Lorenzo Amor: "Perdemos entre el 10% y el 14% por la ampliación de pensiones"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas, antes de meternos en harina, por su rutina diaria dice, sin más, que "de los 365 días al año paso 100 en Madrid, 100 en Jerez donde vive mi mujer, mis tres hijas y mi nieta Rocío, y el resto viajando por España" para atender las necesidades del colectivo que representa. Lorenzo Amor (Córdoba, 1965) es desde 2004 el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA), la más representativa de España integrada por unas 300 organizaciones tanto territoriales como sectoriales. Además, es vicepresidente de CEOE desde septiembre de 2019.

Agente comercial de profesión, lleva prácticamente la mitad de su vida emprendiendo y defendiendo esa figura y tal vez por eso se ha convertido en una de las voces más críticas con el gobierno. "La subida de la cuota de autónomos para el 2022 es un hachazo absoluto. La vaca no da más leche. Ya está bien de ordeñar a los autónomos y a las empresas. Nos van a cobrar hasta por respirar y eso es inasumible", apunta. Dice que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que se ha pactado con Bruselas puede suponer una pérdida de entre un 10% y un 14% para los para los autónomos. Afirma con rotundidad que la pelota para evitar la huelga de transportistas en navidad está en el tejado del gobierno. "El transporte es un sector que ha tocado fondo. Ha sido esencial en la pandemia y lleva tres años intentando negociar sin ninguna conclusión", señala.

Los Presupuestos van a salir con los votos de los independentistas. ¿Son las cuentas que necesita España?

Sus planteamientos no son reales porque están basados en unos datos macroeconómicos y en un crecimiento que no se va a cumplir. Todos los organismos internacionales y nacionales están revisando el crecimiento del PIB, y las cuentas del Estado no se ajustan a la realidad. Se prevé un importante crecimiento de gasto con unos ingresos inciertos, por lo que dudamos que se puedan cumplir. Castigan fiscalmente a los autónomos con una subida de la cuota, una reducción de las deducciones fiscales para los planes de pensiones y una gran subida de impuestos. No son los Presupuestos que necesitamos los autónomos, ni que necesita nuestro país.

"Si los costes siguen subiendo, a los autónomos no les quedará más remedio que subir el precio de todos los servicios que prestan"

¿Cómo puede afectar a los autónomos la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones?

Habrá que ver en qué condiciones se materializa, pero si es con carácter general, como se hizo la ampliación de la reforma del 2011, puede suponer una pérdida de pensión entre un 10% y un 14%.

El IPC se ha disparado al 6,2, la mayor subida desde 1990. ¿Se deben encender las alarmas?

Claro que se encienden las luces rojas. El IPC es muy elevado, como es la subyacente que estaba contenida, y se ha incrementado en el último mes. El comité nacional de transporte ha convocado un paro del 20 al 22 de diciembre ante el abandono del Gobierno. Los transportistas no pueden más. Vemos como la energía, los carburantes, la alimentación, están disparando el IPC, y muchos autónomos están soportando esa subida sobre sus espaldas. Si los costes siguen subiendo, a los autónomos no les quedará más remedio que subir el precio de todos los servicios que prestan.

De los transportistas, ¿cuántos son autónomos?, ¿su objetivo es paralizar el país en plena Navidad?

Los transportistas autónomos son en torno a unos 300.000. A nosotros nos encantaría no tener que llegar a un paro nacional en esas fechas para no fastidiar las entregas de productos navideños, pero la pelota está en el tejado del Gobierno. El daño que se puede hacer al consumo es muy grande, pero el Gobierno tendrá que dar respuestas a un sector que ha tocado fondo, ha sido esencial en la pandemia, y lleva tres años intentando negociar sin ninguna conclusión.

¿Cómo valora la reforma de los Ertes que pretende el Gobierno?

Esa reforma es intervencionista, farragosa e incrementa los costes de las empresas. Los Ertes, que habían funcionado bien, y se basaban en decretos que podía resumirse en dos o tres páginas ahora pretenden desarrollarlos en casi 30 páginas con el nuevo mecanismo. Al final, se está generando una burrocracia, con doble erre, intencionada para que solicitar un Erte sea interminable. Además, se daña la flexiseguridad que está pidiendo Europa y que ha facilitado a las empresas poder mantenerse y mantener los empleos.

La propuesta no gusta ni a ustedes, ni a la patronal, ni a los sindicatos...

Si dejaran a los agentes sociales, a sindicatos y patronal, preparar un mecanismo para los Ertes del futuro, le garantizo que sería mucho más fácil llegar a un acuerdo.

