estrictas o de una demanda más fuerte menos la proporción de bancos que informan de normas más fáciles o de una demanda más débil. El porcentaje de bancos que están endureciendo las normas de concesión de préstamos aumentó a finales del año pasado hasta niveles típicos de las recesiones.

Los bancos reflejan en la encuesta una menor tolerancia al riesgo, unas perspectivas económicas menos halagüeñas y el empeoramiento de los problemas del sector como motivos para endurecer el crédito en el primer trimestre.

El colapso de cuatro bancos regionales estadounidenses desde marzo, que empezó con la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), desató la agitación en el sector financiero y aumentó la preocupación de que los prestamistas frenaran el acceso al crédito de una manera que podría llevar a la economía estadounidense a una recesión. Los datos muestran que la dinámica continúa, si bien no especialmente agravada por estas turbulencias.

"Condiciones crediticias más estrictas pero sin grandes dramas. La encuesta muestra que los bancos han seguido endureciendo las condiciones de préstamo a empresas y consumidores. En la mayoría de los casos, sin embargo, el endurecimiento no ha sido drástico, lo que se considera una noticia tranquilizadora tras las recientes turbulencias bancarias", opina Elisabet Kopelman, analista de SEB. Coincide Kristoffer Kjær Lomholt, de Danske Bank: "En general, este endurecimiento del crédito no fue tan preocupante como esperaba. A estas alturas, el nerviosismo bancario que comenzó realmente en marzo no parece haber tenido un impacto tan negativo en las condiciones de crédito y los préstamos bancarios como temían muchos inversores".

Sin embargo, el panorama no deja de ser alarmante. "Esta confirmación del endurecimiento de las normas de concesión de préstamos eleva aún más las probabilidades de recesión", afirma Michael Kantrowitz, estratega jefe de inversiones de Piper Sandler Co. en una nota a clientes tras la publicación. "Nada es una garantía, pero estas probabilidades son difíciles de rebatir". "En términos generales, tanto si se examina la oferta como la demanda de préstamos, la encuesta SLOOS parece dibujar un panorama sombrío", concuerda en otra nota Michael Feroli, economista jefe de JP Morgan Chase en EEUU.

Para Michael Pearce, de Oxford Economics, que los bancos hayan endurecido los criterios de concesión de créditos en el primer trimestre "no es sorprendente". Lo "más preocupante" apunta, es que la mayoría de los bancos prevén endurecer aún más los criterios durante el resto del año. "Esto privará de crédito a las empresas y los hogares y contribuirá a empujar la economía hacia la recesión en el segundo semestre de este año", señala.

"Esta restricción a largo plazo de la disponibilidad de crédito limitará los sectores de la economía sensibles al endeudamiento, en particular la inversión de las pequeñas empresas que impulsan una parte desproporcionada de la contratación. Esto suele afectar a la actividad económica y al mercado laboral con retraso, lo que es coherente con una recesión en la segunda mitad del año. La restricción del crédito también debilitará cualquier recuperación en 2024", remacha Pearce.

La Fed llevó a cabo su última subida de tipos la semana pasada, situando el objetivo de su tipo de referencia por encima del 5% por primera vez desde 2007. El presidente del banco central, Jerome Powell, insinuó que podría ser la última subida de tipos por el momento, ya que los responsables políticos evalúan hasta qué punto el aumento de los costes de los préstamos y el endurecimiento de las normas crediticias están afectando a la economía.

Sin embargo, Powell tampoco se atrevió a declarar la victoria en la batalla de la Reserva Federal contra el rápido aumento de los precios, dejando la puerta abierta a nuevas subidas de tipos en caso de que la inflación siga siendo más obstinada de lo que esperan las autoridades. Con todo, el endurecimiento de las condiciones crediticias podría limitar la subida de los tipos de interés necesaria para que la inflación vuelva al objetivo del 2% fijado por la Fed, dijo Powell.

"Ciertamente, en el mercado y en los contactos empresariales se percibe la sensación de que está comenzando la contracción del crédito, o al menos una restricción del crédito", ha apostillado el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, durante una entrevista en Yahoo Finanzas.