Los expertos avisan sobre la crisis: no debes comprar estas 5 cosas

Nos encontramos en un momento de hablar de máximas respecto a otros años. Mientras la inflación de mayo sube en nuestro país hasta el 8,7% por la gasolina y los alimentos, y la crisis energética empaña más el panorama, tenemos que aplicar medidas para resguardarnos ante la posibilidad de que ocurra una recesión económica a nivel global.

La pandemia del coronavirus nos dio una lección de resguardo luego de que el banco mundial anunciara que ha sido la "peor" recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Tras un ligero repunte económico, los conflictos geopolíticos como los que acontecen entre Ucrania y Rusia, han ido atentando con el orden financiero y han ido abriendo esas heridas económicas que tanto ha costado sanar tras el Covid-19.

Ante este vertiginoso escenario, los expertos se ponen el parche ante la herida y ponen a disposición sus conocimientos para evitar que nos veamos perjudicados ante el masivo aumento de la inflación que por estos días está siendo la principal protagonista de los mercados.

¿Qué es lo recomendado?, por ahora sugieren no hacer gastos innecesarios, independiente de la situación económica que tenga el país. Al respecto, los expertos entrevistados por el blog Cheapism se ponen de acuerdo y advierten que hay que "cuidar el dinero durante los próximos meses".

Adquirir un seguro de vida

La pandemia puede hacer que más personas se pregunten si su familia podría salir adelante si algún integrante muriera, pero "piénselo dos veces antes de comprar un seguro de vida ahora", dicen los expertos.

"Debido al covid-19, lo que alguna vez fueron pólizas de vida a término muy económicas se ajustarán al precio para tener en cuenta los nuevos riesgos", advierte Kasey Ring, propietaria de Upward Personal Finance .

E incluso si la política parece razonable, "es un gasto mensual adicional cuando la mayoría de la gente debería simplificar tanto como sea posible", dice Michael Bonebright, analista de consumo de DealNews. "Agregar una prima costosa a sus facturas no es prudente cuando necesita dinero para vivir hoy", advierte. "El seguro de vida entera es una decisión especialmente mala. Debido a que es un producto de inversión, el seguro de vida entera tiene las primas más elevadas, por lo general de siete a 10 veces el precio de la vida a término", argumenta.

Comprar un coche nuevo

"Si bien puede parecer un momento oportuno para comprar un coche a un precio de chollo, no desea comprometerse con el pago de un vehículo, o inmovilizar su efectivo, durante un período de incertidumbre económica. En su lugar, siga conduciendo su coche durante un tiempo", recomienda Nathan Hamilton, cofundador de The Ascent . Timothy Wiedman, profesor asociado jubilado de administración y recursos humanos en la Universidad de Doane, lo afirma. "Reemplazar un coche usado oxidado que todavía está en buenas condiciones mecánicas, pero estéticamente se ve bastante mal, no tiene mucho sentido si esa cubeta oxidada aún lo lleva a trabajar todos los días".

Comprar una casa nueva

Jack Choros, escritor de finanzas de CPI Inflation Calculator, advierte: "Durante estos tiempos, los bancos y los gobiernos también pueden instituir muchos tipos diferentes de programas de préstamo y paquetes de estímulo que pueden hacer que las tasas suban y bajen de manera impredecible". Bonebright también advierte contra la refinanciación de su hipoteca si tiene una situación económica incierta. "Recuerde: tendrá que pagar los costos de cierre, que pueden ser sustanciales. Y si planea usar el refinanciamiento con retiro de efectivo para pagar deudas, asegúrese de no acumular más deudas después de haber refinanciado".

Exceso de alimentos

La comida es esencial, pero ¿es necesario adquirirlo todo? Probablemente no. "Muchos consumidores compran alimentos impulsivamente y algunos de los alimentos sobrantes terminan desperdiciándose", dice Andrea Woroch, experta en ahorros y colaboradora de Today, Good Morning America, CNN y otros. "Es muy importante, especialmente durante una recesión cuando necesita ajustar su presupuesto, planificar comidas de manera efectiva . Idealmente, busque recetas que usen ingredientes similares para reducir aún más lo que compra. Haga referencia a su lista de ingredientes con lo que ya tiene en casa, tanto en la despensa como en el refrigerador, para que no se duplique. Luego, apéguese a su lista de compras para evitar artículos innecesarios, incluido ese paquete de Oreos".

Invertir en oro o plata

Cuando los tiempos son difíciles, la gente se siente tentada a invertir en metales preciosos. Puede ser una buena idea a largo plazo, pero para los expertos no es una inversión esencial y no vale la pena caer en el riesgo de invertir en ellos.

Howard Dvorkin, CPA y presidente de Debt.com., explica que "El valor de los metales preciosos se dispara durante las recesiones, pero la plata y el oro no te ayudan cuando tienes cuentas que pagar".