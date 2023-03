La AIReF enmienda la 'reforma Escrivá': sube el déficit en pensiones y golpea con más cotizaciones a los salarios

La fotografía financiera completa de la reforma de pensiones culminada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destapa la realidad a largo plazo. Según la Auditora Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la vulnerabilidad del sistema de pensione se agravará tras estas medidas. En concreto, el balance entre el incremento del gasto y la mejora de ingresos revela un déficit del 1,1% en 2050: el gasto, impulsado principalmente por la revalorización de todas las pensiones con la inflación media, subirá 2,4 puntos. Por su parte, el mayor esfuerzo en cotizaciones a coste de los trabajadores y las empresas será de 1,3 puntos a mitad de siglo, insuficiente para cubrir la 'reforma Escrivá'.

La institución pública presidida por Cristina Herrero echa por tierra que la reforma de pensiones -firmada por Escrivá, los sindicatos y los apoyos habituales del Gobierno de coalición- sea un respaldo para garantizar la sostenibilidad del sistema público. Al contrario, el peso del envejecimiento impulsará el gasto por encima del 16% del Producto Interior Bruto (PIB) a mitad de siglo e incrementará la necesidad de financiación de la Seguridad Social entorno al punto porcentual a medio siglo vista debido a la incapacidad de las medidas para corregir esta tensión financiera.

De hecho, el escenario que plantea la auditora pública es el de un incremento del gasto acelerado, especialmente, a partir de 2035. El pico máximo de esta tendencia se daría a mitad de siglo (en 2049) con un gasto en pensiones del 16,3% del PIB si se incluyen las prestaciones no contributivas y las de las clases pasivas. Posteriormente, una vez se atenúe la presión del envejecimiento, el gasto cedería hasta el entorno del 13,9%.

De esta forma, la AIReF enmienda ya la reforma recién culminada. Y, en concreto, enmienda el papel que le otorga la reforma. La auditora pública evaluará cada tres años el gasto "bajo los supuestos macroeconómicos ya dados por el Gobierno". En esa primera evaluación, Escrivá blinda la suficiencia de las prestaciones al excluir la valoración de la regla de gasto, que definida en términos netos no deberá superar el 13,3% del PIB. No obstante, el Ministerio sí perimite desviaciones sobre el 15% del gasto objetivo y del 1,7% de la mejora de ingresos, "sin ser justo que valoren las medidas de ingresos, pero no las del gasto", achacan.

Golpe a los trabajadores

"El impacto de las medidas de cotizaciones aumentan el tipo efectivo sobre las rentas salariales del 2,7%, pero si uno atiende a niveles de salario bruto este tipo efectivo es muy diferente por niveles de salario", indican. En concreto, para aquellos salarios inferiores a 54.000 euros (actual base máxima de cotización, aproximadamente" el aumento es ligeramente superior al 1%, mientras que para los salarios entre 54.000 y 70.000 euros, el incremento del tipo efectivo supera el 10%.

"En torno al 65% de las medidas de ingresos corresponde a salarios superiores de la base, el resto inferiores a la base". Además, en el caso de no llegar a un acuerdo para cubrir un hipotético desvío del gasto (el citado objetivo del 15%), el mecanismo de cierre recurre a un incremento de la sobrecotización sobre todas las nóminas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que impactará "de forma lógica" sobre los salarios hasta 54.000 euros, al concentrarse el mayor número de trabajadores en ese tramo.

Propuesta de la AIReF

Las dos principales propuestas de la auditora pública se fijan en un seguimiento y evolución del impacto del gasto en pensiones y la orientación de una reforma fiscal integral que garantice la sostenibilidad de las Administraciones.