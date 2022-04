La inflación merma los márgenes de las empresas y pone en riesgo la supervivencia del 15%

La supervivencia de las empresas españolas corre peligro con la escalada inflacionaria. Para el 95% de las empresas consultadas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el incremento de los precios se está notando hasta el punto de que más de la mitad de las empresas ven reducidos sus márgenes por la inflación, lo que pone en riesgo su viabilidad (15%) o les obliga a buscar financiación para afrontar los mayores gastos (16%). Para los empresarios, este incremento de los precios se está notando en el coste de los suministros (70,8%) y en la factura energética (29,2%).

Desde la irrupción en nuestras vidas de la pandemia, las empresas no han tenido un respiro. Con la relajación de las medidas para luchar contra la pandemia, llegaron las crisis de materias primas y la irrupción de la guerra en Ucrania, así como la imparable subida en los precios de prácticamente todos los productos y servicios. Para las empresas, "el 56%, sufre una reducción de los márgenes de beneficios debido a la subida de los gastos. De ellas, el 69% afirma que se han reducido notablemente, mientras que el 31% dice que lo han hecho de forma leve. Este deterioro impacta en su viabilidad. De esta forma, el 15% de las empresas encuestadas ve en riesgo su continuidad por este incremento de precios y el 16% afirma que se ve obligada a acceder a financiación adicional", explican desde Cepyme.

Del mismo modo, los problemas que más preocupan a la empresa son los relacionados con el incremento de los costes laborales (54%) y de los impuestos (49%). A continuación, se sitúan las dificultades para encontrar personal cualificado (39%), el aumento de los costes de los insumos (32%) y la morosidad (17%). Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa destacan que, a pesar de que el actual contexto de España, "las empresas se muestran más preocupadas por los dos aspectos que tienen más que ver con la acción del Gobierno".

Una opinión que se ve reforzada con el hecho de que para el 82% de las empresas la política del Gobierno respecto de las empresas es poco o nada apropiada. Entre ellas, la reforma laboral que no es compartida por la gran mayoría. El 73% de las empresas consultadas considera poco o nada apropiada la última modificación normativa.

Ajuste de precios

Muchas compañías no pueden repercutir este aumento de costes en el precio final de venta. Así, el 42% de las pymes consultadas afirma que no está repercutiendo el aumento de costes al precio, mientras que algo más del 58% de las empresas consultadas sí que está trasladando el incremento de costes. No obstante, el aumento de precios no siempre es suficiente para compensar el incremento de los costes ni para garantizar su viabilidad.