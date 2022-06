La advertencia de la Seguridad Social: cuándo se ingresa la paga extra de verano de las pensiones

Muchas de las pensiones contributivas que se abonan mes a mes en nuestro país funcionan como los salarios que reciben los trabajadores y constan de dos pagas extraordinarias para sus beneficiarios. Y, a punto de llegar el estío, es el turno de recibir el importe de la paga de verano de las pensiones.

A medida que se acerca el comienzo del verano la pregunta surge de forma habitual: ¿cuándo se pagan las pagas extra de verano de las pensiones a sus beneficiarios? La Seguridad Social, organismo encargado de gestionar el pago de estas prestaciones, ha dado la información en su perfil de atención a la ciudadanía en la red social Twitter.

En concreto, la Seguridad Social ha explicado que la paga de verano de las pensiones "se abona con la nómina de junio, a 1 de julio" y que "el día concreto depende de cada banco". La razón es que algunas entidades se han decantado en los dos últimos años por adelantar el pago de las prestaciones que la Seguridad Social abona en las cuentas. Estos bancos suelen pagar las pensiones entre los días 23 y 25 de cada mes, dependiendo de si coincide o no en un día hábil.

Si, por el contrario, el banco en el que estuviese domiciliada la pensión no ejecutase ese adelanto tampoco podrá demorar demasiado el pago. La normativa de la Seguridad Social deja claro en su página web que, como máximo, el pago de las pensiones se hará el primer día hábil del mes o el cuarto día natural del mes como fecha tope.

Sea como fuere, los pensionistas acabarán recibiendo la paga extra de verano junto a la mensualidad de junio, que como siempre se recibe a mes vencido. Esto significa que los pensionistas que perciban la paga extra de verano recibirán el doble de cuantía que otro mes normal, ya que se juntan paga y pensión.

Qué pensionistas cobran la paga extra y cuáles no

Eso sí, no todos los pensionistas recibirán la paga extra de verano. Algunos grupos no reciben pagas, pero eso no significa que cobren menos: simplemente se le prorratea el importe de esas pagas que no reciben. Como sucede con algunos sueldos o salarios, su importe total se divide solo en 12 mensualidades en lugar de en 14.

Así, cobrarán la paga extra de verano todos los pensionistas que reciban pensiones contributivas de jubilación, de viudedad, de incapacidad permanente en todos sus grados si derivan de una enfermedad común o un accidente no laboral.

Solo quedan fuera de este grupo los pensionistas de incapacidad permanente que procedan de una enfermedad profesional o accidente de trabajo, que no cobrarán la paga extra de verano al tener el importe prorreateado a lo largo de los 12 meses del año.