Casado pide explicaciones a Ayuso del cobro de su hermano y ésta insiste en que Egea le está engañando

Segunda entrega de una larga retahila de episodios en el seno del Partido Popular. Sin aparecer desde el miércoles, Pablo Casado ha irrumpido hoy en un programa de radio para insistir en que Isabel Díaz Ayuso tiene que dar transparencia al contrato de la empresa Priviet Sportive SL por parte de la Comunidad de Madrid, y demostrar que su hermano no se llevó comisión alguna en un momento en que la gente se estaba muriendo. La presidenta madrileña, por su parte, y minutos más tarde en la misma emisora Cope, ha dicho abiertamente que Teodoro García Egea, secretario general del partido, está engañando a Casado, y acabará haciendo daño no solo a ella sino al mismo Casado. Además, ha remarcado que ella no tenía conocimiento del contrato ni de la comisión, y que de ello fue informada en Génova, donde se le dijo que la filtración del dossier venía de Moncloa, algo que ahora desmiente el líder del PP.

El líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ofreció este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resolver "hoy mismo" la guerra abierta en el seno de la formación si arroja "transparencia" y explica que "lo que cobró" su hermano del adjudicatario de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid "es esta cantidad en concepto de este trabajo".

Decepcionado

"Entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad", indicó Casado en la entrevista en la Cope en la que se declaró "muy sorprendido" y también "decepcionado" por todo lo que está pasando, además de ser consciente del "daño" que esto hace a la imagen del partido en este momento. Aún así, resaltó que en su caso tiene la conciencia "tranquila".

"Los españoles podrán pensar que aunque un juez no resuelva dentro de un año si es legal o ilegal cobrar 300.000 euros de la intermediación de la venta de material sanitario a una Administración que preside tu hermana, podrán pensar que eso no es ejemplar", indicó Casado, para quien "no es ejemplar".

"Yo, cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros y por eso yo reúno a Ayuso para pedir explicaciones", expuso, y aseguró que él desea que le vaya "fenomenal" a la presidenta madrileña.

Es más, Casado llegó a decir que "nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso" que él, pero reivindicó su "derecho" a velar por la "ejemplaridad" del PP pidiendo en privado y con "absoluto respeto" y "sin hacer ninguna acusación una información" que cree que es relevante. "¿Alguien me puede decir qué he hecho mal?", preguntó.

El presidente del PP también quiso enfatizar que es "absolutamente falso" que desde Génova se contratara a un detective para investigar al hermano de Ayuso. Es más, remarcó que "si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente". Recordó, finalmente, que Ángel Carromero dimitió ayer en el Ayuntamiento "precisamente para no comprometer a una institución que además está gobernando en coalición" a pesar de decir que se iba a defender tras estar "en la picota" como coordinador general de la Alcaldía.

"Aquí no hay ninguna prueba y lo que se está haciendo es alargar un montaje para no hablar de lo que yo en privado y siguiendo mis principios y valores en política he intentado recabar sin ninguna acusación", manifestó. "Él [Carromero] no quiere que su defensa personal afecte al alcalde de Madrid, que no tiene nada que ver en esto igual que yo", añadió.

Le están engañando

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este viernes que al líder del PP, Pablo Casado, le están "engañando" para actuar contra ella y afirmó que dentro del partido hay quien "no quiere lo mejor ni para mí ni mucho menos para él", en clara referencia al secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Ayuso se pronunció de esta forma también en declaraciones a la Cadena Cope después de que en esta misma emisora fuese entrevistado el propio Casado, quien emplazó a la mandataria autonómica a explicar todos los extremos de la comisión cobrada por su hermano por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid.

Preguntada sobre si hay alguna vía para evitar el enfrentamiento abierto que se ha desatado entre ella y la dirección del PP, la presidenta madrileña sostuvo que hay quien "está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Casado tampoco".

Afirmó que "nada desearía más" que Casado llegase a la Presidencia del Gobierno, pero añadió que "entremedias probablemente haya gente que no quiere lo mejor ni para mí ni mucho menos para él, porque si no estas cosas no estarían sucediendo", en clara referencia a García Egea.

Explicación con todo detalle

Ayuso explicó que fue el propio Casado el que el año pasado le comunicó que García Egea le había trasladado que existían informaciones sobre una comisión cobrada por su hermano por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid.

La mandataria autonómica señaló que respondió al líder del PP que desconocía esta operación pero que, tras preguntarle a su hermano, se la confirmó. Añadió que ella no tuvo ningún conocimiento de esta venta y que en la misma "no hay nada ilegal", ya que su hermano lleva proporcionando material sanitario a la Comunidad de Madrid desde hace 26 años.

También se refirió a que desconoce la cuantía de la comisión que cobró su hermano y si en la misma se incluía que facilitara más material sanitario a la región. Asimismo, apuntó que "probablemente" haya más contratos adjudicados a su hermano, pero dijo que se deben al trabajo de su hermano y sin que nunca haya intervenido en ellos el Gobierno regional.

Tres consejeros explicarán la legalidad del contrato

Indicó que esta mañana tres de sus consejeros, entre ellos el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicarán el contrato "con todo detalle", pero afirmó que "nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada".

Por este motivo, acusó a la dirección del PP de "enredar" y usar "medias verdades", al tiempo dijo que "no puede ser" que sea alguien de su partido "quien me imputa un delito y espera que demuestre mi inocencia".