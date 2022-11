Estas son las diez reglas de oro de Warren Buffett para vencer a la inflación

Que a Warren Buffett lo llamen el 'Oráculo de Omaha' no es casualidad. Por esta razón, hay que seguirle los pasos y marcar una pauta de disciplina financiera como la que él lleva para hacer frente a una crisis económica, en la cual se controle el gasto, los ahorros y el pago de deudas.

De esta forma, el multimillonario tiene diez reglas, pero no solamente como inversor, sino que, como persona natural que resguarda cada centavo en la vida diaria para estar preparado para cualquier tipo de recesión.

Mientras el mundo vive una sensación desoladora por la actual crisis económica generada por la pandemia del Covid, la Guerra de Ucrania, la creciente inflación y los precios por las nubes, el inversionista pone la cuota de calma, ante un escenario donde los expertos solamente hablan de recesión.

A sus 92 años, es quien genera el mayor consenso positivo en la inversión y quien da atisbos de esperanza para que la economía no decaiga. Nada contra la corriente en estos tiempos, y quizás su estrategia hay que mirarla más detalladamente. Al fin y al cabo, es una figura de inspiración de aquellos que lograron el éxito empresarial como Bill Gates.

De esta forma, Serah Louis recoge en Yahoo Finance diez hábitos de Warren Buffett en la vida diaria para ahorrar y a la vez ganarle a la inflación y a la subida de precios.

1. Misma casa desde 1958

A diferencia de otros multimillonarios que invierten su dinero en varias y costosas propiedades, Buffet vive en la misma casa que compró en 1958. Originalmente pagó por ella 31.500 euros, que es alrededor de 318.600 en euros de hoy, y ha vivido allí durante más de 60 años, cuenta Serah.

El empresario no tiene planes de mudarse, incluso llamó a la casa "la tercera mejor inversión que he hecho" en una carta de 2010 a los accionistas de Berkshire Hathaway.

2. Única hipoteca

La única hipoteca que ha pedido Buffett fue sobre una casa de vacaciones en Laguna Beach, California, que compró en 1971, aunque ciertamente tenía el efectivo para pagar la propiedad junto al mar cotizada en 150.000 euros. Le dijo a CNBC que obtuvo el préstamo hipotecario a 30 años porque "pensé que probablemente me iría mejor con el dinero que con una compra total de la casa". Decidió usar el dinero extra disponible para comprar acciones en Berkshire Hathaway, la compañía que le trajo miles de millones.

3. Desayuno por 3,17 euros

Buffett podría tener un chef personal para que le haga el desayuno todas las mañanas. Sin embargo, el empresario prefiere tomar su café en Mickey D's que está camino a su trabajo. Dice que no le gusta gastar más de 3,17 euros en su comida de la mañana.

4. Las marcas no son su prioridad ni los gastos innecesarios

A Buffett no le gustan mucho los trajes de diseñador o el último modelo de iPhone. Según cuenta Serah confió en su teléfono plegable de 20 dólares durante años, antes de cambiarlo por un IPhone en 2020. El Oráculo de Omaha evita los gastos innecesarios y dijo una vez: "No ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar".

5. Ya no invierte con dinero prestado

"Nunca he pedido prestada una cantidad significativa de dinero en mi vida. Nunca. Nunca será. No tengo ningún interés en eso", les dijo a los estudiantes de Notre Dame en 1991. Aunque un joven Buffett una vez pidió prestado el 25% de su patrimonio neto para comprar acciones, advierte a los inversores que no repitan el mismo error. Incluso los comerciantes de acciones calificados le dirán que pedir prestado para invertir puede ser riesgoso.

6. Coches rebajados

Buffett prefiere automóviles reparados que pueda adquirir a precios reducidos. Actualizó su Cadillac DTS 2006 por un Cadillac XTS por solo 45.000 euros en 2014. "La verdad es que conduzco pocos kilómetros al año, por lo que compraré un auto nuevo con poca frecuencia", dijo a Forbes.

7. Creatividad parra ahorrar

Cuando nació el primer hijo de Buffett, convirtió un cajón de la cómoda en un moisés. Para su segunda, tomó prestada una cuna. "Si compras cosas que no necesitas, pronto venderás cosas que necesitas", dice el multimillonario.

8. Hace lo que ama: invertir

Buffett atribuye parte de su éxito a su pasión por invertir. "Tienes que amar algo para hacerlo bien", dice. También insta a las personas a aceptar los trabajos que aman en lugar de los puestos que se ven bien en su currículum. Incluso si no puede dejar su trabajo de tiempo completo para concentrarse en las cosas que realmente disfruta, puede concentrarse en pasatiempos asequibles. El propio Buffett disfruta de los juegos de cartas y toca el ukelele.

9. Prefiere el efectivo

Le dijo a Yahoo Finance en 2019 que usa efectivo "98% del tiempo". Si estoy en un restaurante, siempre pago en efectivo. Simplemente es más fácil". Si bien el método puede sonar un poco anticuado, depender menos de su tarjeta de crédito puede evitar que gaste dinero que no tiene.

10. Buffett y los cupones

Buffett es un fanático de las buenas ofertas y una vez invitó a su amigo y colega multimillonario Bill Gates a una comida en su restaurante de comida rápida favorito con cupones. "¿Recuerdas que nos reímos cuando viajamos juntos a Hong Kong y decidimos almorzar en McDonald's? Te ofreciste a pagar, rebuscaste en tu bolsillo y sacaste ¡cupones!", escribió Gates en una carta anual de 2017.