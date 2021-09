Isabel Díaz Ayuso: "El alcalde y yo queremos un cambio político en España liderado por Pablo Casado"

Jose Luis de Haro Nueva York

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este lunes con inversores en Nueva York, donde también ofreció una entrevista al Wall Street Journal y mantuvo un encuentro con Michael Bloomberg.

¿Cuánta autonomía tiene el gobierno regional para disociar ante los inversores extranjeros el programa económico de Madrid frente al del Gobierno de España?

Si las dos administraciones damos lo mejor de nosotras para atraer capital siempre serán discursos coexistentes. En nuestro caso dejamos claro que no somos un gobierno socialista sino un gobierno liberal que apuesta por la colaboración público-privada, por la baja fiscalidad y por una fórmula en la que haya más ciudadanos trabajando pagando menos impuestos. Es una forma de que el capital cuando busque un lugar donde invertir sepa que no solo las prácticas socialistas imperan en España. En Madrid hay un gobierno que está dispuesto a competir con Portugal o con Reino Unido para atraer empleos.

¿Qué recetas le daría al Gobierno de España para que el crecimiento no se desacelere, como ocurrió en el segundo trimestre?

Hay que tener una baja burocracia, una baja fiscalidad y mensajes muy claros de protección a la empresa, de responsabilidad sobre la misma y de confianza. Después habría que afrontar reformas profundas en España, para flexibilizar el mercado laboral y para que las administraciones acompañemos a la empresa y no nos convirtamos en su principal obstáculo. Hoy fundar una empresa en España, en comparación con otros países, es casi una misión imposible.

Menciona las reformas, ¿qué impresión tiene de las propuestas laborales que propone el Ejecutivo?

Para empezar expulsa a la empresa de Madrid. Hay que tener en cuenta que el 60% de las grandes multinacionales están en Madrid. Por tanto, cada vez que el Gobierno anuncia cualquier política en dirección contraria a la creación de empleo, la primera perjudicada es la capital del país y si le va mal a la capital del país le va mal al conjunto. Es algo que se entiende en cualquier lugar del mundo, excepto en España. Nosotros lo que intentamos es siempre corregir ese mensaje. Por eso, creo que un viaje como este es muy importante para que los inversores fuera de España sepan que no en todos los lugares de nuestro país se les va a perseguir.

¿Cómo se puede reconducir la situación generada por las rencillas internas del PP en lo que a la Secretaría de Madrid se refiere?

Me lo pregunto muchas veces. Yo he manifestado simplemente mi intención de dar un paso adelante porque creo que es algo lógico. Tampoco he añadido nada nuevo desde hace un mes y no puedo hacer mucho más que esperar con confianza que, cuando llegue la fecha, todo salga bien. Lo que sí que puedo asegurar es que en el caso del alcalde, que es otra de las personas de las que se ha estado hablando recientemente, tanto él como yo mantenemos una gran amistad. Sobre todo complicidad y colaboración entre las dos instituciones que es lo que le importa a los madrileños. Los dos queremos lo mismo y es que haya un cambio político en España que lo lidere Pablo Casado y que comience un nuevo rumbo para nuestro país, muy necesario.

¿Cree que si no hay un cambio de Gobierno en España a medio plazo se sostendrá el repunte económico?

No encuentro otra misión ni otro camino más que el cambio político en el 2022 o el 2023, cuando al presidente del Gobierno le venga bien convocar. Estoy convencida de que con sus políticas nunca va haber repuntes económicos. Podrá haber ciclos más o menos positivos, pero con un Gobierno que no entiende a la empresa, a la persona que crea empleo con el patrimonio de sus hijos, que no sabe de economía y cuyas recetas, cuando se han aplicado, nunca han sido positivas para esto, pocos repuntes sostenible puede haber. Podrá haber mejorías, pero nunca un repunte como el que podría haber con el Partido Popular en Moncloa aplicando recetas liberales como las de la Comunidad de Madrid.

¿Teme que pueda malinterpretarse su mensaje contra el indigenismo en un momento en el que las élites de EEUU creen que lo políticamente correcto es defender el revisionismo histórico?

Lo políticamente correcto es otra de las tiranías que nos estamos imponiendo. El indigenismo lo que hace es tiranizar, empobrecer, a través de soñadas revoluciones para al final sumir al pueblo en más pobreza, que es lo que necesitan sus líderes. No veo a Andrés Manuel López Obrador hablar de soluciones para sus ciudadanos, como tampoco a los líderes independentistas. No quieren lo mejor para el pueblo que dicen defender. Lo políticamente correcto también está dinamitando a las sociedades liberales porque se están fabricando problemas donde no los había. Es una forma también de coartar la expresión, la convivencia y los espacios comunes. No creo que ahora mismo las sociedades democráticas que están sumidas bajo la dictadura de lo políticamente correcto, sean más libres que hace 20 años. Todo lo contrario.

¿Es buena la relación entre el Gobierno de España y la Administración Biden?

Quiero pensar que ha mejorado. Hacer lo contrario es lo absurdo porque Estados Unidos ha sido el faro de libertad para Europa de las últimas décadas. Cuando EEUU ha estado más fuerte y más reconocido, más fuerte y más seguros hemos estado los demás. Por tanto sigo creyendo en el papel de EEUU en el mundo, pero para ello todos tenemos también que colaborar. Cuando EEUU deja de ser EEUU es cuando en muchos países empiezan a crecer los totalitarismos porque saben que sin EEUU ellos se hacen más fuertes.

