Boris Johnson, al borde del abismo: crece la probabilidad de una moción de censura inmediata

La crisis en el Reino Unido se acelera, y cada vez parece más probable que Boris Johnson tenga las horas contadas. A última hora del martes se dispararon los rumores de que la rebelión dentro del Partido Conservador está alcanzando la cifra necesaria para forzar una moción de censura contra él en las próximas horas o días.

Hasta ahora se esperaba que los diputados de su partido esperaran hasta la publicación del informe de Sue Gray, la alto cargo del Servicio Civil británico que está investigando el escándalo del 'Partygate', las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento por el covid. Pero una entrevista realizada esta misma mañana con la cadena Sky News, tras casi una semana escondido de las cámaras, parece haber precipitado los eventos.

Ante la periodista Beth Rigby, Johnson pidió perdón 10 veces por las fiestas, y reconoció haber llamado personalmente a la Reina para disculparse por haber permitido un evento en la sede del Gobierno la noche de la muerte de su marido, el duque de Edimburgo. Pero el momento clave fue en el que alegó que "nadie le había dicho" que la fiesta organizada por su secretario personal, y a la que él acudió durante 25 minutos, era una fiesta y, por tanto, violaba las normas que él mismo había aprobado.

Esta frase desencadenó una tormenta que amenaza con llevárselo por delante. Su ex jefe de Gabinete, Dominic Cummings, acudió a Gray a denunciar que Johnson había mentido y que sí autorizó la fiesta sabiendo que lo era, un testimonio que han respaldado al menos dos personas más, según la propia Rigby. Si se demuestra que ha mentido, Johnson estaría obligado a dimitir, según las normas del Gobierno británico.

Pero lo más grave es cómo sentó dentro de su propio partido. Los diputados electos en 2019 en circunscripciones tradicionalmente laboristas, que corren el riesgo de ser los primeros en caer si el hundimiento de Johnson lleva a los 'tories' a la derrota electoral, llevan toda la tarde recogiendo firmas para pedir la moción de censura contra su líder. Necesitan 54 para conseguirlo, y se pensaba que la cifra estaba lejos de alcanzarse. Pero la entrevista ha acelerado el proceso.

Durante toda la tarde, no han parado de surgir rumores de nuevas firmas. Y lo más sorprendente es que, aunque las normas del partido solo obligan a notificarlas a una persona, Graham Grady, el presidente del 'Comité 1922', que controla el nombramiento de los líderes del partido, estos rebeldes lo han hecho abiertamente. El resultado ha sido una batalla entre el bando 'Johnsoniano' y los 'rebeldes de 2019', bregada en público, con ataques de un lado hacia el otro en twitter y a través de periodistas aliados.

Todavía no se sabe si se ha logrado la cifra mágica, o si hay aún algunos diputados que esperarán a la sesión de control de este miércoles o a la publicación del informe de Gray. Sea como fuere, una vez que se alcance la cifra, será cuestión de días que se vote la continuidad de Johnson al frente de su partido y del Gobierno. Todo parece indicar que no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y cuando se abran la urna secreta para decidirlo, la mano de Johnson es muy mala: "Cuando se votó sobre Theresa May, había más diputados de lo previsto que la apoyaron por miedo a lo que pudiera venir después. Esta vez, Boris no tiene ni eso", resumía uno de los diputados conspiradores.