Así debes registrar tu móvil en la base de datos de la Seguridad Social para hacer trámites vía SMS

Aunque la tendencia habitual en la Seguridad Social es la de priorizar la realización de trámites online con métodos como el certificado digital o Cl@ve PIN, el organismo ha facilitado en paralelo una creciente oferta de servicios que se pueden hacer a través del teléfono móvil, vía SMS.

La única condición para poder hacerlos es que nuestro teléfono móvil esté registrado en la base de datos de la Seguridad Social, ya que para hacer estos trámites (relacionados pensiones, descarga de informes, servicios de autónomos, otras prestaciones...hasta 58 en total) se envía al dicho teléfono un código que después debe ser introducido en el apartado que el sistema le indique.

Así, si la base de datos no tiene ningún teléfono a su nombre o tiene uno diferente al que posee en la actualidad, el código no llegará y, por lo tanto, el trámite no se podrá hacer mediante esta vía. De esta forma, es conveniente registrar el número de teléfono previamente para evitarse problemas.

Para hacerlo, debe servirse de la plataforma de la Seguridad Social 'Te Ayudamos', el que puede conseguir este formulario en el que debe pedir el registro de su teléfono móvil en la base de datos del organismo y poder realizar así los trámites vía SMS.

En el formulario deberá aportar sus datos personales. Aquí se incluyen nombre y apellidos, DNI, código postal y correo electrónico, además de indicar el teléfono que se quiere registrar y un documento acreditativo de la posesión de dicho teléfono móvil.

Después, deberá indicar el motivo de la comunicación con la Seguridad Social (será el registro del teléfono en la base de datos) y elegir la provincia de residencia. Por último, seleccionar la opción 'Ciudadano/Trabajador', y dentro de ella la categoría 'Comunicación y variación de datos/Domicilio'.

Para terminar, tendrá que responder a una pregunta de seguridad que le imponga el sistema. Si lo hace con éxito y todos los datos son correctos, habrá registrado el teléfono en la base de datos de la Seguridad Social.