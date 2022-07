El 60% de empleados creen que debería ser obligatorio para las empresas ofrecer productos de ahorro complementarios a jubilación

El 61% de los empleados españoles cree que debería ser obligatorio para las empresas el hecho de ofrecer productos para complementar la pensión pública de jubilación, algo que ya es una realidad en algunos países de la Unión Europea en los que la pensión pública tiene menos peso y la tasa de sustitución es menor. Esta es una de las conclusiones del Tercer Barómetro de Previsión Social para la jubilación de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, un estudio sociológico elaborado por 40dB y que parte de 1000 encuestas realizadas a empleados con contrato indefinido en empresas ubicadas en España y a responsables de Recursos Humanos de 394 empresas.

Un dato que tiene su explicación en que, según el mismo estudio, el 56% de los empleados piensa que, a la hora de jubilarse, la pensión pública no será suficiente; y casi un 60%, además, cree que se situará en menos de 1000 euros mensuales. Esta percepción del sistema público de pensiones tiene relación con la incertidumbre que rodea a las reformas que deberá tomar el Gobierno.

Sin embargo, aunque solo el 12% declara que sus ingresos se verán poco afectados en el momento de la jubilación, más de la mitad no tiene ningún producto destinado a complementarla, siendo el hecho de no poder destinar recursos financieros el principal motivo. Por ejemplo, ante el reciente impulso de los planes de pensiones de empleo, este tipo de ahorro no es un atractivo entre autónomos o pymes, dos sectores de trabajadores muy numeroso.

"La preocupación por la jubilación está relacionada con la edad y aumenta a partir de los 45 años, pero cabe destacar que existe aún en nuestro país un gran desconocimiento en cuanto a las opciones de las que disponen los empleados a la hora de ahorrar para su jubilación. En este sentido, los productos de ahorro a través de las empresas gozan de una muy buena valoración entre los empleados que los tienen y son un elemento clave a la hora de retener y atraer talento, especialmente en un contexto cada vez más competitivo como el que estamos viviendo actualmente" explica Juan Marina, director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, la división de negocios especializada en soluciones retributivas y de protección para empleados y directivos.

Buena valoración del producto

Los datos recogidos por este Barómetro indican que solo un 9% de los empleados españoles cuenta con alguna solución de ahorro complementario a la jubilación vía empresa. Entre los productos contratados, el plan de pensiones de empleo es el más común (74%), seguido del seguro de jubilación (45%).

Pero, aunque no estén muy instaurados, el estudio permite destacar la buena acogida de estos sistemas de previsión social empresarial entre los empleados. Así, un 65% de los que se benefician de alguna de estas soluciones las valora positivamente (atribuyéndole una nota entre 7 y 10), siendo los que disfrutan de un seguro de jubilación los que se declaran más satisfechos con el producto (77%), seguidos de los que tienen un plan de pensiones (60%) y de los que participan en un plan de previsión social empresarial (55%).

Una buena valoración tanto por parte de los empleados que se benefician ya de estos sistemas como por parte de los que no. De hecho, solo el 11% de los encuestados reconoce que no dedicaría parte de su salario a contribuir a su jubilación si su empresa le ofreciera la opción de hacerlo. Y, es más, un 51% asegura que invertiría parte de su salario en ello y aportaría, de media, más de 1700 euros al año.

Atracción de talento

Otra de las enseñanzas del barómetro de Nationale-Nederlanden Employee Benefits es que los productos de ahorro para la jubilación vía empresa tienen un impacto muy positivo en la relación empresa-empleado y actúan como elemento de fidelización y retención del talento.

Así, aquellos empleados que se benefician de este tipo de productos están más satisfechos con situación laboral (satisfacción media de 7,4 vs 6,8 en los que no lo tienen). Además, la valoración bajo la metodología NPS es notablemente superior entre aquellos que tienen un producto de empresa para complementar su jubilación vs. los que no lo tienen, tanto en la recomendación de su empresa como lugar de trabajo (24% vs 18% responde entre 7 y 10) como en la de sus productos y o servicios (22% vs 16%).

Del mismo modo, el 42% tendría en cuenta a la hora de elegir su próximo trabajo, el que la empresa ofrezca productos de ahorro para la jubilación, por lo que, además de actuar como anclaje en la retención de talento, ofrecer estos productos supone un elemento diferenciador en la atracción del mismo