La AIReF critica a Sánchez por la falta de un plan fiscal para los fondos UE

Carmen Obregón Madrid

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha enmendado este martes parte de la política económica de Pedro Sánchez, concretamente al señalar que en sus Presupuestos no se incluyen todas las medidas previstas y el impacto fiscal de los fondos y del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Además, y en lo relativo al cuarto trimestre de 2001, la AIReF afea al Ejecutivo por no recoger el desglose por subsectores de los recursos y empleos en términos de contabilidad nacional, y de las relativas a los Presupuestos Generales del Estado, especialmente por no incluir los ajustes en contabilidad para conciliar los PGE aprobados con la tasa de referencia de déficit.

La AIReF recuerda en su último análisis, que ya en el cuarto trimestre de 2021 formuló recomendaciones dirigidas a dotar a la política fiscal de una orientación a medio plazo y reforzar la transparencia de las cuentas públicas. Entonces se emitieron 22 recomendaciones repartidas del siguiente modo: cinco a Hacienda y Función Pública, una al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 17 a las Comunidades Autónomas.

Sin plan a medio plazo

El contenido general de aquellas recomendaciones se centraba básicamente en dotar a la política fiscal de una orientación de medio plazo para garantizar la sostenibilidad y la transparencia de las cuentas públicas.

En concreto, la AIReF recomendó medidas necesarias para evitar que el espacio fiscal que deja la retirada de las medidas contra el covid-19 y, la evolución de los ingresos pueda utilizarse para gastos estructurales que no cuenten con fuente de financiación permanente.

"Es una planificación a medio plazo de las inversiones y reformas estratégicas"

El Ministerio de Hacienda, y en respuesta a esa recomendación, argumentó el fuerte compromiso del Gobierno con la estabilidad planteado en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2020-2021. Hacienda también subrayó que está trabajando para incorporar a esta senda la mejora estructural del saldo público que supondrán medidas del PRR, como la revisión del sistema fiscal y la institucionalización de los Spending Reviews.

Sin embargo, y en cuanto a la estrategia de estabilidad, la AIReF da un paso y remarca que el Plan de Recuperación "es una planificación a medio plazo de las inversiones y reformas estratégicas del conjunto de las AAPP, pero no tiene la consideración del plan fiscal a medio plazo, pues no recoge las previsiones de los principales agregados". En lo relativo a transparencia destaca que no se recogen los ajustes que se producen en la ejecución de ingresos y gastos, lo que no permite conciliar los PGE con el objetivo de estabilidad".