La Seguridad Social avisa: esta es la fecha de cobro de la paga de verano de las pensiones

Se acerca una de las fechas más importantes para la mayoría de los pensionistas españoles: el cobro de la paga extraordinaria de verano, una de las dos mensualidades extra que reciben a lo largo del año. Por eso, la Seguridad Social ha lanzado un aviso a las personas que recibirán esa paga.

El organismo ha explicado a través de su página web que la fecha de cobro de esta paga de verano de las pensiones será la misma que la en la que se abona la pensión correspondiente al mes de junio. Esto se debe a que la paga se ingresa a la vez que la pensión en el mes corriente.

La Seguridad Social informa de que esta fecha puede ser diferente para los pensionistas, en función del banco en el que esté domiciliada la pensión, pero que en términos generales se pagarán estas pensiones (y sus pagas extra) "en los últimos días del periodo de devengo".

La Seguridad Social está obligada a pagar las prestaciones entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes, pero lo cierto es que a raíz de la pandemia los bancos decidieron adelantar el pago de las pensiones para dar cierta solvencia económica a los pensionistas en esos meses tan complicados. La práctica aún se mantiene en algunos casos e implica que la paga extra de verano de las pensiones puede llegar entre los días 23 y 25 del mes.

Un pensionista 'habitual' recibirá en todos los casos la paga extra, pero los pensionistas recién jubilados deben tener en cuenta cuáles son los periodos de devengo de la pensión. Al igual que en un trabajo, la paga extra solo se percibirá íntegra si ha cobrado la pensión un periodo previo determinado:

-Para cobrar la paga extra de verano el periodo de devengo es del 1 de diciembre del año anterior al 31 de mayo.

-Para cobrar la paga extra de Navidad el periodo de devengo es del 1 de junio al 30 de noviembre.

En el caso de acceder a la pensión en medio de la fecha de devengo, la Seguridad Social divide en seis partes (una por mes) y se tiene derecho a una sexta parte de la paga extra por cada mes completado.

Qué pensionistas no cobrarán la paga extra de verano

Sin embargo, no todos los pensionistas cobrarán esta paga extra. Existen casos en los que el importe de las dos pagas extra se prorratea a lo largo del año. Esto quiere decir que no cobran menos, solamente tienen una modalidad de pago diferente y no hay desigualdades.

En concreto, explica la Seguridad Social, esto sucederá "en el caso de pensiones que deriven de accidente de trabajo y enfermedad profesional", que solo tienen 12 mensualidades y no 14.