¿Y los Ertes tendrán fecha de caducidad el 28 de febrero, sin posibilidad de negociar prórroga alguna?

Sí, los Ertes tienen fecha de caducidad el 28 de febrero, y no se está negociando ninguna prórroga. Ahora se está planteando un nuevo sistema para cuando en el futuro haya causas de fuerza mayor que impidan la actividad. Se está planteando eliminar lo que había en la reforma del año 2012, pero es absurdo cambiar el sistema para entorpecer las cosas y generar más rigidez, más intervencionismo y más coste para las empresas. Es absurdo cambiar los Ertes cuando el mecanismo que ha habido hasta ahora se ha demostrado que ha funcionado muy bien. De 13 millones y medio de trabajadores que había, en este momento sólo quedan 140.000, lo cual demuestra que ha sido un éxito.

"El problema es que tenemos una tasa de economía sumergida superior al 20%, casi 10 puntos más que la media europea"

La subida de la cuota de autónomos para el 2022 con la subida de bases en los PGE va de 96 a 225 euros. ¿Ha sido un 'hachazo' del que ustedes se enteraron por la prensa?

Es un hachazo absoluto. Lo he dicho y lo reitero. La vaca no da más leche. Ya está bien de ordeñar a los autónomos y las empresas, porque ya no queda más leche. El Gobierno quiere subir impuestos, sube la cuota de autónomos, las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, y así todo. No se puede seguir ordeñando a autónomos y empresas. España paga un 30% de cotizaciones más que el resto de nuestros países vecinos de Europa. Somos el cuarto país con las cotizaciones más elevadas de la UE y al final nuestros autónomos, que tienen que salir a vender sus productos fuera, pierden competitividad. Estamos llegando a un momento en que se nos va a cobrar hasta por respirar. Esto es indignante.

Vamos, que es un mito eso de que los autónomos apenas pagan.

Las cotizaciones sociales que pagamos son un 30% superior a la media europea. Lo que no podemos es hacernos trampa. España mide la presión fiscal sobre el número de cotizantes, el problema es que tenemos una tasa de economía sumergida superior al 20%, casi 10 puntos más que la media europea. Un caso muy significativo es el de Madrid que, bajando los impuestos y aplicando una política amable fiscalmente con sus ciudadanos, no sólo está recaudando más, sino que la tasa de economía sumergida en Madrid es del 13%, muy por debajo de la tasa de economía sumergida de media en nuestro país. A menos impuestos menos economía sumergida.

¿Cuántos autónomos se han quedado en el camino durante el Covid?

Se han quedado autónomos en el camino, pero también es verdad que ha aflorado mucha economía sumergida durante la pandemia. Personas que no cotizaban como autónomos se han dado de alta porque lo necesitaban para recibir ayudas. Y esto ha llevado a que tengamos unos 50.000 autónomos más que antes de la pandemia. Ahora somos 3.360.000.

"Al Gobierno le ha venido grande el precio de la luz y el de los carburantes"

¿Y las ayudas por Covid se han podido cobrar puntualmente?

No. El gran problema han sido las ayudas directas. Acabamos de conocer que el País Vasco de 35.000 empresas susceptibles de cobrar ayudas directas, apenas van a acceder 5.000. También ese era un decreto farragoso y complicado, y aunque se arregló en el mes de septiembre, ya ha sido demasiado tarde.

¿También usted cree que para los autónomos el problema de la luz puede significar un "apaga y vámonos"?

Uno de cada cuatro autónomos, es decir, unos 800.000, reconocen que su principal problema es el precio de la luz, que en muchos casos se ha duplicado o triplicado. Y esto está lastrando su actividad. Ha llegado en el peor momento, cuando después de la gran caída de la pandemia, creíamos que podríamos recuperarnos. Y lo mismo con los costes de los carburantes que en muchos casos se está pagando un 50% más que lo costaba hace un año.

¿Este tema puede ser el talón de Aquiles de este Gobierno?

Al Gobierno le ha venido grande el precio de la luz y el de los carburantes. Primero bajó el IVA, luego penalizó a las eléctricas, y tuvo que rectificar, sin un planteamiento claro. Al Gobierno le está viniendo largo también el tema de los transportistas, y, en definitiva, una situación económica que no augura nada bueno.

Según dijo el presidente en su intervención parlamentaria esta semana España está mejor que nunca...

