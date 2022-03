Cómo puedes perder una pensión de incapacidad permanente: así lo decide la Seguridad Social

Cuando una persona consigue el cobro de una pensión de incapacidad permanente ha de saber que, independientemente del grado en el que se la concedan, no se trata de una prestación de cobro indefinido. Y no solo por cuestiones de edad (no se puede compatibilizar con una pensión de jubilación), sino por otras relacionadas con posibles incumplimientos del propio pensionista.

La razón última de estas situaciones en las que el pensionista puede perder su pensión de incapacidad permanente es el afán de la Seguridad Social en ajustar el pago de esas prestaciones a las personas que realmente las necesitan y las merecen. Así, esta labor continua del organismo de comprobaciones tiene como fin conseguir que el dinero en prestaciones se abone a las personas que realmente las generen, es decir, a las que cumplen con los requisitos.

Es por eso que, cuando se dan una serie de circunstancias, la Seguridad Social decide suspender el pago de la pensión de incapacidad permanente al ciudadano que la percibe. En su página web el organismo explica cuáles son esas situaciones concretas:

Cuándo suspende la Seguridad Social el cobro de la pensión

-En los casos en los que el beneficiario de la pensión ha actuado de forma fraudulenta tanto para conseguir el cobro de la pensión como para mantener ese derecho.

-En los casos en los que la incapacidad permanente que ha generado la pensión se vea agravada por un comportamiento temerario del pensionista que la cobra.

-En los casos en los que la incapacidad que sufre el pensionista se haya generado o agravado por la negativa del pensionista a seguir con los tratamientos marcados por los médicos.

-En los casos en los que el pensionista abandone sin justificación aparente los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación correspondientes.

Cuándo extingue la Seguridad Social la pensión

Existen otros casos en los que el pensionista perderá el derecho a percibir la pensión de incapacidad permanente porque, simplemente, la pensión se extinguirá. Algunas situaciones entran dentro de los apartados más lógicos que el ciudadano pueda imaginarse:

-En los casos de muerte del pensionista. Esta pensión no se hereda, simplemente se extingue.

-En los casos en los que el pensionista por incapacidad permanente acceda al cobro de una pensión de jubilación. El sistema no permite el cobro de dos pensiones dentro del mismo régimen de la Seguridad Social, aunque sí permite elegir la de mayor importe.

-En los casos de revisiones que tengan como resultado una curación. El pensionista dejaría de considerarse como tal, aunque si no tuviese recursos podría probar a pedir un subsidio del SEPE por mejora de una incapacidad permanente.

-En los casos en que una revisión de oficio por la Entidad Gestora tenga como consecuencia la pérdida del derecho a la pensión.