Así puedes calcular tu pensión de jubilación: esta es la cuantía que cobras según tus años cotizados

La pensión contributiva de jubilación es la fuente principal de ingresos de más de seis millones de personas y es la prestación a la que aspiran muchos trabajadores cercanos a la edad ordinaria de jubilación. Todas estas personas, por lo tanto, están interesadas en saber cómo se calcula la cuantía de estas pensiones.

El cálculo de las pensiones de jubilación es dinámico y va cambiando con el paso de los años. La razón es la reforma de las pensiones de 2011, que se empezó a aplicar desde 2013 mediante un calendario progresivo con el que se han ido incrementando los requisitos para tener pensiones de mayor cuantía. Algunas de las variables que se tienen en cuenta han llegado a su fase final y ya no varían más, pero otros siguen todavía en su calendario progresivo.

Por esta razón, el cálculo de las pensiones de jubilación en 2023 no es el mismo que el cálculo que se hacía para 2022. Las cantidades a las que tienen derecho los trabajadores una vez se jubilan han cambiado, dado que ahora cuesta un poco más conseguir el '100% de la pensión'.

La clave está en el método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social, que tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años para obtener la base reguladora del trabajador y después tiene en cuenta el número total de años cotizados por parte del trabajador a lo largo de su vida para determinar el porcentaje de la base reguladora al que tiene derecho.

Cómo calcular la base reguladora de tu pensión de jubilación

En concreto, para obtener la base reguladora hay que sumar las últimas 300 bases de cotización y dividir ese importe entre 350. Esta forma de cálculo es definitiva desde 2022, año en el que se terminó de ir ampliando el número de bases a tener en cuenta (antes de la reforma eran 15 años, es decir, 180) y el divisor que se aplicaba.

En el cálculo de la base reguladora, además, la Seguridad Social aplica un coeficiente a las bases de cotización salvo las de los dos últimos años con el objetivo de reflejar en ellas el efecto de la inflación acumulada. Además, los trabajadores del Régimen General (no pueden las trabajadoras del hogar ni los autónomos) pueden beneficiarse de la integración de lagunas para rellenar con bases ficticias los periodos sin cotizar: con la base mínima los primeros 48 meses y con el 50% de la base mínima desde el mes 49.

A qué porcentaje de la base reguladora tienes derecho en tu pensión de jubilación

No todos los trabajadores tienen derecho a toda su base reguladora. Tal y como informa la Seguridad Social en su página web, tendrán derecho a determinados porcentajes de esa base reguladora en función de los años cotizados durante toda su vida laboral. Esta variable irá cambiando hasta 2027, ya que no ha llegado todavía a su fecha final en su particular calendario progresivo. Los porcentajes que a continuación se detallan son válidos para el periodo 2023-2026:

-Con 15 años cotizados, el mínimo para cobrar una pensión de jubilación, se tiene derecho al 50% de la base reguladora.

-Por cada uno de los siguientes 49 meses se concede un 0,21% extra de la base reguladora.

-Por cada uno de los siguientes 209 meses se concede un 0,19% extra de la base reguladora.

Así, solo los trabajadores que hayan acreditado una cotización de 36 años y seis meses podrán tener derecho al 100% de la base reguladora, lo que se conoce de forma coloquial como el '100% de la pensión'. Esta cifra exigida subirá ya de forma definitiva en 2027, año en el que se necesitarán 37 años para ello.

Esta es tu pensión de jubilación según tus años cotizados

Tomando los porcentajes de la base reguladora que garantiza la ley en función de las cotización del trabajador, resultan las siguientes cantidades para el periodo 2023-2026:

-La pensión de jubilación es del 50% de la base reguladora con 15 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 52,52% de la base reguladora con 16 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 55,04% de la base reguladora con 17 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 57,56% de la base reguladora con 18 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 60,08% de la base reguladora con 19 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 62,38% de la base reguladora con 20 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 64,66% de la base reguladora con 21 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 66,94% de la base reguladora con 22 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 69,22% de la base reguladora con 23 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 71,50% de la base reguladora con 24 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 73,78% de la base reguladora con 25 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 76,06% de la base reguladora con 26 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 78,34% de la base reguladora con 27 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 80,62% de la base reguladora con 28 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 82,90% de la base reguladora con 29 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 85,18% de la base reguladora con 30 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 87,46% de la base reguladora con 31 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 89,74% de la base reguladora con 32 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 92,02% de la base reguladora con 33 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 94,30% de la base reguladora con 34 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 96,58% de la base reguladora con 35 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 98,86% de la base reguladora con 36 años cotizados.

-La pensión de jubilación es del 100% de la base reguladora con 36 años y seis meses cotizados.

En todo caso, al margen de los porcentajes de la base reguladora a los que el trabajador tiene derecho, la cuantía de la pensión nunca podrá ser superior a la cuantía máxima de las pensiones, que en 2023 es de 3.058,81 euros mensuales y 42.823,34 euros anuales.