El presidente no tiene que pagar la luz ni el trasporte ni el carburante, y tal vez eso le aleja de la realidad cotidiana del día a día. Es verdad que estamos mejor que el año pasado, que aún estábamos en pandemia, pero los datos económicos y de crecimiento son peores de lo que esperábamos. Todavía nos quedan 8 puntos para recuperar el PIB pre-Covid. Yo entiendo los mensajes voluntaristas de los políticos, pero la realidad es que los autónomos están asfixiados por los impuestos, las cotizaciones, la luz, por el incremento del precio de los carburantes, y las trabas burocráticas. Hay demasiadas nubes en el horizonte.

¿La subida del salario mínimo interprofesional destruye empleo, como afirman los empresarios, o crea puestos de trabajo porque aumenta el consumo, según dice el Gobierno?

Hemos dicho no a la subida del SMI en este momento porque la coyuntura económica no es la deseada. Mantenemos que los salarios tienen que subir, pero en el momento adecuados. Planear, como se va a hacer esta misma semana, una subida del salario mínimo supone un estrangulamiento para las empresas y complica a creación de empleo.

¿Es factible derogar la reforma laboral o con modificar algunos aspectos seria suficiente?

El problema es que se haga política con las normas laborales. La reforma de 2012 no solo sirvió para generar más de 3 millones de empleos, sino para aguantar una situación inédita muy complicada en nuestro país. Si hoy se está creando empleo es por la normativa laboral vigente. Hablar de derogar algo que funciona es arriesgado. Cada uno puede decir lo que quiera según le interese políticamente. Pero nosotros decimos que estamos dispuestos a retocar todo aquello que sea mejorable. Si esos retoques son los mismos del nuevo mecanismo para los Ertes, apaga y vámonos.

"El problema es que en España la tasa de temporalidad es del 25%, arrastrada por el sector público"

¿Quién se ha llevado el gato al agua? ¿Nadia Calviño o Yolanda Díaz?

Suponemos que todo es el mismo Gobierno, pero las políticas laborales que defiende el Ministerio de Trabajo tienen más que ver con el siglo XVIII que con el siglo XXI.

A pesar de todo, los datos del paro no son malos, aunque el índice de temporalidad es elevado, ¿no?

Hablar de temporalidad en España es hablar del sector público. Esa es la realidad. En el sector público la tasa de temporalidad es del 32%. Uno de cada tres empleados públicos están con un contrato temporal, y hay muchísimos interinos. Sin embargo, el sector privado ha hecho sus deberes. La tasa de temporalidad ha bajado del 32% al 23%, es decir, nueve puntos por debajo de lo que es la temporalidad del sector público. Además, hay que insistir en que temporalidad no es precariedad. Yo puedo tener una casa rural que abro viernes, sábado y domingo, y contrato a mis trabajadores para prestar servicios y estar acogido al convenio. Y así en muchos sectores que abren por temporadas. El problema es que en España la tasa de temporalidad es del 25%, arrastrada por el sector público.

¿Varía mucho por Administraciones?

Sí, varía. Por ejemplo, la tasa de temporalidad del sector público en el País Vasco es del 42,2%, y en el sector privado del 19,7%. En Madrid en el sector privado es del 18,4%, y en el sector público del 24,1%.

"Desde el 2000 los distintos gobiernos vienen diciendo que van a agilizar la burocracia con el objetivo de poder crear una empresa en 24 horas. Han pasado 21 años, y seguimos igual"

¿Que los autónomos no lleguen al cuarto año de actividad es la historia de un fracaso?

Autónomo, emprendedor o empresario es aquel que si fracasa lo pierde todo, y si tiene éxito, entre Hacienda y la Seguridad Social, se llevan como mínimo el 50%. Por eso hay tan pocos emprendedores.

Pero también es cierto que en ese sector se debe evolucionar. El 70% de los autónomos no ofertan sus productos en internet a estas alturas...

Es una asignatura pendientes. Creo que ahora la cifra de los que no ofertan por este sistema ha bajado al 60%, aunque en las redes sociales hay una mayor presencia. Los fondos Next Generation deben emplearse en digitalización.

Las pymes dedican 332 horas al año a burocracia. Sólo estamos detrás de Brasil y Venezuela. ¿Eso es propio de un país avanzado?

Es impropio. Desde el 2000 los distintos gobiernos vienen diciendo que van a agilizar la burocracia con el objetivo de poder crear una empresa en 24 horas. Han pasado 21 años, y seguimos igual. Hay otros temas, como la ley de segunda oportunidad para los autónomos y los empresarios que también ha sido un fracaso. La inmensa mayoría del tejido empresarial con quien tiene problemas de impago es con Hacienda y con la Seguridad Social, y no hay créditos públicos para afrontar esas dificultades. La ley de segunda oportunidad es de nuevo una oportunidad perdida, un gran fracaso.