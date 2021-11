Las ETT proponen usar el contrato indefinido si el Gobierno lo flexibiliza

Juan Ferrari Madrid

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) están dispuestas a ir más allá de la pretensión del Gobierno de fomentar la contratación de trabajadores para ser cedidos a otras empresas mediante la fórmula de fijo-discontinuo. Fuentes del sector adelantan a eE que estarían dispuesto a que en vez de fijos-discontinuos las ETT aumentasen la contratación indefinida. Sin embargo, precisan regular ciertas cuestiones como las cambios de las condiciones sustanciales de trabajo, la formación, incluso el desempleo. En este sentido, han abierto una negociación para avanzar un acuerdo.

El Ministerio de Trabajo presentó el 11 de octubre una propuesta de modificación del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores (ET) que regula el contrato fijo-discontinuo. Se añadía que "podrá concertarse el contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida", aunque establecía en qué condiciones. A tal fin, Trabajo propuso una modificación del artículo 6 de la Ley 14/1994 de ETT. Se abría la puerta a usar el fijo discontinuo a tiempo completo o parcial.

Desde el sector han considerado que este cambio debía acordarse e, incluso, aprovechar el momento para plantear una modificación más profunda de la ley 14/1994. Por este motivo, el siguiente documento de negociación, presentado tres días más tarde, el 14 de octubre-, se limitó a la posibilidad de que las ETT usen el fijo discontinuo, pero desapareció toda referencia a los modificaciones del artículo 6 de la ley 14/1994. Esta redacción es la que se ha manteniendo en las posteriores propuestas, incluida la última del 17 de noviembre.

El nuevo artículo 6 de la ley 14/1994 propuesto por Trabajo limitaba el uso del contrato indefinido de las ETT a trabajos ocasionales para tareas concretas o esporádicas "que, por su corta duración, su naturaleza o su carácter imprevisto, no puedan razonablemente ser conectadas a través de las modalidades de contrato indefinido o de duración determinada reguladas en el Estatuto de los Trabajadores".

Las ETT ya pueden emplear a su personal mediante un contrato indefinido o temporal. Sin embargo, en España apenas llega a un 5% el total de los fijos, a diferencia de otros países como Italia donde el 40% del personal de las empresas de trabajo temporal son indefinidos.

En Italia el 40% de los trabajadores de este tipo de empresas tienen contratos fijos

Desde el sector entienden que como está la legislación española hace muy complicado la contratación indefinida. Para que así fuese, precisan mayor flexibilidad y disponibilidad de fondos de las políticas activas de empleo para cubrir las necesidades de formación para poder ir cediendo a sus trabajadores fijos de unos sectores a otros.

Igualmente, ahora están obligados a que los trabajadores cedidos se amparen por el convenio del sector en el que van a trabajar. Eso supone una regulación sobre las condiciones sustanciales de trabajo, como salario y horario. Pero si son indefinidos, no pueden estar cambiándoles de convenio.

Además, se debe regular el orden de las futuras incorporaciones (llamamientos) de los trabajadores que tienen en su plantilla pendiente de nuevos destinos. Qué criterios deben prevalecer: la antigüedad, la idoneidad del perfil. En opinión del sector debe fijarse bien el orden de llamamiento.

Otra cuestión importante para el sector es establecer los periodos intermedios entre empleos, la posibilidad de que puedan acceder a desempleo y a formación. A cambio, las ETT apuntan que aportarían entornos laborales más protegidos que los actuales para su personal.

CEOE: difícil cerrar un acuerdo

Varios líderes de la CEOE, entre ellos el presidente, Antonio Garamendi, expresaron la dificultad para cerrar un acuerdo en la modernización del Mercado de Trabajo. Garamendi afirmó que las propuestas planteadas por el Gobierno en busca de un acuerdo antes de fin de año ponen obstáculos para avanzar, al contemplar medidas que "lo que hacen es restringir la flexibilidad de las empresas". No obstante, aseguró que la CEOE va a "estar hasta el final" en la negociación.

El líder de la patronal dejó claro que el compromiso de la coalición del PSOE y Unidas Podemos de enterrar la reforma laboral no va a condicionar la postura de la patronal. "Los acuerdos del Gobierno son legítimos, pero a nosotros no nos obliga", puntualizó Garamendi desde Estocolmo donde acompañó al monarca Felipe VI.

También se refirió a la reforma laboral el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva que expresó el deseo de que el Gobierno "rectifique sus extremas posturas anunciadas en las reuniones" de diálogo social para negociar la reforma laboral y pidió que "se avenga al sentido del mundo de las empresas".

"Eliminar la flexibilidad que ha servido para mejorar el empleo en España no tiene sentido"

En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, el líder de los pequeños y medianos empresarios mostró la disposición de las empresas a mejorar la normativa laboral, pero ha avisado de que, "en eliminar elementos que son claves para salir de la situación, no nos encontrarán".

"Eliminar la flexibilidad que ha servido para mejorar el empleo en España no tiene sentido, no podemos quitar la flexibilidad para meter rigidez, intervenir más en las decisiones empresariales. No es el camino", aclaró Cuerva.

Igualmente se sumó el presidente de la federación de autónomos ATA e, igualmente vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor que mostró su satisfacción porque Nadia Calviño haya apuntado que la concesión de fondos por parte de Bruselas no está ligado a que los empresarios firmen un acuerdo: "esa responsabilidad que se planteaba sobre nosotros" suponía que "nos comprometía más". Amor dijo que ahora "duerme más tranquilo".