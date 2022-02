La Comunidad de Madrid desmiente a Casado y certifica que no hubo comisión sino cobro del hermano de Ayuso: 55.850 euros

Los consejeros de Economía y Hacienda, y de Sanidad de la Comunidad de Madrid han defendido este viernes la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso, desmintiendo los visos de ilegalidad de los que habló Pablo Casado.Antes de esta comparecencia, Isabel Díaz Ayuso revelaba en un comunicado que su hermano cobró de Priviet Sportive 55.850 euros por unas gestiones, que en ningún caso se considera comisión, y lejos de 280.000 euros publicados en algunos medios.

En su intervención pública, los consejeros detallaron los pasos dados por la administración regional respecto al contrato que supuestamente señala al hermano de la presidenta por el cobro de una comisión. Hasta cuatro controles, entre ellos el de la Cámara de Cuentas o el informe del secretario del Consejo de Gobierno.

Antes de la rueda de prensa de Javier Fernández Lasquetty y de Enrique López Escudero, Isabel Diaz Ayuso emitía un comunicado. En él reconoce que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros más IVA, por la factura a Priviet Sportive.

En ese documento, la presidenta remarca que no se trata de una comisión por obtener el contrato de la Administración, "sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto". "Es una contraprestación por su trabajo –subraya-, no una comisión por intermediación".

Lo que dice Casado "no es cierto"

Un día después de su comparecencia en la sede de la Comunidad de Madrid, donde culpó a Pablo Casado y a Teodoro García Egea de montar una campaña de desprestigio contra su persona, por el hecho de querer presentarse al Congreso del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se manifestaba por escrito para, en primer lugar reconocer el error de haberse negado a dar explicaciones de la actividad laboral de su hermano, y en segundo lugar, para aclarar, por su honorabilidad y la del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros por las gestiones para la compra de mascarillas en China, factura de 30 de junio de 2020 que se emitió a Priviet Sportive, no siendo una comisión por el contrato, sino el cobro de gestiones realizadas.

En su argumetación, Isabel Díaz Ayuso añade que dichas mascarillas fueron adquiridas por 5 euros la unidad, frente los precios de otras empresas que oscilaban entre 5,30 y 105 euros. Esas empresas son Biogen, Palex, Lost Simetry, Helianthus y Barna.

Itinerario de los controles

En esa línea argumental, Enrique López Escudero y Javier Fernández-Lasquetty daban cuenta detallada del itinerario de esta contratación, coligiendo que, con el cumplimiento de la ley, y el control de varios organismos no se extrapola "ni tacha ni reparo" en la actuación de la Comunidad de Madrid, y por tanto, lo que dijo Casado sobre la ilegalidad del mismo, "no es cierto", puntualizó Lasquetty ante los medios de comunicación.

Comenzó López Escudero explicando que cualquier otro procedimiento administrativo, este había pasado por el órgano técnico competente, que es el que recoge las ofertas. Y es aquí donde se filtran una vez que se evalúa el precio, el plazo y los cánones de calidad. Con la aportación de la documentación técnica, el visto bueno y la memoria justificativa. Y una vez desde aquí, recibe la supervisión de la viceconsejería de Sanidad.

Con absoluto respecto a la ley de contratos del sector público, pasando los controles previos, el 10 junio de 2020 –dato el consejero de Hacienda-, el contrato se elevó al Portal de Transparencia cerca de las dos de la tarde. Además, pasó el cribado de la Cámara de Cuentas por encargo de la Asamblea. Concretamente, señaló Lasquetty, de la Cámara de Cuentas seleccionó de algo más de 4.000 contratos, 263, y entre ellos está el contrato con Priviet Sportive.

Fue en la Asamblea de Madrid donde compareció Javier Fernández Lasquetty el 11 de noviembre de 2021 para explicar los pagos y entregar la documentación de 4.000 contratos, tanto en soporte papel como digital. Según el consejero, entonces ningún grupo manifestó preocupación.

Además de los controles pertinentes, también está el certificado informe del secretario del Consejo de Gobierno, órgano que fue informado de estas contrataciones.

Ayuso no dimitirá

Ya en el turno de preguntas, los consejeros explicaron que Tomás Díaz Ayuso no influyó en la contratación; que la presidenta se enteró de este contrato y del cobro de su hermano por Pablo Casado, que todas las ofertas están estudiadas por el procedimiento administrativo, que ellos en ningún momento habían sido informados por Casado del dossier o informe que señala al hermano de Isabel Díaz Ayuso; que según ley y actuación, no hay nada que impida el cobro de Tomás Díaz Ayuso; que no hay excusa por parte de la dirección nacional para montar esta campaña y, que la presidenta no tienen porque dimitir de su cargo, en el caso de la que dirección nacional del PP decida expulsarla del partido.

Las explicaciones que pide Casado y las sospechas de Ayuso

Segunda entrega de una larga retahíla de episodios en el seno del Partido Popular. Sin aparecer desde el miércoles, Pablo Casado ha irrumpido este viernes en un programa de radio para insistir en que Isabel Díaz Ayuso tiene que dar transparencia al contrato de la empresa Priviet Sportive SL por parte de la Comunidad de Madrid, y demostrar que su hermano no se llevó comisión alguna en un momento en que la gente se estaba muriendo. La presidenta madrileña, por su parte, y minutos más tarde en la misma emisora Cope, ha dicho abiertamente que Teodoro García Egea, secretario general del partido, está engañando a Casado, y acabará haciendo daño no solo a ella sino al mismo Casado. Además, ha remarcado que ella no tenía conocimiento del contrato ni de la comisión, y que de ello fue informada en Génova, donde se le dijo que la filtración del dossier venía de Moncloa, algo que ahora desmiente el líder del PP.