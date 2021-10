Así puedes pedir cita previa en el SEPE para recibir atención en sus oficinas

En tiempos de pandemia de coronavirus cada vez es menos frecuente hacer trámites administrativos de forma presencial, y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no es una excepción. Con todo, el organismo no ha dejado descuidada esa modalidad para aquellas personas que no pueden acceder a ciertos servicios de forma telemático.

El SEPE informa en su Sede Electrónica de que es precisamente debido a esta situación sanitaria que "la atención presencial al público en oficinas de prestaciones se realiza con las limitaciones existentes en la situación actual y siempre con cita previa".

Para poder conseguir esa cita previa, el organismo dispone de un servicio de petición de cita previa en dicha Sede Electrónica. Para acceder a él se debe hacer clic en la sección 'Personas' y posteriormente en la sección 'Pida cita previa para ser atendido por el SEPE'.

Esta herramienta no precisa de certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos) ni ninguno de los métodos telemáticos de acceso, solo hay que introducir la información que el sistema le solicita al ciudadano: el código postal, el DNI y el trámite motivo de la visita.

Con estos datos, el sistema le propone una oficina que el ciudadano debe aceptar. A continuación aparecerán los días con citas disponibles: una vez que se elija uno, se deberán introducir los datos personales y de contacto para proceder a la reserva de la hora y la fecha para la cita previa.

Eso sí, desde el SEPE se indica que si el trámite está relacionado con la demanda de empleo, es recomendable que el ciudadano "consulte al servicio público de empleo de su Comunidad Autónoma".

En paralelo, el SEPE habilita un teléfono de atención 24 horas para que el ciudadano pueda pedir cita previa respondiendo a las preguntas que le haga la grabación automática. Se trata del 91 273 83 84.

Otros trámites sin certificado digital

Con todo, el SEPE explica que existen determinados trámites por desempleo que se puede hacer sin firma electrónica, a través del formulario de pre-solicitud y tr@mites: es el caso de presolicitudes de prestaciones individuales, bajas en las prestaciones, modificaciones en las domiciliaciones bancarias o comunicaciones de incidencias que afecten a la prestación por desempleo del ciudadano.

Enviando este formulario, disponible en la Sede Electrónica del SEPE, y en los casos en los que sea necesario, el organismo "contactará por teléfono o por correo electrónico para completar la información o requerir documentación indispensable".