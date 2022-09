Sánchez contra Feijoo: "No habrá apagones, racionamiento, ni medidas dramáticas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes en su comparecencia en el Pleno del Senado que habrá "medidas adicionales" de ahorro energético, pero que "no van a ser dramáticas" dado que "no habrá racionamientos ni escenas apocalípticas" como las que, en su opinión, describe la derecha, por lo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía.

"Podemos cambiar algunos habitos de vida para defender nuestro modelo de vida. Las vamos a presentar en detalle muy pronto", ha agregado Sánchez acerca de esas medidas adicionales de ahorro.

En su intervención en la Cámara Alta, enmarcada en el debate monográfico sobre la crisis energética y el contexto económico, Sánchez ha asegurado que el escenario para este invierno es incierto. "No sabemos qué va a pasar. No lo sabe el Gobierno de España, ni el de Alemania (...) no podemos despejar esa incógnita", ha aseverado.

"No podemos leer la mente de un personaje (en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin) que después de una pandemia ha empujado a la humanidad a la mayor crisis de estos últimos años. Es probable que Putin tampoco sepa cuáles son los siguientes pasos que va a dar, por lo que en Europa nos estamos preparando para lo peor, que es un corte total del gas", ha agregado.

Ante ello, el líder del Ejecutivo ha señalado que España ha apostado por la diversificación de sus proveedores de gas, el impulso de las energías renovables y por aplicar medidas para reducir el consumo energético.

Además, ha hecho hincapié en que desde el Gobierno se aboga por la "solidaridad" con el resto de los "hermanos europeos".

En esa línea, ha destacado que en la primera quincena de agosto España ha exportado al resto de la UE unos 2.400 gigavatios hora (GWh) de gas en forma de electricidad, equivalente, según sus cálculos, al consumo de una comunidad autónoma como Cantabria durante seis meses.

Así, ha señalado que esa apuesta por la solidaridad con el resto de socios europeos es un planteamiento "estratégico", dado que el futuro de sus economías puede afectar también a la de España.