Para qué sirve y cómo puedes conseguir el Número de la Seguridad Social

Cuando nos hacemos lo suficientemente mayores como para dejar atrás la adolescencia y afrontar la posibilidad real de conseguir un empleo toma más fuerza un concepto tan común como la vida misma: el Número de la Seguridad Social. Se lo oímos a nuestros padres y, a pesar de ser un documento vital, a menudo no sabemos qué hacer cuando debemos conseguirlo. Incluso no sabemos cómo localizarlo una vez lo tenemos asignado.

La Seguridad Social aporta varias claves en su página web. El organismo explica que el Número de la Seguridad Social permite identificar al ciudadano en sus relaciones con ella y que es necesario de forma previa a cualquier afiliación o alta en uno de sus regímenes, es decir, antes de comenzar un trabajo.

Por lo tanto, también es obligatorio para todas las personas que deseen ser beneficiarias de pensiones o prestaciones dependientes de la Seguridad Social y también de desempleo. No tener el Número y no estar dado de alta significa a todos los efectos no constar como trabajador (con los problemas que ello puede generar) en los organismos oficiales.

Además, también es indispensable para poder solicitar la inclusión en el sistema sanitaria sin necesidad de ostentar la condición de beneficiario de otra persona (por ejemplo, del padre o la madre, lo que pasa cuando somos menores de edad).

Cómo conseguir el Número de la Seguridad Social

En el caso de que una persona no disponga todavía del Número de la Seguridad Social (algo que puede pasar por variadas razones), debe saber que el organismo le da la opción de conseguirlo a través de Import@ss, su plataforma de trámites online. Debe hacerlo en el servicio 'Solicitar el Número de la Seguridad Social', disponible en este organismo.

El único requisito que debe cumplir el ciudadano es contar con un certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), DNI electrónico, Cl@ve (así puede registrarse para obtener Cl@ve PIN o permanente) o poder hacer el trámite vía SMS, aunque para ello debe tener el número de teléfono registrado en la base de datos de la Seguridad Social.

En caso de no disponer de alguno de estos métodos de identificación la Seguridad Social ofrece otra posibilidad: también a través de Import@ss, pero sin necesidad de un certificado digital, usando el servicio 'Enviar una solicitud' (puede llegar a él desde este enlace) y adjuntando el modelo TA.1 debidamente cumplimentado, seleccionado la opción 'Número de la Seguridad Social'.

Por supuesto, la primera vez que un ciudadano consigue un trabajo también conseguirá el Número de la Seguridad Social de forma automática, ya que la empresa ha de obtenerlo para poder dar de alta a un nuevo trabajador.

Cómo encontrar el Número de la Seguridad Social si lo has perdido

Otra situación relativamente común es la de los trabajadores que tienen un Número de la Seguridad Social ya asignado pero no son capaces de localizarlo. Estas personas no deben desesperar, ya que existen varias opciones para encontrar este documento tan importante:

-A través de Import@ss accediendo a tu área personal o a la sección de 'Datos personales', aunque para las dos es necesario tener certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve PIN o hacer el trámite vía SMS.

-En documentos como un contrato de trabajo, una nómina o en el informe de vida laboral (así puede conseguirse en menos de un minuto).