El truco de la Seguridad Social para saber si tienes derecho al Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital se sigue remodelando y perfilando para aumentar la protección de esta renta garantizada a los más de un millón de beneficiarios que la perciben con medidas como la reciente aprobada de incentivar la búsqueda de trabajo con exenciones a los sueldos que se compatibilizan con la prestación y que aumentan, en la práctica, la cuantía del IMV.

Pero, en paralelo, la Seguridad Social busca incrementar el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, ya que en el momento de su puesta en marcha (a mediados de 2020) se proyectó la llegada a más de dos millones de personas. Al organismo le queda trabajo por hacer y, entre sus múltiples herramientas para atraer más perceptores de esta renta garantizada, se encuentra la del simulador.

Así, el simulador del Ingreso Mínimo Vital se encuentra como uno de los trámites destacados dentro de la página web de la Seguridad Social. Su utilidad es clara: dar a conocer a la persona que lo consulta si tiene derecho a cobrar o no la renta garantizada. Esto, que parece una nimiedad, no lo es tanto: muchos posibles beneficiarios no se benefician de la prestación porque no saben que tienen derecho a ella.

Se puede acceder a este simulador desde este enlace de la Seguridad Social. No precisa de métodos de acceso como el certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos) o Cl@ve (así puede registrarse para obtener Cl@ve PIN o permanente), ya que solamente exige una conexión a Internet para poder hacer la consulta de forma online.

La Seguridad Social informa de que mediante el simulador la persona que lo use podrá conocer tanto si tiene derecho o no al Ingreso Mínimo Vital como la cuantía del mismo en caso afirmativo. También de que los resultados exhibidos por el programa no son vinculantes ni conllevan la tramitación de esta renta garantizada: será el ciudadano el que tenga que gestionarlo.

El funcionamiento del simulador es muy sencillo: los ciudadanos solo han de responder a la información que el programa les va pidiendo durante el proceso. Se recomienda una respuesta 100% real, ya que aunque se maquillen ciertas informaciones para poder 'tener derecho' al Ingreso Mínimo Vital, en el momento de las gestiones reales ese truco no tendrá validez alguna.

Qué preguntas te hace el simulador del Ingreso Mínimo Vital

La información que puede solicitar el simulador es muy variada, pero la intención principal es la comprobación de los requisitos, desde los más formales (residencia, edad, composición de la unidad familiar, personas menores de edad) hasta los relacionados con el nivel de patrimonio o ingresos de esa unidad de convivencia a la que se pertenece. Estas son algunas de las cuestiones que plantea a los ciudadanos:

-¿Resides de forma legal e ininterrumpida en España desde hace más de un año?

-¿Vives solo?

-¿Estás casado o tienes pareja de hecho?

-¿Tienes más de X años?

-¿Tienes entre X y X años?

-¿Has vivido de forma independiente en España los últimos dos años o provienes de un centro asistencial de protección de menores?

-¿Eres administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado su actividad?

-El valor neto de tus bienes o propiedades, sin incluir la vivienda habitual, ¿es mayor de X euros?

-¿Posees activos no societarios por un valor superior a X euros?

Una vez el simulador tenga toda la información necesaria podrá ejecutar una proyección en la que informe al ciudadano de si tiene derecho o no al Ingreso Mínimo Vital y su cuantía. Además, le explicará en qué porcentajes puede aumentar la prestación en casos concretos como el de personas con discapacidad o, por ejemplo, los meses que faltan hasta 2023, en los que la renta aumenta un 15% como ayuda por la inflación a raíz de la guerra de Ucrania.

Además, la Seguridad Social explica que el resultado "es una simulación y solo tiene un valor informativo", por lo que ofrece al ciudadano la posibilidad de gestionar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital a través de un enlace directo en el que se le dirigirá a la página de trámites oficial de la prestación.