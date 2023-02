Por qué es tan importante la vida laboral y cómo puedes conseguirla: estas son tus opciones

Es probablemente la joya de la corona de todos los documentos de los trabajadores. La vida laboral es esa nota a la que se recurre de forma periódica y que funciona como una especie de biblia con los datos más importantes respecto a nuestro presente y a nuestro futuro.

¿Por qué es tan importante la vida laboral? El resumen es que incluye todos los datos referentes a las cotizaciones que hemos realizado hasta el momento, por lo que es el documento de referencia para que el trabajador sepa cuáles son esas cotizaciones de cara a poder conseguir en el futuro una pensión de jubilación.

Pero no solo eso: la Seguridad Social explica en su revista online que "incluye los días que ha estado de alta, regímenes en que ha estado de alta, las fechas concretas de cada alta/baja o variación de datos, si ha tenido algún tipo de coeficiente de parcialidad o el grupo de cotización en el que ha estado de alta".

Por qué hay que descargarse la vida laboral

Por eso es importante consultar de forma periódica la vida laboral, ya que nos permite hacernos a la idea de cuál es nuestro nivel de cotización, algo especialmente relevante cuando estamos cerca de necesitar alguna prestación de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que requiera la acreditación de ciertos niveles de cotización.

Además, la comprobación cada cierto tiempo de la vida laboral es muy recomendable para que el trabajador certifique que no tiene errores y esos datos que contiene son efectivamente ciertos: de lo contrario deberá pedir su corrección a la Seguridad Social, dado que los datos del organismo son los oficiales a todos los efectos y en caso de no corregirlos la situación del trabajador no sería la verdadera.

Cómo conseguir la vida laboral con certificado digital

Sea como fuere, es importante disponer de un rápido acceso a la vida laboral. Esto se puede conseguir a través de Import@ss, la plataforma de trámites online de la Seguridad Social.

Para ello, es preciso ingresar en el servicio 'Informe de tu vida laboral', disponible en este enlace de Import@ss. La Seguridad Social explica que la información que contiene la vida laboral ("todas tus situaciones de alta y baja en los distintos regímenes y el número de días que has estado en alta") se consigue de forma actualizada a la fecha de consulta y se puede filtrar por fechas, trabajos, regímenes...

Solo se obliga al ciudadano a una cosa para conseguir la vida laboral: a disponer de un certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), un DNI electrónico o Cl@ve (así puede registrarse para conseguir Cl@ve PIN o permanente) o bien a hacer el trámite vía SMS siempre que se haya registrado previamente el número de teléfono móvil en la base de datos de la Seguridad Social.

Si se dispone de alguno de estos métodos de acceso, el trabajador podrá conseguir la vida laboral en menos de un minuto. Además, también podrá conseguirla si accede a su área personal de Import@ss, en la que se le dará la opción de descargar el informe.

Cómo conseguir la vida laboral sin certificado digital

De la misma forma, tanto en una como otra opción se le facilitará al trabajador la posibilidad de "solicitar la incorporación o modificación de datos si detectas errores", explica la Seguridad Social en Import@ss.

¿Y si el ciudadano no tiene un certificado digital, DNI electrónico o similares? También podrá pedir la vida laboral, pero de una forma distinta: solicitando el envío del informe de vida laboral a su propio domicilio, lo que tradicionalmente se ha venido conociendo como el envío de la carta de la vida laboral.

Se debe pedir a través de este enlace de Import@ss, pero sin necesidad de mayores requisitos que una conexión estable a internet. Solo hay que rellenar la información que pide el formulario (nombre, apellidos, DNI o NIE, fecha de nacimiento y un correo electrónico) y la dirección a la que se quiere enviar la vida laboral. Eso sí: la dirección aportada debe coincidir con la que conste en la base de datos de la Seguridad Social para que el envío pueda realizarse.