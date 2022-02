El Ministerio de Industria retrasa el proyecto piloto para la jornada de 32 horas semanales

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirige Reyes Maroto tiene paralizado el proyecto piloto para la concesión de subvenciones destinadas a financiar a las empresas que voluntariamente ejecuten planes destinados a reducir la jornada laboral de 32 horas repartidas en cuatro días semanales para estudiar sus efectos, según explica Héctor Tejero, diputado a la Asamblea de Madrid por Más País y responsable de la ejecución del acuerdo firmado con el Gobierno para estudiar la implantación de la jornada de cuarto días.

Tejero explicó a eE que a día de hoy, el ministerio de Maroto tiene pendiente la aprobación de un borrador de las bases para dichas subvenciones. De hecho, ni siquiera ha entregado a la formación un borrador para ser negociado. Las razones que ofrece el ministerio para no haber avanzado es la saturación por la ejecución de los fondos europeos, según Tejero.

Apoyo en el Parlamento

El pacto nació del apoyo de Más País al Real Decreto Ley para la Gestión de los Fondos UE hace un año. A cambio, el Gobierno se comprometió a destinar 50 millones repartidos en varios años para iniciar este estudio piloto con empresas voluntarias, entre 200 y 400.

Industria alegó a Más País que no se podría iniciar el plan piloto hasta no contar con una partida presupuestaria concreta. Tejero comenta que la Cuentas Públicas de este año incluyen 10 millones de euros para este plan. Y todavía no se han desarrollado las bases para adjudicar tales fondos a las empresas que voluntariamente se quieran adherir al programa piloto.

El diputado de la Asamblea de Madrid señala que para ir avanzando en el proyecto propuso al Ministerio de Industria que se fuese desarrollando la orden que regule las subvenciones y el propio contenido del plan. A tal fin, Más País entregó una versión de la orden ministerial para ser negociada con el departamento de Reyes Maroto. Algo que no ha sucedido todavía.

Igualmente, pidieron que se fuesen editando los folletos y el material divulgativo para tenerlo listo una vez que, con el dinero presupuestario adjudicado, se aprobasen las bases de las ayudas.

Modelo belga

El líder de la formación de izquierdas, Iñigo Errejón, aclaró ayer que la aprobación del Gobierno belga de una jornada de 4 días semanales para las empresas que se acojan voluntariamente, no es similar a la propuesta lanzada por Más País. La belga no propone una reducción de las horas de trabajo, sino concentrar las actuales en cuatro días. Sin embargo, la española busca la reducción de la jornada laboral de 40 a 32 horas sin merma de los salarios. En su opinión, el aumento de la calidad de vida de los empleados redundaría en una mayor productividad gracias a una innovadora organización del trabajo. Errejón instó ayer al Gobierno a abrir cuanto antes el debate sobre la semana laboral de cuatro días.

En septiembre del pasado año, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que este año se reformaría la ley de los usos horarios en el trabajo con el fin de introducir una mayor flexibilización de la jornada laboral. Lo que en la práctica supondría la apertura a una semana laboral de cuatro días, aunque sin despejar si supondría una reducción de horas.