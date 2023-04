Cómo puedes jubilarte sin cotizar los últimos años: esta es la ayuda de la 'doctrina del paréntesis'

La cotización es un elemento importante para la jubilación del trabajador porque determina tanto el acceso a la propia jubilación como la cuantía de la pensión que cobrará el pensionista. Pero si es especialmente importante es en los últimos años, los previos a esa jubilación

La razón es que uno de los requisitos de la jubilación es el de la cotización específica: obliga a todos los beneficiarios a acumular al menos dos años de cotización dentro de los 15 años previos a la jubilación. En paralelo, es obligatorio reunir 15 años en total de cotización para poder cobrar pensión. Y a eso se le añade otra razón complementaria: el método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social, que tiene en cuenta, entre otras cosas, las bases de cotización de los 25 años previos a la jubilación.

Por todo esto, los parones en la interrupción pueden ser muy perjudiciales para los trabajadores antes de jubilarse. De ellos dependen el acceso a la jubilación y el cobro de una pensión de una cuantía suficiente.

En lo que respecta al acceso a la jubilación, las personas pueden servirse de un mecanismo que ayuda a bloquear el impacto negativo de los periodos sin cotizar. Procede, aunque pueda parecer extraño de la jurisprudencia y se denomina 'doctrina del paréntesis'.

La 'doctrina del paréntesis' es aquella por la cuales los tribunales han determinado que los periodos sin cotización de determinados trabajadores se anulan y quedan en un paréntesis para que puedan acceder a la jubilación sin haber cotizado los últimos años a pesar de un dictamen negativo de la Seguridad Social denegando esa pensión de jubilación.

Para que esta 'doctrina del paréntesis' tenga lugar es indispensable que los periodos sin cotizar se hayan producido contra la voluntad del trabajador. Es decir, que a pesar de su intención de trabajar y cotizar no les fue posible conseguir esas cotizaciones.

Casos característicos en los que se ha aplicado la doctrina son los de los parados de larga duración que se quedaron desempleados en la crisis financiera, personas que han pasado por largos periodos de prisión en los que no se les ofrecieron alternativas laborales, personas que han cobrado pensiones no contributivas de invalidez, personas cuyo estado de salud no les ha permitido continuar con los resortes legales para seguir de alta en la Seguridad Social...

Así se aplica la 'doctrina del paréntesis' para conseguir pensión de jubilación

Un ejemplo de la aplicación de la 'doctrina del paréntesis' es la sentencia que el Tribunal Supremo redactó en 2018 para revocar la denegación de una pensión de jubilación por parte de la Seguridad Social a una persona que salió de la cárcel con 27 años cotizados pero sin haber acreditado el periodo específico de cotización por su estancia en prisión.

En la sentencia, que se puede consultar en este enlace del Consejo General del Poder Judicial, hace referencia a "circunstancias de infortunio o ajenas" a la voluntad de la trabajadora, que no tuvo "la posibilidad de trabajar en el centro o centros en los que cumplió la condena".

Por esta razón, el Supremo revocó esa denegación de pensión de jubilación por parte de la Seguridad Social para considerar el tiempo de la condena de prisión como "neutro a efectos de aplicación de la teoría del paréntesis" y permitir el cobro de esa pensión de jubilación.