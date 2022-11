El aviso de la Seguridad Social por la paga extra de Navidad de los pensionistas: cuándo y cuánto se cobra

Los pensionistas que reciben una pensión contributiva en nuestro país tienen una buena noticia. Con la llegada del mes de diciembre percibirán la paga extra de Navidad de las pensiones, una de las dos que abona la Seguridad Social, junto con la de verano, a lo largo del año.

El propio organismo lo ha recordado en su perfil de atención a la ciudadanía de la red social Twitter, explicando que la paga extra de Navidad de las pensiones se abona con la mensualidad de noviembre, por lo que las personas que cobran pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad permanente la tendrán en breve en sus cuentas.

La Seguridad Social ha informado de que la tradicional fecha de abono de estas pensiones es el 1 de diciembre. La normativa obliga al organismo a efectuar el abono entre el primer día hábil del mes y el cuarto día natural, por lo que esta fecha puede variar en función del año. Con todo, la Seguridad Social ha matizado que la fecha de cobro de la paga extra (y de la pensión) puede depender del banco en el que esté domiciliado el cobro.

La razón es que en los primeros meses de pandemia de coronavirus, en pleno confinamento, los bancos decidieron adelantar el pago de estas pensiones con el objetivo de ayudar económicamente a los pensionistas. Este adelanto, que en algunas entidades llegó para quedarse y se sigue haciendo, tiene lugar entre los días 23 y 25 de cada mes, por lo que muchos pensionistas podrían tener ya en sus cuentas la paga extra de Navidad.

La cuantía de la paga extra de Navidad de las pensiones

Todas estas personas recibirán un empujón económico estos días: se les abonará el doble de lo que perciben un mes normal, ya que la paga extra es de la misma cuantía que una mensualidad común. Así, un jubilado que perciba una pensión mensual de 1.000 euros cobrará 2.000 euros por sumarse la paga extra de las pensiones.

Esto se debe a que la gran mayoría de las pensiones contributivas se cobran en 14 mensualidades. Es lo que sucede en el caso de los trabajadores con sus pagas de Navidad y verano. Esta segunda paga los pensionistas la reciben en el mes de junio.

Con todo, no todos los pensionistas cobrarán la paga extra de las pensiones de Navidad: los que perciben pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional no tendrán esta paga extra. La razón es que sus pensiones no se abonan en 14 mensualidades, sino en 12 mensualidades, por lo que se prorratean a lo largo del año. Es decir, cobran lo mismo pero distribuido de otra forma.

A qué porcentaje de la paga extra tienes derecho

Las personas que hayan empezado a cobrar la pensión de forma reciente tendrán que calcular si tienen derecho a toda la paga extra o solo a una parte. La Seguridad Social explica en su página web que el periodo de devengo de la paga extra de Navidad es del 1 de junio al 30 de noviembre. Así, las personas que generaron derecho a pensión antes del 1 de juio podrán cobrar la paga extra entera y los que lo hicieron más tarde tendrán derecho solo a una parte de ella.

En concreto, informa la Seguridad Social, se cobrará una sexta parte de la paga extra por cada mes del periodo de devengo en el que se haya cobrado pensión (basta un día de cobro de la pensión para alcanzar el derecho a sumar esa sexta parte). Así, una persona que comenzase a cobrar la pensión en septiembre tendría derecho a la mitad de la paga extra, es decir, a tres de las seis sextas partes de periodo de devengo.